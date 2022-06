น้ำตาลลิน ตอกย้ำ No.1 ด้านน้ำตาลเบเกอรี่

“ลิน” โดยกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ผู้ผลิตน้ำตาลที่ดำเนินกิจการมายาวนานถึง 76 ปี มีกำลังการผลิตน้ำตาลต่อปีมากกว่า 1 ล้านตัน ด้วยฐานการผลิต 6 โรงงานขนาดใหญ่ พร้อมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อลูกค้าและคู่ค้าอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ ลิน มีสินค้าที่สามารถตอบโจทย์การสร้างสรรค์เมนูหวานได้อย่างหลากหลายและลงตัว อาทิ น้ำตาลทั่วไป ไซรัปสำหรับเครื่องดื่ม และน้ำตาลเบเกอรี่สำหรับทำขนมโดยปัจจุบัน Lin Bakery Sugar เป็นน้ำตาลเบเกอรี่อันดับ 1 ที่สามารถครองใจเชฟมือโปรและกลุ่มคนทำเบเกอรี่มาได้อย่างยาวนาน พร้อมทั้งยังเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีสินค้าฟองดองท์ (Fondant) หรือน้ำตาลสำหรับปั้นตกแต่งเค้กที่สามารถสร้างความสะดวกและตอบโจทย์การรังสรรค์ขนมในแบบต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม จนถือได้ว่าเป็น “ตัวจริงด้านความหวาน” เพื่อนที่รู้ใจเคียงข้างคนทำเบเกอรี่ได้อย่างแท้จริงนางสุรภี ธนสารสมบัติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ 19 ปี “น้ำตาลลิน” ครั้งนี้เราต้องการที่จะตอกย้ำความเป็นตัวจริงด้านความหวานที่อยู่คู่ผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน และพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดสินค้ารวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมแรกเราได้จับมือกับพันธมิตร 4 ร้านดังร่วมกันทำเมนูพิเศษให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง จากการสร้างสรรค์เมนูเด็ดจากร้านดังได้แก่ 1.Drop By Dough ร้านโดนัทพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 2.Guss Damn Good ร้านไอศรีมสไตล์อเมริกัน 3.Souffle’And Me ร้านอาหารและขนมฟิวชั่นระดับมิชลิน 4.Pumpkin Art Town คาเฟ่ขนมและอาหารชื่อดังและตลอดปีนี้จัดกิจกรรมให้กับลูกค้าของทางแบรนด์อย่างต่อเนื่อง นำโดย คุณพล ตัณฑเสถียร Best Friend of Lin Sugar และเชฟเบเกอรี่ชื่อดัง 9 ท่านจะมาร่วมจัดคลาสออนไลน์สอนทำขนมเมนูสุด Exclusive สำหรับลูกค้าน้ำตาลลินโดยเฉพาะ และยังมีกิจกรรมพิเศษจับแจกอุปกรณ์เบเกอรี่ให้กับลูกค้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาถึง 3 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม​ 2565​ เป็นต้นไป รวมของรางวัลมูลค่ากว่า 2 แสนบาทพร้อมกันนี้ทางลินได้เปิดตัวสินค้าใหม่จาก Lin Innovation เป็นผลิตภัณฑ์ Sugar Free Baking Blend ผลิตภัณฑ์ทดแทนความหวานปราศจากน้ำตาลที่คิดค้นและพัฒนามาเพื่อการทำเบเกอรี่โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถใช้ในการทำ เบเกอรี่ให้มีความหวานละมุนแบบปราศจากน้ำตาล ได้เนื้อสัมผัสของขนมที่ดี รสชาติที่อร่อย ช่วยให้การทำเบเกอรี่เพื่อสุขภาพเป็นเรื่องง่าย”ดร.ณัฐพล อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด เผยว่า ตลอดระยะเวลา 19 ปีลินไม่เคยหยุดพัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่เพื่อต่อยอดความหวานที่มีคุณภาพจนกลายเป็นหวานใจของกลุ่มลูกค้า อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานของการทำธุรกิจ เพื่อซัพพอร์ตคู่ค้าคนพิเศษทุกท่านให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการขยายและพัฒนาแหล่งผลิตทั้ง 6 โรงงานที่กล่าวไปในข้างต้นได้แก่1.บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ. เพชรบูรณ์2.บริษัทน้ำตาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก3.บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จ.อุทัยธานี4.บริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จ.กาญจนบุรี5.บริษัทสหการน้ำตาลชลบุรี จ.ชลบุรี6.บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ.สกลนครและด้วยความภาคภูมิใจ เราคือฐานการผลิตที่มีกำลังการผลิตสูงเป็นอันดับต้นของประเทศ และส่งออกเราอยู่ในอันดับที่ 2 ทำให้ความพร้อมและ กำลังการผลิตของเรา สามารถผลิตสินค้าน้ำตาลรองรับทุกความต้องการของคู่ค้า” ดร.ณัฐพล กล่าวปิดท้าย.