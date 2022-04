“เกรียงไกร เธียรนุกุล”ประธานส.อ.ท.คนใหม่ชูวิสัยทัศน์ Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 เม.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี2565-2567เป็นครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น363 คนโดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี2565-2567โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายเกรียงไกร เธียรนุกุลขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน ส.อ.ท. ซึ่งนับเป็นประธานคนที่ 16นายเกรียงไกร กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ว่า จะมุ่งเน้น”การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมเพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ห(Strengthen Thai Industries forStronger Thailand) เนื่องจากภาคการผลิตถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคส่งออกซึ่งคาดว่าปี 2565 จะเติบโต 5-10% จากปีที่ผ่านมาที่การส่งออกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่ก็ยังมีความท้าทายที่การแข่งขันในเวทีโลกยังเพิ่มสูงขึ้นผ่านการขับเคลื่อนเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ ONE F.T.I.“ เรามีสมาชิก 1.4 หมื่นบริษัท 45 กลุ่ม 11 คลัสเตอร์ และส.อ.ท.76 จังหวัด เราต้องทำงานกันเป็นทีมเดียวกัน โดยมุ่งขับเคลื่อน 45 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมให้เดินหน้าต่อ และวางเป้าหมายพัฒนา Next Gen Industry ทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-Curve) BCGฯลฯ เหล่านี้ต้องส่งเสริมเพื่อให้ก้าวทันโลก”นายเกรียงไกรกล่าวสำหรับแนวทางการพัฒนาหลักๆ อาทิ ส.อ.ท.จะเร่งพัฒนาและยกระดับให้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี)มีความเข้มแข็งทั้งการพัฒนาการตลาด เทคโนโลยีฯลฯ ขณะเดียวกันยังจะผลักดันให้เกิดการพัฒนา 1 อุตสาหกรรม 1 จังหวัดโดยทางส.อ.ท.แต่ละจังหวัดจะไปหารือทางจังหวัดนั้นๆ แล้วกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาโดยส.อ.ท.จะดึงศักยภาพของ 45 กลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมยกระดับและพัฒนา รวมถึงมุ่งการพัฒนาโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ(Smart Agriculture Industry) หรือ SAI ที่จะนำร่อง SAI In The City ที่กทม.โดยเน้นการทำ Plant Based ซึ่งเป็นอาหารที่จะทำจากพืชเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ ฯลฯโดยโครงการนี้จะสอดรับกับนโยบาย BCG โมเดลเป็นต้นอย่างไรก็ตามอนาคตภาคอุตสาหกรรมไทยยังเผชิญความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและชิ้นส่วนดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านห่วงโซ่การผลิตส.อ.ท.จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะร่วมพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนและวัตถุดิบเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า ฯลฯนายเกรียงไกรกล่าวว่า สิ่งที่ส.อ.ท.กังวลขณะนี้คือระดับราคาน้ำมันดีเซลที่กำลังจะสูงขึ้นที่จะสะท้อนไปยังต้นทุนค่าขนส่งวันที่ 1 พ.ค.ให้ต้องปรับขึ้นนั้นจะเป็นแรงกดดันต่อระดับราคาสินค้าที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอีกและจะส่งผลต่อภาวะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปให้สูงขึ้นอีก ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)เดือนพ.ค.นี้จะมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวเพื่อหารือร่วมกัน“ปกติสต็อกสินค้าจะมีอยู่ 3-6 เดือนตอนนี้ยอมรับว่าสต็อกเริ่มหมดลงและขณะนี้เกิดความต้องการเทียมขึ้นด้วยคนไปซื้อตุน แต่สต็อกใหม่วัตถุดิบและต้นทุนที่สูงจึงมีราคาแพงราคาสินค้ายอ่มต้องปรับขึ้นแต่จะขึ้นมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรม และภาวะตลาดเป็นสำคัญ เราจึงมองว่าหากดีเซลจะขยับก็ขออย่าขยับแรงจนช็อคขอให้ขึ้นเป็นขั้นบันได”นายเกรียงไกรกล่าว