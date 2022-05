Swap & Go ผนึก 7-Eleven ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตฯ ส่งสินค้า Delivery

Swap & Go จับมือ 7-Eleven และ Swag EV นำร่องใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลับแบตเตอรี่ส่งสินค้าดีลิเวอรีร้าน 7-Eleven กว่า 30 สาขาทั่วกรุงเทพฯ คาดปี 2566 เป้าหมายขยายเพิ่มถึง 1,000 สาขานางสาวอาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) พร้อมด้วยนายกิติพงษ์ เนียมนัด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนางานวิศวกรรม บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (CP ALL) และนายกันตินันท์ ตันวีนุกูล ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร (ประเทศไทย) บริษัท ซแว็ก อีวี จำกัด (SWAG EV) ส่งมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าสลับ หรือ “สวอป” แบตเตอรี่ได้แบบไม่ต้องรอชาร์จ สำหรับให้บริการส่งสินค้า Delivery ของร้าน 7-Eleven ซึ่งปัจจุบันได้นำร่องใช้งานไปแล้วกว่า 30 สาขาในกรุงเทพฯ โดย CP ALL ตั้งเป้าหมายการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับ 7-Delivery ให้ได้ถึง 1,000 สาขาในปี 2566ทั้งนี้ SWAG EV บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ ได้ร่วมส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาให้สามารถใช้งานสลับแบตเตอรี่ในระบบของ Swap & Go มาทดลองใช้งานจริงอีกด้วย ความร่วมมือนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานสะอาดของประเทศ สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานอนาคตอย่างยั่งยืนSwap & Go ผู้ให้บริการสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จ รองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานจักรยานยนต์ไฟฟ้า เปิดให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่แล้ว 22 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ นำร่องตีตลาดกลุ่มดีลิเวอรีให้สลับแบตฯ ไว ไปได้เร็ว เพิ่มความสะดวกสบายเพียงใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน และสลับแบตเตอรี่ด้วยตัวเองใช้เวลาไม่ถึง 3 นาที