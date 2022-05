ซันเรย์ ครีมกันแดด สูตรบำรุงผิวโดนใจคนรุ่นใหม่ ต้านรังสี UVA/UVB และ BLUE LIGHT คุ้มเกินราคา..

กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเทล แพสชั่น จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดเปิดเผยว่า “ ครีมกันแดด SUNRAY (ซันเรย์) เริ่มต้นจาก ตนเองมีผิวแพ้ง่าย มีปัญหาในการใช้ครีมและผลิตภัณฑ์กันแดด โดยครีมกันแดดที่จำหน่ายทั่วไป ส่วนใหญ่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ประกอบกับมีไลฟ์สไตล์เร่งรีบกับภารกิจต่างๆ และมีเวลาดูแลตัวเองน้อย ในขณะที่ ต้องต่อสู้กับแดดเมืองไทยที่มีความร้อนมาก จึงตั้งใจพัฒนาสูตรครีมกันแดด SUNRAY (ซันเรย์) โดยใช้เวลากว่า 1 ปี เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยดูแลผิวแบบ Beauty Routine คือเป็นทั้ง ครีมบำรุงผิว และ ครีมกันแดด ในหลอดเดียว ที่เป็นมิติใหม่ของครีมกันแดด มีคุณสมบัติเด่น ใช้ได้กับทุกสภาพผิว รวมถึงผู้มีผิวบอบบางแพ้ง่าย เพราะผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด SUNRAY (ซันเรย์) พัฒนาสูตรให้มีคุณภาพสูง โดยปราศจาก 12 สารเคมี ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิว พร้อมเพิ่มเติม 5 สารธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อการบำรุงผิว ในขณะที่มีสนนราคาพอเหมาะ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ที่ต้องผจญกับสภาพอากาศร้อนและมลภาวะ เพื่อการชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่..ไม่กลัวแดด” ครีมกันแดดซันเรย์ สูตรเอเวอรีเดย์ วอเตอร์รี เอสเซนส์ ซันสกรีน เอสพีเอฟ50 พีเอ+++ (SUNRAY Everyday Watery Essence Sunscreen SPF50 PA+++) เป็น Physical sunscreen เนื้อสัมผัสอ่อนโยน บางเบา ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด ต้านรังสี UVA/UVB และ BLUE LIGHT ได้เต็มพิกัด พร้อมบำรุงผิว ให้อ่อนเยาว์ด้วย 5 สารสกัดจากธรรมชาติ ไร้อาการแพ้ เพราะปราศจากสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในเมืองไทยโดยเฉพาะ จนเป็นกันแดดเนื้อเบาสบายผิวที่ใช้ได้ทุกวัน ในส่วนของสูตรสำหรับผิวหน้า มีคุณสมบัติเด่น คือไม่มัน ไม่เหนอะหนะ ไม่หนักหน้า ไม่เยิ้ม ไม่อุดตัน ซึมไว เกลี่ยง่าย ไม่เป็นขุย ทำให้เมื่อต้องแต่งหน้าต่อไม่ต้องรอนาน ไม่วอก ใช้ได้กับทุกสีผิว และสูตรสำหรับผิวกาย เนื้อสัมผัสเบาสบายเหมือนครีมบำรุงผิว ให้ความรู้สึกชุ่มชื้น ไม่มีกลิ่นฉุนของสารเคมี ซึมไว ไม่เป็นคราบเลอะเสื้อผ้า มอบประสบการณ์ใหม่ของครีมกันแดดที่คุณจะหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ครีมกันแดด SUNRAY ปกป้องทุกอณูผิวจากแสงแดดทั้งจากรังสี UVA/UVB และ Blue Light แต่อ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง เพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมี 12 ชนิด ได้แก่ No Silicone, No Mineral oil, No Paraben, No Fragrance, No Alcohol, No Retinol, No Octocrylene, No Oxybenzone, No Ethanol, No Petroleum, No Octinoxate และ No 4-Methylbenzylid Camphor และยังเป็น Reef Safe Sunscreen ปลอดภัยต่อปะการัง สามารถนำไปใช้ในอุทยานแห่งชาติได้ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพิเศษไปกว่านั้น ครีมกันแดด SUNRAY ได้เพิ่มเติมสารสกัดจากธรรมชาติ 5 รายการ เพื่อให้คุณประโยชน์มากกว่าครีมกันแดด ได้แก่ Hyaluronic Acid ช่วยเก็บกักและเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวตลอดวัน, Moringa Seed Extract สารสกัดเมล็ดมะรุมจากเยอรมัน อุดมไปด้วยกรดอะมิโน ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะ และลดการสูญเสียน้ำหล่อเลี้ยงผิว, Grapefruit Extract สารสกัดเกรปฟรุตจากฝรั่งเศส ทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใส, Rosa Damascena Flower Water สารสกัดน้ำดอกกุหลาบ สายพันธุ์บัลแกเรีย มีคุณสมบัติเสริมให้ผิวนุ่ม..ชุ่มชื้น และ Ascorbyl Glucoside (Vitamin C) วิตามินซี อนูเล็กที่มีความเสถียรสูง ช่วยปรับสภาพผิวให้กระจ่างใสอย่างยาวนาน. สำหรับ ครีมกันแดด SUNRAY (ซันเรย์) มีด้วยกัน 2 สูตร คือ สำหรับผิวหน้า SUNRAY Everyday Facial Watery Essence Sunscreen SPF50 PA+++ ขนาด 30 g. ราคา 490 บาท และ สำหรับผิวกาย SUNRAY Everyday Body Watery Essence Sunscreen SPF50 PA+++ ขนาด 100 g. ราคา 590 บาททั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดผ่าน Instagram Facebook Youtube และ LineOfficial : @SunrayOfficial หรือสั่งซื้อผ่านช่องออนไลน์ https://shop.line.me/@sunrayofficial หรือตัวแทนจำหน่าย Line ID : Tikky168