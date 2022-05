RS ปลดล็อกสารสกัดมูลค่าแสนล้าน ปั้น Krill Oil plus CBD ลุยตลาด

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไลฟ์สตาร์ ในเครืออาร์เอส กรุ๊ป เดินหน้าลุยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบจากกัญชง ต่อยอดความสำเร็จจากการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบน้ำมันสกัดจากเมล็ดกัญชงจากการปลดล็อกในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสนี้ ทางบริษัท ไลฟ์สตาร์ ได้เตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีสารประกอบของสารสกัดแคนนาบิไดออล (CBD) จากกัญชง (ช่อดอก) ภายใต้แบรนด์ well u (เวลยู) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คริลล์ออยล์ พลัส ซีบีดี ซึ่งนับเป็นรายแรกของประเทศที่ได้รับใบอนุญาตการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารประกอบแคนนาบิไดออล หรือซีบีดี (CBD) ซึ่งสกัดจากช่อดอกกัญชง หลังจากการปลดล็อกของรัฐบาลและการตรวจสอบที่เข้มงวดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อให้อยู่ภายใต้การผลิตที่ปลอดภัยและที่ได้มาตรฐาน โดยเตรียมวางจำหน่ายปลายเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ พร้อมทั้งยังเตรียมการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส เพื่อให้ตอบโจทย์ในทุกมิติของการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันตลาดวิตามินและอาหารเสริมเติบโตขึ้นอย่างมากในปี 2564 ที่ผ่านมา จากพฤติกรรมการใส่ใจสุขภาพมากขึ้นของสังคมปัจจุบัน เพราะมีปัจจัยต่างๆ มากมาย ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19, สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 และประเทศเองก็กำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ ทำให้เกิดเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Technology) ซึ่งเป็นนวัตกรรมต่อยอดที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เราต้องไวต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และความสำคัญต่อการพัฒนาการผลิตสินค้าที่หลากหลาย งานบริการที่โดนใจ เพื่อตอบโจทย์ในทุกมิติของการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่”“โลกปัจจุบันหมุนเร็วกว่าเดิมมาก จึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งในแง่ของการสร้าง Customer Data Platform ของตนเองให้แข็งแกร่ง การใช้ Data Analytics และระบบ Voice Analytics เข้ามาประมวลผล เพื่อนำเสนอสินค้าได้ตรงจังหวะตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด เรามีทีมงานที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ ต้องปรับตัวและพัฒนาตลอดเวลา เสาะหานวัตกรรมเทคโนโลยี หรือสารสกัดที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าตามแนวคิด Innovative Wellness Productครั้งนี้ก็ได้นำกัญชงพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งในวงการธุรกิจ และวงการสุขภาพ เข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาสินค้าใหม่ ร่วมกับ Healthcare Data Analytics จากแพลตฟอร์มคอมเมิร์ซ ทำให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Krill Oil plus CBD ภายใต้แบนด์ well u นับเป็นความสำเร็จที่ท้าทายเพราะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวแรกของไทยที่มีสารสกัดจากแคนนาบิไดออล (CBD) จากช่อดอกกัญชง”นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “แบรนด์ well u (เวลยู) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “Innovative Scientific Health & Wellness” คือ การให้ความสำคัญของการนำงานวิจัยต่างๆ เป็นหลักพื้นฐานในการพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ในทุกมิติของผู้บริโภค และจากการใช้ Data Analytics เราพบว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กว่า 30% บนยอดขายของแพลตฟอร์มคอมเมิร์ซ ลูกค้าให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัด หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพข้อเข่า และยังมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นทุกปี ซึ่งมีปัจจัยมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ well u (เวลยู)”“โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเราได้เปิดตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Multi Oil plus Hemp Seed Oil เป็นสินค้าที่มีส่วนประกอบของน้ำมันสกัดจากเมล็ดกัญชง และสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดรวมกับการสกัดโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเสริมวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีตั้งแต่วันที่เปิดตัวสินค้าจนถึงปัจจุบัน และเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำสินค้าจากกัญชง บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาสินค้าใหม่ และทั้งยังการันตีด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยการรับรองมาตรฐานด้านอาหาร GHP ที่เข้มงวด ทำให้มั่นใจในคุณภาพการผลิต”เมื่อมีการปลดล็อกสารสกัด CBD จากกัญชงของทางภาครัฐ ทีมงานจึงไม่รอช้าที่จะวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ผู้บริโภค สาร CBD (Cannabidiol) จัดเป็นสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids) ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ และพบว่ามีมากในช่อดอกกัญชง สารสกัด CBD ไม่ทำให้เสพติด โดย Krill Oil plus CBD จะเตรียมออกจำหน่ายปลายเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ พร้อมโปรโมชันพิเศษและสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้ากลุ่มแรกที่สนใจ“ไลฟ์สตาร์ ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดจากใบกัญชงและ CBD อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงสุดและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมีแผนการจำหน่ายสินค้าที่มีส่วนประกอบของ CBD ในทุกไตรมาส เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสนับสนุนรายได้ธุรกิจคอมเมิร์ซของ อาร์เอส กรุ๊ป ให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน” นางพรพรรณกล่าว