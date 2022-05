“EA” คึกคักรับ “เทสลา” ตั้งบริษัทในไทย โบรกเกอร์เชียร์ลุ้นกำไรปีนี้ทำนิวไฮ

หลังจากมีข่าว บริษัท Tesla ประกาศจดทะเบียนตั้งบริษัทในประเทศไทย เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ของกระทรวงพาณิชย์ ระบุ บริษัท เทสลา (ประเทศไทย) จำกัด ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท นั้นจะตั้งอยู่ที่อาคาร์ เอ็มไทย ในโครงการออลซีซั่น ถนนวิทยุโดยมีกรรมการรวม 3 คนคือ นายเดวิด จอน ไหน์สไตน์ (David Jon Feinstein) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบุกเบิกตลาดใหม่ และผู้บริหารระดับสูงของเทสลาในตลาดอินเดีย คนต่อมาคือนายยารอน ไคลน์ (Yaron Klein) ผู้เป็นซีเอฟโอ หรือผู้บริหารสินทรัพย์ และประธานบริหารฝ่ายการเงินของเทสลา เอนเนอร์จี โอเปอร์เรชั่น (Tesla Energy Operations) ซึ่งทำกิจการด้านโซลาร์เซลล์และเพาเวอร์วอลล์ (Powerwall) หรือแท่นจ่ายไฟ และอีกท่าน คือนายไวภา ตเนชา (Vaibhav Taneja) ชาวอินเดีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผ่านบัญชีของเทสลา อินเดียขณะที่ราคาหุ้น วานนี้ (27 พ.ค.) เปิดตัวทำจุดสูงสุดอีกครั้งที่ราคา 91 บาท เพิ่มขึ้น 3.4% จากวันทำการก่อนหน้า ก่อนจะอ่อนตัวลง โดยราคาต่ำสุดระหว่างวัน อยู่ที่ 88.50 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 0.57% และปิดการซื้อขายที่ 88.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 0.85% มูลค่าการซื้อขาย 1.57 พันล้านบาทอย่างไรก็ตามประเมินว่าค่ายรถยนต์แบรนด์อื่นๆ ก็จะมีการแข่งขันในด้านการเปิดตัวรถอีวีนั่ง ส่วนบุคคลมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลดีกับบริษัทในฐานะ เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี ที่มีแนวโน้มจะได้ออเดอร์ แบตเตอรีอีวีสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในอนาคต โดยบริษัทมีแผนขยายโรงงานแบตเตอรีเป็น 4 กิกะวัตต์ ชั่วโมง (GWh) จากปัจจุบันกำลังการผลิตอยู่ที่ 1 GWhอย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทยังคงเน้นการผลิตและทำการตลาดรถอีวีเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นคนละตลาด กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยในส่วนรถบัสไฟฟ้าจะมี การส่งมอบรถในช่วงไตรมาส 2/2565 เกิน 300 คัน และทั้งปีคาดว่าจะส่งมอบรถบัสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 คัน นายอมร ยังยอมรับว่า ความคึกคักของอีวีที่เกิดขึ้นจะส่งผลดีกับสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นด้วยด้านผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปี 2565 ที่ผ่านมา EA กำไรสุทธิ 1,366.31 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.37 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนกำไรสุทธิ 1,411.85 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.38 บาท โดยกำไรสุทธิลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 3.23% เนื่องจากมีรายได้รวม 4,706.43 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 2.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 4,706.43 ล้านบาทขณะเดียวกัน บริษัทมีต้นทุนขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 13.66% อยู่ที่ 2,906.41 ล้านบาท เพราะ ต้นทุนในกลุ่มธุรกิจไบโอดีเซลสูงขึ้นตามราคาผลปาล์ม และต้นทุนผลิตไฟฟ้ามากขึ้น จากค่าเสื่อมของการเปลี่ยนแผงโซลาร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.นครสวรรค์ และลำปางทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ สำหรับ งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 4,740.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2564 จำนวน 37.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.80% สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจไบโอดีเซล ธุรกิจแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าขณะที่นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า บริษัทคาดว่ารายได้ไตรมาส 2/2565 จะเติบโตดีกว่าไตรมาส 1/2565 โดยรายได้จากกลุ่มธุรกิจ EV Value Chain จะเป็นธุรกิจสำคัญในการผลักดันการเติบโต จากการเดินหน้าส่งมอบรถบัสไฟฟ้า (E-Bus) ซึ่งในปีนี้คาดส่งมอบได้ 1,500-2,000 คัน แต่จะมีการส่งมอบจำนวนมากในช่วงครึ่งปีหลัง ทำให้รายได้ครึ่งปีหลังจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ขณะเดียวกันคาดว่ารายได้รวมเติบโตกว่า 20% จากปีก่อนที่มีรายได้ 20,558 ล้านบาท โดยไตรมาส 1/2565 บริษัทมีรายได้แล้วกว่า 4,816 ล้านบาทพร้อมกันนี้เดินหน้าขยาย EA Ecosystem ทั้งในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รถบัสโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) ที่จะส่งมอบปีนี้ และคาดว่าปีหน้าจะส่งมอบได้มากกว่า 2,000 คัน รวมไปถึงรถบรรทุก (E-Truck) ที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือกับ ผู้ประกอบการรถบรรทุก เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้รถบรรทุกไฟฟ้ามากขึ้นอย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถส่งมอบ E-Truck ได้หลายร้อยคันในปีนี้ และยังเดินหน้าเรือโดยสารไฟฟ้า (E-Ferry) ด้วย รวมถึงขยาย EA "Ultra Fast Charge" สามารถชาร์จได้ 80% ภายในระยะเวลา 15 นาที ปัจจุบันมีสถานีชาร์จ 459 แห่ง ครองส่วนแบ่งการตลาดราว 70% และมีแผนที่จะขยายต่อเนื่องขณะเดียวกันยังเดินหน้าขยายโรงงาน แบตเตอรีเป็น 2 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1 GWh โดยวางงบลงทุนราว 1,000-2,000 ล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 4GWhในปีหน้า และผลักดันเป็น 50 GWh ในอนาคต ส่วนโรงงานประกอบของบริษัทสามารถรองรับการประกอบรถไฟฟ้าได้ ถึง 8,000 คัน หากเดินเครื่องการผลิตเต็ม นับว่าเป็นการขยายธุรกิจ EV Value Chain อย่างครบวงจรและผลักดันการเติบโตของบริษัทอย่างก้าวกระโดดนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การบริหารจัดการขยะตามเกาะต่างๆ เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาที่มีค่อนข้างมาก โดยล่าสุดชนะประมูลการบริหารจัดการขยะ พื้นที่เกาะล้าน และอยู่ระหว่างเซ็นสัญญาอีกทั้งตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป จะเห็น EA เข้าไปมีบทบาทในเรื่องของ Wast to Energy มากขึ้น โดยมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หลังจากภาครัฐเปิดให้มีการยื่นซองประมูล คาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ภายใน 2 ปีจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับกลุ่มพลังงานทดแทน และทดแทนรายได้จาก Adder ที่จะหมดอายุแบ่งเป็น การขยาย EV (EV Expansion) 40%, การขยายโรงงานแบตเตอรี เพิ่มเป็น 4 GWH ราว 20% และอีก 40% ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคตจากปัจจัยหนุนจากผลการดำเนินงานที่จะเริ่มเร่งตัวขึ้น ตั้งแต่ไตรมาส 2/65 เป็นต้นไป จากการส่งมอบรถไฟฟ้าที่สูงขึ้น โดยตั้งเป้าส่งมอบทั้งปีไว้ที่ 2 – 3 พันคันนอกจากนี้ ยังมีการเริ่มดำเนินการของโรงแบตเตอรี่ ระยะที่ 1 ขนาด 1GWh ซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์จากความต้องการรถโดยสาร และ รถกระบะไฟฟ้าได้ภายในปีนี้ด้าน บทวิเคราะห์จาก บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 2/65 ของ EA มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทั้งเทียบปีก่อน (YoY) และ ไตรมาสก่อน (QoQ) มีปัจจัยหนุน จากการเริ่มส่งมอบรถบัสไฟฟ้า (EV Bus) ในช่วงเดือน มิ.ย.ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งเทียบปีก่อน และ ไตรมาสก่อน จาก Capacity Factor ที่สูงขึ้น จากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ และ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น หลังการเปลี่ยน Solar PV เสร็จสิ้นในช่วงไตรมาส 1/65นอกจากนี้ ระบุว่า ปัจจุบัน EA กำลังอยู่ระหว่าง Ramp Up กำลังผลิตของโรงแบตเตอรี่ และ วางเป้าหมายว่าจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ออกมาในปี 65 ได้ราว 600MWh หรือ คิดเป็น Utilization Rate ที่ราว 60% ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับจำนวนรถ EV Bus และ EV Truck ที่จะส่งมอบภายในปีนี้ทั้งนี้ EA ยังมีแผนขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่เป็น 2GWh ภายในปี 65 และ เพิ่มเป็น 4GWh ภายในปี 66 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรม EV ในประเทศไทย และ EA ยังมีโอกาสรับจ้างผลิตแบตเตอรี่ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นในอนาคตอีกด้วยบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า EA ยังคงมีแผนเปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้า (EV Truck) ในช่วงไตรมาส 3/65 และ จะเริ่มจำหน่ายในช่วงไตรมาส 4/65 โดยปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างกำหนดโครงสร้างราคาของกลุ่มสินค้าดังกล่าว แต่ได้มีการส่งรถบรรทุกไฟฟ้า ให้กลุ่มลูกค้าองค์กรทดลองใช้ รวม ถึงเจรจาการซื้อ – ขาย บางแล้วรายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติม สำหรับผลการดำเนินงาน บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้ ปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 12,490.22 ล้านบาท กำไรสุทธิ 4,975.21 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.33 บาท ปี 2562 รายได้รวม 14,954.54 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,081.62 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.63 บาท ปี 2563 รายได้รวม 17,196.26 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,204.57 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.40 บาท และปี 2564 รายได้รวม 20,558.10 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6,100.07 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.64 บาท