กรมพัฒน์ฯ ชวนชาวเชียงใหม่ร่วมชม ชิม ชอป งาน “ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น” ครั้งที่ 4

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงาน มหกรรมสินค้า “ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น” ในงาน “SMART Local FAIR by DBD” ครั้งที่ 4 ที่เชียงใหม่ 1-4 พ.ค.นี้ นำสินค้าท้องถิ่น สินค้าอัตลักษณ์ มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 50 ร้านค้า มีทั้งของกิน ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ชวนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมาชม ชิม ชอปนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ จะจัดงานมหกรรมสินค้า “ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น” ในงาน “SMART Local FAIR by DBD” ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปี ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ค.2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยนำสินค้าของดีท้องถิ่น และสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 50 ร้านค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกชม ชิม ชอป มีทั้งของกิน ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกมาจำหน่าย และเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ราคาเข้าถึง จับต้องได้โดยรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้ ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกชอปตามความสนใจ โดยแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ประกอบด้วย 4 โซน คือ 1.โซน Smart Local เป็นการคัดสรรสินค้าพื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวมารวมไว้ ณ จุดเดียว 2.โซน Smart Local BCG เน้นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลกเอาใจสายกรีน 3.โซน Smart Local Herb เน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากแต่ละพื้นที่ที่มีความโดดเด่น มีสรรพคุณเฉพาะตัว 4.โซน Smart Local SHOP รวบรวมผลิตภัณฑ์เด็ด สินค้าโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นมานำเสนอโดยเฉพาะ ใครอยากได้ความแปลก ใหม่ ทันสมัยสุด ๆ ต้องแวะโซนนี้“ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เตรียมตัวไปชอปกันเยอะ ๆ ในงาน “SMART Local FAIR by DBD” ครั้งที่ 4 พร้อมเลือกซื้อสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (วันแรงงานแห่งชาติ) และช่วยส่งเสริมสนับสนุนสินค้าของคนไทยด้วยกัน”นายทศพลกล่าวสำหรับการจัดงาน “SMART Local FAIR by DBD” เป็นการคัดสรรสินค้าภูมิปัญญาไทยจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีศักยภาพทางการตลาดมาจำหน่ายภายในงาน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียน และขยายโอกาสทางการค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของไทยได้เข้าสู่ช่องทางการตลาดที่มีความหลากหลาย ซึ่งทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งผู้ประกอบการและประชาชน