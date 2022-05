บิ๊กซีต้อนรับเปิดเทอม ส่งแคมเปญ “เปิดเทอมสนุกลดสนั่น” เอาใจผู้ปกครอง ลดราคาสินค้าสูงสุด 60%

เปิดเผยว่า "เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาโรงเรียนต้องทำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในเทศกาลเปิดเทอมเดือนพฤษภาคมนี้ นักเรียนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนขนาดของใช้ ชุดนักเรียน รองเท้า และอุปกรณ์การเรียน บิ๊กซี ช่วยผู้ปกครองดึงราคาสินค้าจำเป็นฝ่าวิกฤตสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ เตรียมพร้อมสินค้า Back to School ครบครันรวมไว้ในที่เดียว เรียกได้ว่าเป็นห้างที่มีความพร้อม สามารถอำนวยความสะดวกผู้ปกครองในการหาซื้อ และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บุตรหลาน จากแบรนด์ชั้นนำมากที่สุด และประหยัดที่สุด เริ่มต้นเพียง 69 บาทเท่านั้น"บิ๊กซีเตรียมสินค้ากว่า 10,000 รายการ ครอบคลุมชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน ทุกระดับชั้น เช่น รองเท้านักเรียนแบรนด์ POPTEEN, CATCHA และ BREAKER ชุดนักเรียนแบรนด์ ชัยพฤกษ์, ไก่คู่, น้อมจิตต์, แพนด้า, ตาชั่ง ชุดชั้นในเด็ก และถุงเท้า แบรนด์ รอสโซ่, เจเพรส, คาร์สัน และ HAPPI เป็นต้น พร้อมขยายช่องทางจำหน่ายหลายรูปแบบครอบคลุมออฟไลน์ ออนไลน์ เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้สะดวกรองรับวิถีชีวิตแบบใหม่ หรือนิวนอร์มัล (New Normal)ชอปที่บิ๊กซี มั่นใจ สะอาด ปลอดภัย ภายใต้ 40 มาตรการความปลอดภัยเพื่อดูแลลูกค้าทุกสาขา อยู่บ้านก็สั่งซื้อสินค้าจากบิ๊กซีผ่านช่องทางได้ง่ายๆ ทั้งไลน์มาชอป โทร.มาชอป หรือ Facebook live คลิก https://bit.ly/36lPLza บิ๊กซี ชอปปิ้ง ออนไลน์ คลิก https://bit.ly/3ezmkgi พิเศษ สมาชิกบิ๊กการ์ด ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก ทุกการใช้จ่าย 25 บาท = 1 ส่วนลดคะแนน เพื่อใช้คะแนนแลกรับส่วนลดได้ทันที สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bigc.co.th หรือเฟซบุ๊ก Big C - บิ๊กซี https://www.facebook.com/BigCBigService/ หรือโทร. 1756