RATCH รับรู้รายได้ทันที หลังโรงไฟฟ้าเน็กส์ซิฟฯ จ่ายไฟ 30 เม.ย.นี้

ราช กรุ๊ปแจ้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อ 30 เมษายนที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้จากโครงการนี้ทันทีนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (RATCH) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ทันทีโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวถือหุ้นโดย Nexif RATCH Energy Rayong Co., Ltd. (NRER) ผ่าน NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. (NRES) (บริษัทร่วมทุนทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49) มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ระยะเวลา 25 ปี