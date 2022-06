เอ็มเจ็ท พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกหลังการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ด้วยมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยระดับนานาชาติ

- บริษัทเอ็มเจ็ท ผู้นำในธุรกิจบริการเครื่องบินส่วนตัวแบบเช่าเหมาลำชั้นนำในประเทศไทย มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปได้ทุกมุมโลก ด้วยมาตรการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านอาชีวะอนามัยในการเดินทางและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว หลังการเริ่มต้นเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นในความรวดเร็วพร้อมความสะดวกสบายส่วนตัวและการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดสถานการณ์การการท่องเที่ยวมีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจการบินแบบเช่าเหมาลำ การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้เดินทางที่เน้นความปลอดภัย ความรวดเร็วและการเดินทางที่มีความยืดหยุ่นสูง“ด้วยพฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนไปจากผลกระทบของการแพร่ระบาด ความปลอดภัยตลอดการเดินทางถือเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักของผู้เดินทางในการเลือกใช้บริการเครื่องบินส่วนตัวแทนสายการบินพาณิชย์ ความต้องการของตลาดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและผมเชื่อว่าเอ็มเจ็ทมีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูงในตลาดไทย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองสูงสุดระดับมาตราฐานโลก IS-BAH และ IS-BAO ระดับ 3 จาก International Business Aviation Council (IBAC) อีกทั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา อาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลของเอ็มเจ็ท ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับการจัดอันดับโดยสื่อที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มธุรกิจการบินชั้นนำของโลก AIN ให้เป็นศูนย์บริการภาคพื้นครบวงจรที่ดีที่สุดในเอเชียนับเป็นปีทึ่ 7 ติดต่อกันและอยู่ในอันดับ 6 ของโลกโดยไม่นับอเมริกา เอ็มเจ็ทนำเสนอทางเลือกในการเดินทางที่ดีที่สุดให้กับผู้เดินทางทุกท่าน” นายชัยวัฒน์ นวราช ประธานบริษัท เอ็มเจ็ท กล่าวนายณัฏฐภัทร สีบุญเรือง CEO ของ เอ็มเจ็ท เผยว่า “การบินแบบเช่าเหมาลำตามจริงแล้วเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสำหรับธุรกิจหรือสำหรับการพักผ่อน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของการเดินทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่มีกำลังทรัพย์สูงอย่างที่เข้าใจกัน” พร้อมเสริม “ การบินโดยเครื่องบินส่วนตัวไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความหรูหรา แต่มีไว้เพื่อเป็นตัวเลือกการเดินทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการรายบุคคลที่สายการบินพาณิชย์ไม่สามารถทำได้”“เอ็มเจ็ทเป็นมากกว่าผู้ให้บริการการเดินทาง เราพร้อมดูแลท่านตั้งแต่วินาทีที่เราได้รับการติดต่อ ครอบคลุมตั้งแต่การจองเที่ยวบิน การจองห้องพักรถเช่า เรือยอร์ช หรือ แม้กระทั่งการจองห้องอาหารและอีกหลากหลายบริการการท่องเที่ยว เอ็มเจ็ทมีพันธมิตรมากมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของโลก อาทิ Minor International (MINT) ทำให้เราสามารถแนะนำและจัดเตรียมทริปการเดินทางที่ดีที่สุดและไม่เหมือนที่ไหนในโลก แผนการเดินทางจะถูกจัดสรรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเอ็มเจ็ท ให้ผู้รับบริการทุกท่านมั่นใจได้ว่า จะได้รับการดูแลตลอดการเดินทางอย่างเหนือชั้นแบบที่จะหาไม่ได้จากที่อื่น”เอ็มเจ็ท เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ 2550 และมีศูนย์กลางการให้บริการประจำอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวหลากหลายแบบและขนาด พร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วโลก บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกศูนย์บริการอากาศยานส่วนบุคคลอย่างครบวงจร (Fixed-Base Operation - FBO) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย อีกทั้งยังขยายกิจการไปยังพม่า อินเดีย กัมพูชา และ กำลังพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกประเทศสำคัญใน ASEANศูนย์บริการอากาศยานส่วนบุคคลของเอ็มเจ็ทที่ท่าอากาศยานดอนเมืองประกอบไปด้วย อาคารอากาศยานส่วนบุคคลที่มีด่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง และ จุดตรวจค้นรักษาความปลอดภัย ด่านควบคุมโรค ครบถ้วนในตัวเอง อีกทั้งยังมี โรงเก็บอากาศยาน 4 โรง ขนาดรวมกันถึง 8,200 ตร.ม พร้อมห้องรับรองวีไอพีสุดหรูขนาด 316 ตร.ม. สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 70 คน ในคราวเดียวกันเอ็มเจ็ทผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินสากล International Standard for Business Aircraft Operations: IS-BAO ระดับที่ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และ มาตราฐานการให้บริการภาคพื้นดิน International Standard for Business Aircraft Handling: IS-BAH จาก International Business Aviation Council (IBAC) และ เป็นผู้ให้บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินส่วนบุคคลรายเดียวในประเทศไทย ที่สามารถให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำไปและกลับจากยุโรปได้เพราะผ่านการตรวจสอบและการรับรอง Third Country Operator (TCO) จาก European Aviation Safety Agency (EASA) การทุ่มเทเหล่านี้ก็เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจในเอ็มเจ็ทได้ในทุกมิติของการให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุด#########สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.mjets.com หรือติดตามข่าวสารได้ผ่าน:Facebook: https://www.facebook.com/FlyMJETS Instagram: https://www.instagram.com/flyMJETS/ Twitter: https://twitter.com/flymjets -------------------------------------ผู้นำในด้านการให้บริการอากาศยานเช่าเหมาลำและบริการอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล อีกทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกบริการอากาศยานอย่างครบวงจร (Fixed-Base Operation/FBO) เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯเอ็มเจ็ทประกอบธุรกิจครอบคลุม 6 ธุรกิจบริการ ได้แก่ บริการอากาศยานเช่าเหมาลำ บริการอากาศยานพยาบาล การจัดหาและบริหารอากาศยาน บริการดูแลผู้โดยสารภาคพื้นพร้อมทั้งห้องรับรองพิเศษและบริการอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล และบริการซ่อมบำรุงอากาศยานบริการซ่อมบํารุงบริษัทเอ็มเจ็ท (MJets Maintenance) ได้รับการรับรองมาตรฐานให้เป็นหน่วยซ่อม 145 จากสำนักงานบริหารองค์กรการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA)