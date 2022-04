ท็อปส์ มาร์เก็ต ผนึก มูฟมี เปิดบริการสามล้อไฟฟ้าระบบ Ride Sharing เริ่มที่ ‘ท็อปส์ มาร์เก็ต เกษตร’

’ รองรับกลุ่มลูกค้าคนทำงาน นิสิต นักศึกษา ย่านพหลโยธิน เดินทางสะดวก เซฟค่าเดินทางรับภาวะน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น เหมาะกับค่าครองชีพในปัจจุบันในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนธุรกิจฟู้ดรีเทลภายใต้กลยุทธ์ CRC Retailligence เพื่อสร้างนวัตกรรมค้าปลีกแห่งอนาคต และสร้างความสำเร็จร่วมกันกับพาร์ทเนอร์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเปิดเผยว่า ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ แฟมิลี่มาร์ท ได้ดำเนินนโยบายเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการลดใช้พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งบรรเทาสาเหตุอันนำไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นวิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ “CRC Retailligence” ที่จะสร้างนวัตกรรมค้าปลีกแห่งอนาคต ผ่านการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค โดยล่าสุด ได้ร่วมมือกับ ‘มูฟมี’ (MuvMi) สตาร์ทอัพให้บริการสามล้อพลังงานสะอาดผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถแบบ On - Demand ปักหมุดเปิดให้บริการสาขาแรกที่ ‘ท็อปส์ มาร์เก็ต เกษตร’ ย่านที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของเจนเนอเรชั่น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่บริการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวก ด้านการเดินทางให้กับลูกค้า กลุ่มคนทำงาน นิสิต นักศึกษา ในพื้นที่ย่านพหลโยธิน - เกษตร และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มาใช้บริการที่ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเกษตร สามารถเรียกใช้บริการรถสามล้อพลังงานสะอาดผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางทั้งไปและกลับจากที่ทำงาน ที่บ้าน สถานศึกษา เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับลูกค้าโดยใช้ระบบ Ride Sharing ภายใต้แนวคิดไปเส้นทางเดียวกันขึ้นรถคันเดียวกัน โดยมีค่าบริการเริ่มต้นเพียง 10 บาท ซึ่งประหยัดกว่าการใช้บริการเดินทางในรูปแบบอื่น ๆ ช่วยลดค่าครองชีพและเป็นการเดินทางที่เหมาะกับผู้บริโภคในช่วงน้ำมันราคาแพง ทำให้ไม่ต้องใช้รถส่วนตัว ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานที่จอด และยังช่วยให้เกิดการใช้พลังงานสีเขียว ลดการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนับเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในธุรกิจค้าปลีกฟู้ดรีเทลได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากเปิดให้ใช้บริการ ได้รับการตอบรับที่ดีทำให้ลูกค้าเพิ่มความถี่ในการมาใช้บริการที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเกษตรได้บ่อยมากขึ้น ทั้งนี้ยังเตรียมขยายพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้าในเส้นทางอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับลูกค้าได้มาใช้บริการเลือกซื้อสินค้าอย่างสะดวกสบายด้านกล่าวเสริมว่า คอนเซปของการพัฒนาแพลตฟอร์มเรียกใช้บริการสามล้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด ผ่านแอปพลิเคชั่น ในชื่อ มูฟมี (MuvMi) หรือ บริการแชร์รถแบบออนดีมานด์ (On demand) เกิดจากความต้องการของทีม ที่ต้องการหาโซลูชันในการขนส่งขนาดเล็ก ในราคาที่เข้าถึงได้ ปลอดภัย สะดวก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน 100% อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ การร่วมมือกับท็อปส์ มาร์เก็ต ซึ่งเป็นค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของไทย เพื่อเปิดให้บริการ รถสามล้อพลังงานสะอาดที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเกษตรเป็นแห่งแรกนั้น ทำให้บริษัทฯ ได้เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า และส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางโดยการใช้บริการรถขนส่งที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างความคุ้นเคยในการใช้บริการรถสาธารณะไปทางเดียวกัน ขึ้นรถคันเดียวกันโดยลูกค้าของท็อปส์ มาร์เก็ต สามารถเรียกใช้บริการมูฟมี (MuvMi) เพียงโหลดแอปพลิเคชั่น MuvMi และปฏิบัติ 5 ขั้นตอนง่ายๆ ได้แก่ 1. เลือกจุดขึ้นรถ และจุดที่ต้องการจะลง 2. เลือกจำนวนคนนั่ง หรือสามารถกดเลือก I want a whole car เพื่อเหมาคันก็ได้ 3. เลือกจ่ายเงินด้วย MuvMi Pass หรือ My wallet ได้ตามที่ต้องการ 4. กดเรียกรถ มูฟมีจะมารับที่จุดขึ้นรถสแกน QR Code เพื่อจ่ายเงิน เท่านี้ก็พร้อมเดินทาง และ 5. ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย และสามารถให้คะแนนความพอใจผ่านหน้าแอปได้ทันที จากการเปิดให้บริการดังกล่าวสามารถช่วยโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 180 ตัน อีกทั้งยังส่งต่อโอกาสและกระจายความมั่นคงแก่พนักงานขับรถได้กว่า 100 ราย