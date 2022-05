ผู้ว่าฯสบพ.เยี่ยม”ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน ถกพัฒนาหลักสูตรรองรับตลาดการบินหลังโควิต

ผู้ว่าฯสบพ.พบพนักงาน ฯ ศูนย์ฝึกการบิน"หัวหิน"มอบนโบบาย แผนพัฒนาหลักสูตร ปรับตัวรองรับการฟื้นตัวของอุตฯการบิน และการแข่งขันทางธุรกิจของโรงเรียนการบิน หลังโควิดสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดกิจกรรม“ผู้ว่าพบพนักงาน” โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนในลำดับที่ 8 และเป็นผู้ว่าการหญิงคนแรกของสถาบันการบินพลเรือน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 และได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565ภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่ง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้ธีมงาน Move forward together : turn the crisis into opportunities เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆจากพนักงานในการมีส่วนร่วมในการรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการฯ สบพ. ได้มอบนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติ อาทิ การบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรที่มีสมรรถนะสูง การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรขององค์กร การปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กฎหมาย อุตสาหกรรมการบิน และสภาพเศรษฐกิจ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมาตรการการควบคุมค่าใช้จ่าย โดยขอความร่วมมือฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการในการให้ความร่วมมือในการกำหนดมาตรการต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤติที่เกิดขึ้นของผลประกอบการ ของ สบพ. และเตรียมปรับแผนการดำเนินงานให้องค์กรในครั้งนี้ต่อไปนอกจากนั้นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหลักสูตรภาคอากาศเมื่อวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกการบิน จ.ประจวบคีรีขันธ์สำหรับการจัดกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหาร ครูการบิน และหน่วยงานสนับสนุน ได้ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะภายใต้แนวคิดในการจัดการศูนย์ฝึกการบินอย่างไร เพื่อรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน และการแข่งขันทางธุรกิจของโรงเรียนการบิน ภายหลังการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรการบิน โดยมีการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในการรับศิษย์การบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปโดยผลการประชุมต่อผู้ว่าการ สบพ. ได้มีข้อเสนอร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการพิจารณาทบทวนกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น