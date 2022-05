“ชาร์มมิ่งเวิลด์” เปิดตัวแบรนด์ใหม่! “DE CHARM” ส่ง 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คอสเมติกและ สกินแคร์ แจ้งเกิดในตลาดแบรนด์ระดับลักซูรี่

ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามภายใต้แบรนด์ “ชาเม่” รุกตลาดต่อเนื่องเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “DE CHARM” (เดอชาร์ม) ส่งมอบประสบการณ์แบรนด์ระดับลักซูรี่ในราคาที่จับต้องได้ วางจำหน่ายสินค้าในกลุ่มของคอสเมติกและสกินแคร์ เน้นคุณภาพสูงระดับไฮเอนด์ ชี้ผลวิจัยการตลาดพบเทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยนไป หลายคนมองหาสินค้าที่ช่วยบำรุงที่หลากหลายมิติ ล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Skincare benefits 4 ชนิด ลงตลาด คือ 1.สกิน บูสเตอร์ 2.อินเทนซ เซรั่ม 3.ไนท์ครีม และ 4. ซันสกรีน พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ จับกลุ่ม Gen M ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น พร้อมทำการตลาดเต็มรูปแบบตอบโจทย์ทุกปัญหาผิว เพื่อผิวสวยคุณภาพดี วางจำหน่ายทุกช่องทาง มุ่งเน้น E-Commerce มั่นใจแจ้งเกิดสวยๆ...นางสาวนันท์ฐณิชา ศิริปรีดาวัชร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามภายใต้แบรนด์ “ชาเม่” เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ภายในเครือของชาเม่ คือ “DE CHARM” (เดอชาร์ม) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความเป็นแบรนด์ระดับคอสเมติกในราคาที่จับต้องได้ โดยผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในกลุ่มคอสเมติกและสกินแคร์ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงระดับไฮเอนด์ มีการนำสารสกัดนำเข้าจากเกาหลีซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นผู้เชียวชาญในเรื่องของสกินแคร์ ที่มีประสิทธิภาพที่สูงมาก ดีไซด์ ออกแบบแพ็กเก็ตจิ้งสวยหรู โดยบริษัททุ่มและวิจัยมากว่า 2 ปี ซึ่งทีมนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้วิจัยในแลปอย่างละเอียดเพื่อศึกษาก่อนที่จะนำสินค้าสู่ตลาด โดยที่ผ่านมาผลการตอบรับที่ดีมากจากกลุ่มผู้ร่วมทดลอง เราจึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ เดอร์ชาร์ม จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของชาเม่ ที่มีผลิตภันฑ์สกินแคร์และคอสเมติกคุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคคนสำคัญของเรา”“เดอชาร์ม” เป็นการขยายพอร์ตของชาเม่ ขยายกลุ่มเป้าหมาย IN SIDE OUT จากภายในสู่ภายนอก OUT SIDE IN นอกจากกินและต้องทาบำรุงผิวด้วย ฉะนั้นสกินแคร์เราต้องดีมีคุณภาพ จึงทำให้ชาเม่ มองเห็นความสำคัญนี้เราต้องทำให้ครอบคลุม ต้องสวยสุขภาพดีจากภายในสู๋ภายนอก เป็นสิ่งที่ผู้หญิงยุคใหม่ต้องการ เพื่อให้สวยสุขภาพดีครบสูตรและปัจจุบันผู้ชายสามารถใช้ได้ด้วย ซึ่งเรามองว่าตลาดกลุ่มนี้ใหญ่และยังมีช่องว่างทางการตลาดอีกมาก โดยชาเม่ขอมาเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ตลาดในกลุ่มนี้“ทั้งนี้ “เดอชาร์ม” พัฒนาสินค้าภายใต้คอนเซ็ปต์ “LOCK THE POWERS OF NATURE WITH SCIENCE INNOVATION” เราได้ผสานนวัตกรรรมเทคโนโลยีเข้ากับสารสกัดทรงคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะมีส่วนผสมหลักจาก BIO PINK OIL เอกสิทธิ์เฉพาะของเดอชาร์ม ยีสต์สีชมพูที่ถูกค้นพบในทะเลทราย อาทากาม่า ที่มีสภาพแห้งแล้ง และเป็นที่ฝึกซ้อมของนักบินอวกาศ สารตัวนี้จึงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะ พร้อมบำรุงความชุ่มชื้น”ประธานกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่า ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ “เดอชาร์ม” จะมีทั้งไลน์สกินแคร์และคอสเมติก โดยจุดเด่นของคอสเมติก คือมีส่วนผสมของสารสกัดบำรุงผิวถึง 75% จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์รายแรกๆในประเทศไทยที่ผสมผสาน Makeup เข้ากับ Skincare benefits เข้ากันอย่างลงตัว เพื่อให้มีประสิทธิภาพสามารถเข้าไปช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวจากภายใน พร้อมปรับผิวภายนอกให้เรียบเนียนสวย เปล่งปลั่งมีคุณภาพ โทนสี Everyday use เน้นสีที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ โดยอิงจากเทรนของผู้หญิงเอเชียเป็นหลัก กลุ่มเป้าหมาย Generation M จนถึง วัยทำงาน ผู้หญิงยุคใหม่ และเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่! เดอชาร์ม ในกลุ่มคอสเมติกลงตลาดแล้ว อาทิ รองพื้น, แป้ง และคอนซีลเลอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มสกินแคร์ ภายใต้แบรนด์ DE CHARM” มีด้วยกัน 4 ชนิด คือ 1.สกิน บูสเตอร์ 2.อินเทนซ์ เซรั่ม 3.ไนท์ครีม และ 4. ซันสกรีน :1.ADVANCE YOUTH SKIN BOOSTER : 2X Whitening น้ำตบบูสเตอร์ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ บำรุงผิวกระจ่างใส กระชับรูขุมขน2.ADVANCE YOUTH INTENSE SERUM : เซรั่มเข้มข้น ที่ช่วยในเรื่องริ้วรอย ลดเลือนจุดด่างดำ3.ADVANCE YOUTH RESTORING NIGHT CREAM : ครีมบำรุงผิวหน้าสูตรกลางคืน ที่ช่วยบำรุงผิวอย่างล้ำลึก4. BRIGHT UP UV PROTECTION SPF50+ PA++++ : ครีมกันแดดปกป้อง รวมถึงช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะ ฝุ่นควัน“สำหรับกลยุทธ์การตลาดในเบื้องต้นนั้น เราต้องการขยายไลน์สินค้าให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกปัญหาผิว โดยเรามุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่น มีงานวิจัยรองรับและเห็นผลลัพธ์ได้จริง เพื่อเข้ามาเสริมความแข็งแรงในกับบริษัทมากขึ้น ส่วนช่องทางจัดจำหน่ายเราจะครอบคลุ่ม ทั้ง Modern trade, ร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วประเทศ มุ่งเน้น E-Commerce มากขึ้น กลยุทธ์การตลาดกว่า 80% จะอยู่ใน Online Platform ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ใหม่ DE CHARM ทั้งคอสเมติกและสกินแคร์ นี้จะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของชาเม่อย่างแน่นอน ” นางสาวนันท์ฐณิชากล่าวในท้ายสุด