OR เดินหน้าผลักดันการใช้ EV เร่งขยายสถานีชาร์จ-ศูนย์ซ่อม

OR พร้อมเป็นผู้นำตลาดผลักดันการใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางและการขนส่ง เตรียมพร้อมเทคโนโลยีและบริการต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานรถ EV อย่างครบวงจร ตามพันธกิจ Seamless Mobility โดย OR จะเป็นผู้ลงทุน ผู้ให้บริการ และเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ EVนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า จากแนวโน้มการใช้พลังงานในการเดินทางและการขนส่งในปัจจุบันที่รถไฟฟ้าเริ่มได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น และหนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง รวมถึงมุ่งให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดย OR ได้เริ่มเตรียมความพร้อมเรื่องสถานีชาร์จรถ EV มาตั้งแต่ปลายปี 2561 จนปัจจุบันมีสถานีชาร์จ EV Station PluZ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 107 แห่งทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station (ณ 31 มีนาคม 2565) และมีเป้าหมายที่จะขยายให้ครบ 450 แห่งภายในปี 2565 และ 7,000 แห่งภายในปี 2573ผู้ใช้รถ EV สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EV Station PluZ เพื่อความสะดวกในการค้นหาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ จองเข้าใช้บริการ ชำระเงินออนไลน์ และตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ใน App เดียวขณะที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto จะสามารถให้บริการซ่อมรถ EV ได้ โดย OR จะร่วมมือกับค่ายรถยนต์ต่างๆ ที่ทยอยเปิดตัวเข้ามาทำตลาด EV ในประเทศไทย รวมถึงได้เปิด “ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto” เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto และเชื่อมโยงการให้บริการไปบนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสร้างให้เกิดประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้บริโภคOR เชื่อว่าการมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดในสถานีชาร์จ EV โดยมี EV Station PluZ ที่ครอบคลุมเส้นทางเดินทางทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำในธุรกิจ Fast Fit ที่ให้บริการ EV ของ FIT Auto นั้น จะสามารถสร้างความอุ่นใจในการใช้งาน EV ให้แก่ผู้บริโภค และขับเคลื่อนให้การใช้ EV เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยนอกเหนือจากการให้บริการด้านสถานีชาร์จรถไฟฟ้าและศูนย์บริการยานยนต์แล้ว OR ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการบริการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนประสบการณ์ที่ดีให้การใช้รถ EV เช่น เครื่องชาร์จ EV สำหรับติดตั้งในที่พักภายใต้แบรนด์ Ultra EV รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นค่ายรถ EV ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเช่ารถไฟฟ้าสำหรับฟลีตขนส่ง อีกทั้ง OR ยังหาโอกาสการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องด้าน Mobility ที่จะเข้ามาเติมเต็มประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภคและภาคธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากน้ำมันไปสู่ไฟฟ้าอย่างไร้รอยต่อ และเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน EV ให้ได้มากที่สุดในปีนี้ OR จะเข้าร่วมงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 หรือ Motor Expo 2022 ใน EV Zone ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของ OR ที่ช่วยตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ใช้รถ EV และผู้ที่สนใจ เพื่อให้ความมั่นใจว่า OR จะมีเทคโนโลยีและบริการต่างๆ รองรับการใช้งานรถ EV อย่างครบวงจรอีกด้วย