ตะลุยอวกาศครั้งสำคัญไปกับอภิมหาความบันเทิง นำทัพยานแม่ด้วยพาเหรดเซเลบริตี้ชื่อดัง ฉลองใหญ่แคมเปญ “Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration” แบรนด์ดัง ดีลปังทะลุโลก

วันนี้ (1 มิ.ย.) ยานแม่แลนดิ้งสู่เวทีความสนุกพร้อมชวนนักช้อปชาวไทยช้อปปิ้งออนไลน์ ที่ดีที่สุดในช่วงกลางปีอย่างแคมเปญ “Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration” แบรนด์ดัง ดีลปังทะลุโลก ที่ ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ขอกระซิบว่ามองจากดาวอังคารก็รู้ว่าโปรดียืน1 ด้วยโปรโมชั่นและดีลที่ดีที่สุดทะลุอวกาศอย่างแน่นอน และเพื่อเป็นการฉลองใหญ่ แคมเปญ 6.6 ช้อปปี้ชูความเป็น1 เรื่องความบันเทิง จึงขอเชิญนักช้อปร่วมสัมผัสปฏิบัติการตะลุยอวกาศที่เหนือระดับจากกองทัพความบันเทิงชนิดจัดเต็มจากเหล่าฟีเจอร์เด็ดและกิจกรรมมันส์ครบรสตลอดแคมเปญ อาทิ Shopee Live, Shopee Prizes, Shopee 6.6 The Greatest Game Show, หนังโฆษณาชุดใหม่ล่าสุดของช้อปปี้ รวมไปถึงกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียและอีกคับคั่ง ที่มาพร้อมรางวัลใหญ่รวมกว่า 31 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ - 6 มิถุนายน 2565ปังไม่ไหว ปังมาตลอดกับฟีเจอร์เด็ดครองใจนักช้อปชาวไทยมาอย่างยาวนาน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองใหญ่แคมเปญกลางปีอย่าง “Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration” แบรนด์ดัง ดีลปังทะลุโลก แน่นอนว่า ช้อปปี้ยืน1 เรื่องความครบเครื่องของคอนเทนต์ที่หลากหลาย ผ่าน 6.6 Shopee Live Mega Festival ที่มาพร้อมเนื้อหาสาระความรู้ควบคู่ความสนุกสนานสุดฟินจากเหล่าคู่จิ้น ศิลปินดาราและแบรนด์ดังชั้นนำตลอดแคมเปญ โดยครั้งนี้ ช้อปปี้ขอมอบความยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปกระจุย ตะลุยอวกาศ” ที่จะมามอบความสุขพร้อมเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟน ๆ ชาวไทยส่งตรงถึงบ้าน นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษต่าง ๆ มากมายรวมมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท มาแจกให้กับแฟน ๆ ตลอดทั้งแคมเปญ โดยมีไฮไลท์สำคัญ อาทิ● 6.6 Shopee Live Marathon: ช้อปปี้ชวนแฟน ๆ ร่วมเค้าดาวน์ 6.6 Shopee Live Marathon วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2565 แบบนอนสตอปกว่า 10 ชั่วโมงเต็ม โดยจะได้พบกับความสนุกทะลุจักรวาลแและ เซอร์ไพรส์ใหญ่จากกองทัพดาราชื่อดังระดับเมืองไทย นำทัพตะลุยอวกาศโดย ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, ดีเจเอกกี้-เอกชัย, หยิ่น-วอร์ และอีกคับคั่ง มาสร้างเสียงหัวเราะและความสุข นอกจากความสนุกสนานจากกองทัพดาราแล้ว แฟน ๆ ยังมีสิทธิ์รับ Shopee Coins, โค้ดส่วนลด, โค้ดจ่ายบิล, สินค้าดีลเด็ดเริ่มต้นเพียง 0 บาทและอีกมากมาย● แบรนด์ดังควงเซเลบร่วมไลฟ์สตรีมมิ่ง: เพื่อฉลองใหญ่แคมเปญ 6.6 ช้อปปี้แทกทีมแบรนด์พันธมิตรควงเหล่าเซเลบมาร่วมส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ อย่าง Elizabeth Arden x พิมฐา ฐานิดาควงคู่ แบงค์ ฐิติ, La Roche Posay x ซี-นิว, และ Kuron x แพรวา และอีกคับคั่งกลับมาครั้งไหน ๆ ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างถล่มทลายจากผู้ใช้งานชาวไทยเสมอมา และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองมหกรรมช้อปปิ้งกลางปี “Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration” ช้อปปี้เดินหน้าเนรมิตรสตูดิโอเป็นห้วงอวกาศสุดยิ่งใหญ่พร้อมเสิร์ฟความสุข สุดหรรษา ผ่านรายการ “Shopee 6.6 The Greatest Game Show” โชว์ร้องดัง ฟังรับล้าน โดยนำทีมความสนุกโดยเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทย หยิ่น อานันท์, ไอซ์ ศรัณยู, เป็กกี้ ดรุณี, วอร์ วนรัตน์, บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ และเจนนี่ ปาหนัน และอีกคับคั่ง ที่ยกขบวนมาสร้างเสียงหัวเราะกับการจับไมค์โชว์ลีลาร้องเพลงแบบดวลกันตัวต่อตัว ลุ้นกันท่อนต่อท่อนกันแบบไม่มีกั๊ก พร้อมพบกับโชว์สุด เซอร์ไพรส์จากเหล่าซุปตาร์ที่เรียกเสียงเชียร์จากเพื่อนศิลปินและผู้ชมทางบ้าน ไม่เพียงเท่านี้ ยังจัดเต็มเซอร์ไพรส์ใหญ่กับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท ผ่าน Shopee Shake Shake เชคปั๊บรับ Coin อีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่า นักช้อปไม่ควรพลาด เพราะช้อปปี้จัดหนัก จัดเต็ม มีให้เล่นกันถึง 2 รอบ ให้นักช้อปนำไปใช้เป็นส่วนลดฟินๆ กันได้เลย เตรียมตัวให้พร้อมพบกับประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือระดับในรายการ “Shopee 6.6 The Greatest Game Show” โชว์ร้องดัง ฟังรับล้าน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 18.45 น. ผ่านทาง Shopee Live และ CH7HDในแคมเปญ Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration นี้ ช้อปปี้เดินหน้าเสนอไอเดียการตลาดสุดว้าวเพื่อยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์ควบคู่ความสุขพร้อมสร้างเสียงหัวเราะ เพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณที่ให้การสนับสนุนช้อปปี้ที่ดีเสมอมาผ่าน 2 กิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ที่แฟน ๆ นักช้อปห้ามพลาด อย่าง● ดีเจนุ้ย - ธนวัฒน์ ชวนร่วมปฏิบัติการเขย่าโลกผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุด: เพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ ช้อปปี้ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุด ที่มาในธีม “ตะลุยอวกาศ” โดยครั้งนี้ ช้อปปี้ควงเซเลบริตี้คนพิเศษที่่มีเสียงหัวเราะอันเป็นเอกลักษณ์ อย่าง ดีเจนุ้ย - ธนวัฒน์ รับบทเป็นกัปตันพร้อมชวนผู้โดยสารร่วมปฏิบัติการช้อปปิ้งในแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration แบรนด์ดัง ดีลปังทะลุโลก ชูไฮไลท์ โปรดียืน1 มาให้นักช้อปช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ● เซอร์ไพรส์ใหญ่ไปกับคู่จิ้น ฟินเว่อร์ผ่าน Twitter Takeover: ยกระดับความพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟในวันที่ 6 เดือน 6 ช้อปปี้แทกทีมแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะทำให้หัวใจสาว ๆ ต้องละลาย จะเป็นใครนั้น ช้อปปี้ขอ อุบไว้ก่อน โดยแขกรับเชิญคนพิเศษของเราจะมาร่วมกิจกรรม Shopee Takeover ในฐานะแอดมินเพื่อตอบคำถามและพูดคุยกับแฟน ๆ อย่างใกล้ชิดผ่าน Shopee Twitter รับรองเลยว่าแฟน ๆ จะต้องเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขอย่างแน่นอน ไม่เพียงเท่านี้ผู้โชคดีจะได้รับของขวัญสุดพิเศษจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเรา กลับบ้านไปเลย บอกได้เลย พลาดไม่ได้จริงๆเกมเมอร์พร้อมลุยไปกับความสนุกในคอลเลคชั่นเกมสุดฮิตใน Shopee Prizes อาทิ Shopee Farm, Shopee Daily Prizes, Shopee Pets, Shopee Candy, Shopee Bubbles, Shopee run และ Shopee Hunts ที่พิเศษกว่าครั้งไหนๆและแปลกใหม่กว่าที่เคย เพราะครั้งนี้ เหล่าเกมฮิตมาใน “ธีมผจญภัยบนอวกาศ” บอกได้เลยว่าอัดแน่นความมันส์ทะลุโลกที่มาพร้อมรางวัลมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท อาทิ แหวนทองคำ โค้ดส่วนลดและอีกคั่บคั่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมสุดสร้างสรรค์และโปรโมชั่นสุดพิเศษจากแคมเปญ Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration” แบรนด์ดัง ดีลปังทะลุโลก ที่มาพร้อม โค้ดลดเพิ่ม 1,666 บาท โปรโมชั่นส่งฟรี 6 โค้ด และแบรนด์แท้ถูกสุด พร้อมสิทธิพิเศษจาก ShopeePay อีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ - 6 มิถุนายน 2565 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://shopee.co.th/m/6-6 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปปี้ได้ฟรีจาก App Store Google Play Store และ App GalleryEND