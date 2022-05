เกาะติดรสชาติอันเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของ “อาหารอิตาลี”

Gourmet & Cuisine ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ฉบับนี้พาไปเกาะติดรสชาติอันเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของ “อาหารอิตาลี” ดินแดนเก่าแก่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่อุดมไปด้วยสุดยอดวัตถุดิบล้ำค่า นอกจากนี้พบกับความพิเศษทั้งเรื่องรสชาติ ความสดใหม่ รวมถึงมีกรรมวิธีการผลิตที่ถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ที่ทำให้สินค้าของอิตาลีมาแรงแซงโค้ง เป็นประเทศที่ได้ขึ้นทะเบียน GI มากที่สุดในยุโรป จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่อาหารอิตาลีจะครองใจนักกินทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ติดตามได้ใน COVER STORY

Recipes : พบกับความอร่อยของหลากหลายเมนูอิตาลี ที่ทำเพียงครั้งเดียวก็แบ่งปันให้อิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัว อาทิ พอร์กชอปซอสกาแฟ สตูเนื้อกับกาแฟและเบียร์ดำ สลัดในถ้วยชีสพาร์เมซาน ซุกกินีและมะเขือเทศอบกับเกล็ดขนมปังเฮิร์บ ราวิโอลีเลมอนบัตเตอร์ ปลาอบสไตล์อิตาเลียน

Delish Delight: พาไปทำขนมอร่อย ที่กินคู่กับกาแฟแล้วเข้ากันสุดๆ อาทิ เลมอนคุกกี้สไตล์อิตาเลียน คอบเบลอร์มะม่วงเสาวรส แอปเปิลฟริตเตอร์

Nice to Know: ชวนมาทำความรู้จัก Segafredo Zanetti กาแฟพรีเมียมสัญชาติอิตาลีแท้ ที่แพร่ขยายไปสู่ร้านกาแฟทั่วทุกมุมโลก

On the sidewalk : ส่งท้ายซัมเมอร์กับ 5 ร้านเบเกอรี่ที่มีเค้กมะพร้าวอ่อนที่ดีที่สุด ทั้งเนื้อเค้กที่นุ่มเนียน สลับด้วยชั้นครีมสอดไส้เนื้อมะพร้าวอ่อน รสหวานหอมตามธรรมชาติ

นิตยสาร Kitchen & Home ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เข้าสู่ปีที่ 18 ของ Kitchen & Home ขอขอบคุณที่สนับสนุนเราเสมอมา ทีมงานของเราก็จะไม่หยุดมอบแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านและครัว ฉบับนี้จึงอัดแน่นด้วยดีไซน์ชุดครัวสวยจากแบรนด์ดัง เอาใจคนรักครัว ติดตามไอเดียได้ใน Kitchen Series

Easy Recipe : ช่วงนี้งดปาร์ตี้สังสรรค์นอกบ้าน แต่ก็ไม่ได้ทำให้สายปาร์ตี้ต้องเหี่ยวเฉา เรามีไอเดียสร้างสรรค์เมนูอาหารแบบ

โฮมเมด ทำเองง่ายๆ อาทิ ขนมปังนานใส่หน้าตามชอบสำหรับเป็นออร์เดิร์ฟ, สตูเนื้อเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง, ข้าวเหนียวมะม่วงแบบมูส

Garden Lover & Shop : ชวนชมไร่หลังฉาง หรือ Farm Behind the Barn ของคุณอรรถพล ไชยจักร จุดเริ่มต้นที่ได้เห็นปัญหาในการทำเกษตรของพ่อแม่ จึงเริ่มแก้ไขปัญหาและลงมือทำ จนเกิดเป็น Farm Behind the Barn

Home Idea : พาชม Compact House ของคุณโม-ภัทร ศรีสลวย และคุณยีนส์-อรนภา แซ่อื้อ เจ้าของผู้หลงใหลในเสน่ห์ของบ้านเก่า แต่นำมาเล่าใหม่ผ่านมุมมองการตกแต่งในแบบที่พวกเขาชอบ ไม่อิงกระแส มีฟังก์ชันที่จำเป็นตอบโจทย์การใช้งาน

Kitchen Tools : เอาใจคนรักกาแฟกับเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับ Moka Pot การชงกาแฟสุดคลาสสิคสไตล์อิตาลีด้วยหม้อต้มกาแฟที่สามรถทำเองได้ที่บ้าน

พิเศษ! เพื่อเป็นการขอบคุณผู้อ่าน ขอมอบของที่ระลึก “ถุงผ้า Kitchen & Home ลิมิตเต็ด อิดิชัน” แนบไปกับนิตยสารฉบับเดือนพฤษภาคมสำหรับสมาชิกและนิตยสารที่วางจำหน่ายบางส่วน