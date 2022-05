ท็อปส์ เดลี่-แฟมิลี่มาร์ท ดึงวอร์บี้ เจ้านกจอมกวน กระตุ้นตลาด

ท็อปส์ เดลี่ และแฟมิลี่มาร์ท ต้อนรับเปิดเทอม จัดแคมเปญ “แลกซื้อสุดคิ้วท์!” นำคาแรคเตอร์ดัง “Warbie Yama” (วอร์บี้ เจ้านกจอมกวน) ร่วมโลดแล่นบนสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ มาช้อปและแลกซื้อเป็นของขวัญต้อนรับเปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565นางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ -Small Format บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ท็อปส์ เดลี่ และ แฟมิลี่มาร์ท ได้นำ คาแรกเตอร์ชื่อดังมาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญทางการตลาดเพื่อสร้างมู้ดการจับจ่าย โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเทศกาล Back to school ที่หลายๆ ครอบครัวต้องจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้กับลูกหลาน จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าให้กับทุกการซื้อสินค้าของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง ท็อปส์ เดลี่ และแฟมิลี่มาร์ท จึงได้จัดโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ พร้อมแคมเปญ“แลกซื้อสุดคิ้วท์!” นำคาแรคเตอร์ “Warbi Yama” (วอร์บี้ เจ้านกจอมกวน) มาร่วมสร้างสีสัน กระตุ้นการจับจ่าย โดยออกแบบเป็นสินค้า พรีเมียมคอลเลคชั่นพิเศษให้ทุกคนได้แลกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565 ที่ ท็อปส์ เดลี่ และ แฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขา ได้แก่แลกซื้อ สุดคิ้วท์! สมาชิกเดอะวัน ช้อปสินค้าครบ 150 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ที่ท็อปส์ เดลี่ หรือครบ 80 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ที่ แฟมิลี่มาร์ท รับ 1 สิทธิ์แลกซื้อ “แก้วน้ำพร้อมฝาปิด หรือ กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม วอร์บี้ เจ้านกจอมกวน” ในราคาเพียง 49 บาท หรือใช้คะแนนเดอะวัน 392 คะแนน แทนเงินสดเพื่อแลกซื้อสินค้านางสาวเมทินี กล่าวเสริมว่า “สำหรับเหตุผลที่เลือกคาแรคเตอร์ “Warbie Yama” (วอร์บี้ เจ้านกจอมกวน) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ เนื่องจากเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ฝีมือคนไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก พร้อมได้รางวัล Character of the year และมีกลุ่มแฟนคลับมากมาย ด้วยเอกลักษณ์ที่น่าสนใจประกอบกับเรื่องราวอบอุ่นของคุณลุง Yama (ยามะ) และ Warbie (วอร์บี้) นกจอมกวนจากภาพยนตร์เอนิเมชั่นแบบสั้น เรื่อง “Cheez…z” ที่สร้างความประทับใจและได้ถูกนำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์น่ารัก ๆ จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครอง น้อง ๆ หนู เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ท็อปส์ เดลี่และแฟมิลี่มาร์ท เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีความสนุกสนาน ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย”