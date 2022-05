ถ่ายทอดเรื่องราวคนมหัศ ‘จันท์’ 6 ผู้สร้างสรรค์เสน่ห์แห่งวิถีจันท์ ให้โดดเด่นและเลื่องลือจากเซ็นทรัลพัฒนา เตรียมเปิดเซ็นทรัล จันทบุรี 26 พ.ค. 65 นี้

พบกับ 6 เรื่องราวสุดประทับใจของที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ทุกคนรู้ว่า ‘คนจันท์’ คือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของจันทบุรี…ทั้ง 6 ผู้สร้างสรรค์เสน่ห์แห่งวิถีจันท์ให้เลื่องลือ ผ่านแคมเปญชูมิติการท่องเที่ยวและโรงแรม อาหาร แฟชั่น รวมทั้งความบันเทิง นำร่องโปรโมตจังหวัดด้วยการผนึกกำลังท้องถิ่นพร้อมส่งเสริม Local Heroes เพื่อสร้างเสน่ห์ท่องเที่ยว และเจียระไนความโดดเด่นเมืองจันท์ครบทุกด้าน ก่อนเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ในวันที่ 26 พ.ค. 65 นี้ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ เป็น Center of Life สะท้อน Local Essence ทั่วทั้งพื้นที่โครงการ และเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนจันทรโภชนา ร้านดังริมแม่น้ำจันทบูร ที่ต้องการเติบโตไปพร้อมชุมชนบนรากฐานของความพอดี โดยเลือกสรรวัตถุดิบจากผู้ผลิตรายเล็กในท้องถิ่น ปรุงเป็นความอร่อยแบบจันท์อย่างสร้างสรรค์ และ Living Room of the East จากโปรเจกต์ ‘มหานครผลไม้’ ชูความโดดเด่นของจันทบุรีในฐานะศูนย์กลางผลไม้ของภาคตะวันออกสำหรับประเทศและระดับโลก ถึง ‘โครงการอาหารเป็นยา วิถีคนจันท์’ สร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยคุณค่าจากสมุนไพรพื้นถิ่น เพราะเล็งเห็นศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อขับเคลื่อนเมือง พร้อมกับการเปิดตัว เซ็นทรัล จันทบุรี ที่จะสร้าง Impact ตอกย้ำคุณค่าแห่งความเป็นจันท์Oasis Sea World หนึ่งในแลนด์มาร์กของจังหวัดที่สร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวมากว่า 30 ปี จากจุดเริ่มต้นของความต้องการช่วยเหลือโลมาที่ถูกชาวประมงจับติดอวนมา เพื่อนำมาบริบาล สู่การเปิดตัว Oasis Sea World ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่นและภาพลักษณ์ของความเป็นจันท์ - A Perfect Combination การมาของเซ็นทรัล จันทบุรี นอกจากส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของจังหวัด ยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนจันท์ ด้วยคอนเซ็ปต์ Semi-Outdoor ที่มีกลิ่นอายความเป็นห้องนั่งเล่นและมุมพักผ่อน มีพื้นที่ออกกำลังกายและ Pet Playground ซึ่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนท้องถิ่น ทำให้คนจันทบุรีที่อยู่ในภาคธุรกิจและท่องเที่ยวเกิดความกระตือรือร้นและพัฒนาตัวเอง ถือเป็นการผนึกพลังเพื่อแสดงศักยภาพของความเป็น Local ในทุกมิติ และเตรียมพบการเปิดตัวครั้งแรกของ Herbal City “มหกรรมอาหารเป็นยา วิถีคนจันท์” ที่คุณเอเป็น Head project ด้วยแบรนด์กระเป๋าแฟชั่นไทยที่อัดแน่นด้วยงานคราฟต์และสตอรีสุดคูล จากเสื่อกกจันทบูร Mission meets Passion ของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจับมือคนรุ่นเก่าแบรนด์ KORKOK (กอกก) ยกระดับเสื่อกกจันทบูร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีแห่งชุมชน ให้โลดแล่นบนถนนสายแฟชั่นได้งดงาม มีเอกลักษณ์และยั่งยืน รวม Talent ระดับ ‘แม่ครู’ ซึ่งคือคนรุ่นเก่าที่เก๋าในอาชีพทอเสื่อจันทบูร ผสานพลังความคิดสร้างสรรค์แบบคนรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม โดยกระเป๋าเสื่อกกของ KORKOK ฉีกภาพงานหัตถศิลป์ ด้วยไดนามิกแห่งโลกแฟชั่น หยิบ เทรนด์ สีสัน และดีไซน์ที่ทันสมัย ร้อยเรียงเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม กลายเป็นกระเป๋าแฟชั่นจากเสื่อกกที่ตอบโจทย์คนแฟชั่น การตัดเย็บแบบพิถีพิถัน ขณะเดียวกัน ทัชใจคนที่หลงใหลงานคราฟต์ งานลิมิเต็ด ที่ไม่เหมือนใคร พบผลิตภัณฑ์แห่งความภาคภูมิใจของคนจันท์ กับกระเป๋าเสื่อกกจันทบูร จาก KORKOK ได้ที่เซ็นทรัล จันทบุรี 26 พ.ค. 65 นี้นักเต้นหนุ่มรุ่นใหม่ และเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นที่ร่วมงานกับศิลปินระดับประเทศมากมาย เมื่ออยู่ในคลาสเรียน เขาคือ ครูมิกซ์ของเด็กๆ ผู้ก่อตั้ง G-RUN Studio มาจากการเล่นคำ จันทบุรี กลับเป็น จีทะบุรัน ลดเหลือเป็น G-RUN จี-รัน คือ จันรี ซึ่งเป็นอีกชื่อที่คนจันท์เรียกกัน - Dance for a Chance ครูมิกซ์เห็นคุณค่าของการได้รับโอกาส ทั้งจากเพื่อนๆ ที่เลือกให้เป็นตัวแทนไปเรียนเต้นที่กรุงเทพฯ (ด้วย Budget ที่มีจำกัด) เพื่อกลับมาสอนต่อ และได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อไปแข่งเต้นระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา เขาจึงอยากส่งต่อโอกาสให้เด็กจันท์ ที่มีศักยภาพ ใจรักในการเต้น และรอโอกาสอยู่…วันนี้ ความสำเร็จของลูกศิษย์ คือความสุขของครูมิกซ์ ที่สุขมากกว่าการได้รางวัลที่หนึ่งเสียอีก รอพบสเต็ปความสนุก ประสบการณ์แดนซ์ จาก G-RUN Studio ที่เซ็นทรัล จันทบุรี ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ G-Run Studio ได้ที่: https://www.facebook.com/grunstudioth ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นคนจันท์ เขาคือแรงกระเพื่อมแห่งวงการโฮมสเตย์ที่เมืองจันท์ ให้คนในท้องถิ่นมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - Enjoy business to the full ด้วยพลังแห่งความเป็นนักธุรกิจ ทั้งกิจการที่พัก ออกแบบก่อสร้าง ร้านแฮงก์เอาต์ ตลอดจนโครงการหมู่บ้านสไตล์พูลวิลลา และแพลนในอนาคตที่จะทำหมู่บ้านที่มีคอนเซ็ปต์โดดเด่นมาพร้อมสวน (ผลไม้) ให้คุณได้อร่อยฟินยิ่งกว่ากับผลผลิตจากสวนของตัวเอง ขณะเดียวกันช่วยสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น ติดตามรายละเอียดบ้านทะเลดาวโฮมสเตย์ได้ที่: https://www.facebook.com/BanThaleDawHomeSteyนอกจากบริหารโรงแรมแล้ว เขายังดูแลธุรกิจอัญมณี ของดีของเมืองจันท์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีช่างเจียระไนพลอยที่เก่งที่สุดในโลก ทว่ากลับเหลือช่างฝีมือที่เป็นคนรุ่นก่อนน้อยลง เขาจึงตัดสินใจรักษารากเหง้าแห่งงานศิลป์ให้แข็งแรง สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่สืบทอด know-how นี้ ที่จะส่งต่อกันแค่คนในตระกูลเท่านั้น “Go Together, Grow Further” อภิศรอยากให้จันทบุรีเป็น Living Room of the East สำหรับการพักผ่อน ครบทั้งอาหาร แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อัญมณี และวิถีท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ ขณะเดียวกัน การเปิดเซ็นทรัล จันทบุรี ยังช่วยโปรโมตเมืองจันท์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว และส่งต่อทุกเรื่องราวดีๆ ของจันทบุรีให้ไปไกลและกว้างขึ้น ติดตามรายละเอียดโรงแรมนิว แทรเวิลลอด์จได้ที่: https://www.facebook.com/Newtravellodge/ เตรียมนับถอยหลังสู่ประสบการณ์แห่งไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน ผสานทุกความเป็นเลิศแห่งเมืองจันท์ ที่เซ็นทรัล จันทบุรี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 65 นี้ โดยเซ็นทรัล จันทบุรี จะเป็นโครงการมิกซ์ยูสที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ประกอบด้วยศูนย์การค้ารูปแบบ Semi-outdoor, คอนเวนชันฮอลล์, คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย และโรงแรม ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพดีที่สุดใจกลางเมือง พร้อมรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ผนึกกำลังท้องถิ่นชูความโดดเด่นของจันทบุรีอย่างรอบด้าน สร้างงาน กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยพื้นที่สีเขียว ใส่ใจ well-being ของผู้คน พร้อมด้วยมาตรฐานด้านความสะอาดปลอดภัยอย่างเคร่งครัด