ท็อปส์ ทุ่ม 100 ล.ลุยพัฒนาการ ปั้นโมเดลมาร์เก็ตสแตนด์อโลน

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่นหรือ ซีอาร์ซี เดินหน้าขยายธุรกิจ ทุ่มงบลงทุน 100 ล้านบาท ส่ง ‘ท็อปส์ มาร์เก็ต’ ลุยเปิดโมเดลใหม่ ‘ซูเปอร์มาร์เก็ตสแตนด์อโลนแห่งแรก’ สาขาพัฒนาการ 30 บนพื้นที่ขนาดกว่า 3,400 ตารางเมตร จัดเต็มสินค้ากว่า 17,000 รายการ นำเสนอในรูปแบบ 7 Room concepts เปิดพื้นที่เช่าสำหรับร้านค้าษอีกมากมาย ฯลฯนายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ท็อปส์ มาร์เก็ต พร้อมรุกเปิดโมเดลใหม่ ซูเปอร์มาร์เก็ตสแตนด์อโลน สาขาแรกพัฒนาการ 30 รับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมช้อปสินค้าใกล้บ้าน หมดกังวลเรื่องการเดินทาง โดยมองเห็นศักยภาพด้านกำลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคและทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยชั้นดีของกรุงเทพฯ โซนตะวันออก ที่มีอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายรายปักธงพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ และเป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมต่อการเดินทางครอบคลุม โซนพัฒนาการ-ศรีนครินทร์ และ อ่อนนุชท็อปส์ มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตสแตนด์อโลน สาขา พัฒนาการ 30 รองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในทุกเจนเนอเรชั่น มีสินค้ากว่า 17,000 รายการ นำเสนอสินค้าแบบ Room concept กับ 7 โซนไฮไลท์ ได้แก่ Healthiful จัดเต็มสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ, Snacker รวมขนมขบเคี้ยวยอดนิยมหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก, Asian Flavours สินค้าอาหารสำหรับเอเชียเลิฟเวอร์ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย และ เวียดนาม, The BAKER ที่สุดของความอร่อยของเมนูเบเกอรี่ อบ สดใหม่, LOOKS รวมไอเทมบิ้วตี้ที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์ทั้งเกาหลีและเอเชีย, Baby & Me ครบครันสินค้าเพื่อแม่และเด็ก และ PETSTER โซนสินค้าเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยง และยังมีโซนร้านค้าเช่า อาทิ ‘Tops care’ ร้านจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่พร้อมบริการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร ‘สุกี้หมีแฟมิลี่’ ร้านสุกี้สูตรเด็ดสไตล์จีน รวมถึง ‘ฟู้ด ทรัค’ (Food Truck) เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าโดยมีบริการแบบ ‘ออมนิแชลแนล’ (Omni-Channel) ด้วยบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว (Personal Shopper) และ‘ควิก คอมเมิร์ซ’ (Quick Commerce) เพียงแอดไลน์ @TopsThailand, ช้อปออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ที่ www.tops.co.th พร้อมส่งฟรีถึงบ้านด้วยบริการ Home Delivery เมื่อช้อปสินค้าครบ 1,500 บาท และช้อปถูกใจส่งไวถึงบ้านผ่านดีลิเวอรี่พาร์ทเนอร์บนแอพพลิเคชั่น Grab เลือก GrabMart และ Foodpanda เพียงค้นหา Tops market ก็สั่งสินค้าได้ง่ายๆนอกจากนี้่ยังมี ‘จุดบริการสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV’ (Electric Vehicle) จำนวน 2 สถานี เพื่อรองรับลูกค้าที่เดินทางด้วยรถอีวีคาร์ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในการเดินทาง, ‘ตู้เย็นประหยัดพลังงาน’ นวัตกรรมระบบทำความเย็น ช่วยลดการใช้พลังงาน ลดคาร์บอนฟุตพรินท์ และบริการด้วยเทคโนโลยี‘น้องเต็มใจ’ หุ่นยนต์ผู้ช่วยบริการอัจฉริยะ นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ‘เครื่องชำระค่าสินค้าด้วยตัวเอง’ (Self-Checkout) ที่รับชำระทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ‘Mobile POS’ การร่วมจัดการขยะและของเหลือใช้ภายในบ้านแบบครบวงจร กับโครงการ‘ท็อปส์ มาร์เก็ต x รีไซเคิลเดย์’ (Tops market x Recycle Day Thailand) เปิดจุด Drop Point รีไซเคิลเดย์ ทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 09.00 – 19.00 น. เพื่อรับซื้อวัสดุรีไซเคิลแบบไม่มีขั้นต่ำการเปิดท็อปส์ มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตสแตนด์อโลนแห่งแรกใจกลางพัฒนาการ 30 ได้มอบ 4 โปรโมชั่น อาทิ บัตรของขวัญมูลค่า 150 บาท เมื่อช็อปสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 เมษายน 2565, คูปองส่วนลด รวมมูลค่า 100 บาท เมื่อ @Line Store ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาพัฒนาการ 30 ตั้งแต่วันนี้ – 7 พฤษภาคม 2565 รับของสมนาคุณเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 และสินค้าราคาพิเศษมากมาย