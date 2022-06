กรมการค้าต่างประเทศนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมร่วมงาน THAIFEX ยอดขายเฉียด 40 ล้าน

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทอาหารที่พร้อมส่งออก จำนวน 10 บริษัท เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ภายใต้คูหา “APi Pavilion” ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 24–28 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ว่า สินค้าเกษตรนวัตกรรม ประเภทอาหาร ที่ได้เข้าร่วมแสดงและจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวยาคู กาแฟสารสกัดจากพริกขี้หนู Energy Bar จากผลไม้ไทย นมมะพร้าวอัดเม็ดออร์แกนิก และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากถั่วเมล็ดเดี่ยว เป็นต้น ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่มาร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้ในครั้งนี้มียอดการสั่งซื้อทันที มูลค่าถึง 3,058,069 ล้านบาท และมีการเจรจาธุรกิจในการจำหน่ายสินค้า คาดการณ์ใน 1 ปี มีมูลค่าถึง 36,340,000 บาท และยังมีบางส่วนอยู่ในขั้นตอนการเจรจาตกลง ซึ่งเรียกได้ว่า สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ประเภทอาหาร ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากหลากหลายประเทศอย่างมากมาย ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยอีกก้าวหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทอาหารที่พร้อมส่งออก และได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 10 ราย ได้แก่ บริษัท Yu Nan Nan , บริษัท Diamond Fresh Global (Thailand) , บริษัท Flourish 88 , บริษัท Rungsan food , บริษัท Star Herb Pharma , บริษัท JuuAm Herb and Health , บริษัท PCR Snack and Food , บริษัท Richie Confectionery , บริษัท Anantra Food and Marketing , และบริษัท Silpin Asiaทั้งนี้ ในการเข้าร่วมงานดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยใช้กลยุทธ์ “ตลาดนำการผลิต” ที่ได้รับนโยบายจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการมุ่งเน้นการแสดงศักยภาพและยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยได้มีโอกาสเจรจาการค้าและจำหน่ายสินค้าในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทอาหารให้เป็นที่รู้จักและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลกผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-547-4744 หรือสายด่วน 1385 หรือเว็บไซต์ www.dft.go.th/apiinspire