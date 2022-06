อินฟอร์มา เตรียมจัดเมกะอีเว้นท์ ProPak Asia 2022 รับเปิดประเทศ

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ขานรับนโยบายเปิดประเทศ ผนึกกำลังรัฐ เอกชน เตรียมจัดงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2022 (ProPak Asia 2022) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค ฯ เตรียมรับผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ ชูจุดเด่นเป็นแพลทฟอร์มยกระดับ มอบธุรกิจให้ก้าวไปอีกขั้น แนะผู้ประกอบการยกระดับนวัตกรรมสู้ศึกโควิด-19นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “การประกาศเปิดประเทศเต็มรูปแบบของรัฐบาล เป็นจุดเริ่มต้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนที่สร้างเม็ดเงินจำนวนมาก อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จึงนำงานใหญ่ระดับเอเชีย อย่าง ProPak Asia 2022 ที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ จากทั่วโลก มาจัดแสดงที่ ไบเทคฯ เพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาสู่ประเทศไทย โดยคาดว่าในปีนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานได้ถึง 5,000 ล้านบาท (คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนักลงทุนจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3,000 คน) ทั้งยังเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะได้อัพเดทนวัตกรรมใหม่ของกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของการจัดงานในครั้งนี้เปิดเผยว่า “ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางของประเทศ ที่มีพันธกิจสำคัญในการการยกระดับบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์การใช้งาน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยนั้น มีส่วนร่วมกับการจัดงาน ProPak Asia 2022 นี้ผ่านหลากหลายกิจกรรมและการนำเสนอนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “ครบเครื่อง…เรื่องกัญชา”รวมถึงการเปิดบูทให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการสร้างจุดเด่นหรือแก้ไขปัญหาจากบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมกับจัดแสดงเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยโดย วว. อาทิ “กล่องเก็บกลิ่นทุเรียน ที่สามารถล็อคกลิ่นได้ 100% ด้วยการออกแบบและพัฒนาขอบล็อคให้ป้องกันการผ่านเข้าออกของก๊าซและไอน้ำ, บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะที่บ่งชี้ความหืนของอาหารประเภททอด และบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ ยืดอายุอาหาร เป็นต้น”นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การมาถึงของโควิด-19 และ เทคโนโลยี Disruption ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งกระแสความยั่งยืนก็เป็นอีกปัจจัยทั่วโลกให้ความสำคัญ งาน ProPak Asia จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่จะได้ศึกษานวัตกรรม เทคโนโลยี ออโตเมชั่นใหม่ ๆ พร้อมกับสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ให้เกิดการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการกลุ่มอาหารจะมีนัดพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการในวันที่ 16 มิย.นี้ ที่โซน Idea Theatre”นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอกาโกลบอล จำกัด ผู้นำตลาดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหาร 1 ใน 5 บริษัทชั้นนำของโลก เปิดเผยถึงเทรนด์บรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมที่จะมาร่วมจัดแสดงภายในงาน ProPak Asia 2022 “แนวโน้มของตลาดบรรจุภัณฑ์ที่น่าจับตามองในปีนี้คงจะเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนและบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุอาหาร (Longevity Packaging) ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นๆ นอกจากนี้ยังมี กรีนโปรดักส์ เช่น Bioplastic, Biodegradable และ บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา โดยสินค้าที่จะมาจัดแสดงในปีนี้ยังมุ่งเน้นจุดแข็งสำคัญทางด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D) สามารถรีไซเคิลได้ 100% อาทิ บรรจุภัณฑ์สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารแบบ Retrot สามารถยืดอายุ อาหารจัดเก็บนอกตู้เย็นได้ยาวนานถึง 2 ปี และ บรรจุภัณฑ์สำหรับลูกค้า SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้ลักษณะการบรรจุแบบดัดแปรบรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging) หรือ MAP เป็นเทคนิคการถนอมอาหาร (food preservation) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสด หรืออาหารที่แปรรูปขั้นต่ำ”พบกับ 1,000 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ที่จะยกนวัตกรรม เครื่องจักร และหลากหลายโซลูชันในกระบวนการการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ มาจัดแสดงเต็มพื้นที่ ไบเทคฯ บางนา ระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค ฯ สำหรับผู้เข้าชมงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าชมงานได้ที่ www.propakasia.com โดยไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พบปะกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่จะมาร่วมให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วิธีส่งเสริมตลาดและการสร้างแบรนด์ เพิ่มศักยภาพของ SME ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจ ชมเครื่องจักรและเทคโนโลยีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ตอบโจทย์สำหรับองค์กรใหญ่ ไปจนถึง SME และสตาร์ทอัพ, ProPak Gourmet สาธิตการแปรรูปเนื้อสัตว์ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ Food Process Technology Co Ltd (FPT)Future Food Corner, Sustainability Square เรียนรู้เรื่องราวความยั่งยืนแบบ Interactive ครอบคลุมทั้งบรรจุภัณฑ์ การผลิตและแปรรูป ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องสำอาง โภคภัณฑ์ ฯลฯ, IDEA Theatre เพิ่มแรงบันดาลใจและเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าของคุณให้โลดแล่น ในตลาด ฟังเรื่องราวความสำเร็จจากผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ ผู้มีชื่อเสียงและผู้นำที่เชี่ยวชาญในการผลิตและบรรจุภัณฑ์ จากหลากหลายอุตสาหกรรม, Global Packaging Forum ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟอรั่มด้านบรรจุภัณฑ์ระดับโลก ที่รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อย่างรอบด้าน อาทิ บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุอาหารExecutive Talk : Food & Beverage พบกับ กับผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำที่จะมาให้ความรู้ เผยเคล็ดลับการบริหารธุรกิจ ให้พร้อมรับมือการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาด ในหัวข้อ เทรนด์ นวัตกรรม และการลงทุนห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑอาหารและการเกษตร (Executive Talk: Emerging Trends, Innovation and Investment in the Agri-Food Value Chain)