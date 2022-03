“โลตัส” ยกเครื่องแอปฯ ใหม่ เปิดตัว “Lotus’s SMART App”

โลตัสเปิดตัว รวมทั้งโลตัสมาให้ครบ สมาร์ทจบในแอปฯ เดียว แอปพลิเคชันใหม่ที่รวมรีวอร์ดโปรแกรม (Rewards Program) ใหม่ “My Lotus’s” ที่มาแทน “คลับการ์ด” และแพลตฟอร์มสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ในที่เดียว ชูประสบการณ์การชอปปิ้งที่ SMART และตรงใจกว่าเดิม ด้วยการใช้ AI (Artificial Intelligence) ประมวลผล big data นำเสนอโปรโมชันและส่วนลดสินค้าที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละคนนางวรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โลตัส กล่าวว่า “เพื่อส่งมอบประสบการณ์การชอปปิ้งที่ SMART และไร้รอยต่อ (seamless) ผ่านช่องทางออมนิแชนเนลของทั้งสาขาและออนไลน์ โลตัส ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Lotus’s SMART App ขึ้น เพื่อเป็น one-stop destination ที่รวบรวมทั้งรีวอร์ดโปรแกรมและออนไลน์ชอปปิ้งอยู่ในแอปพลิเคชันเดียว เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้าผ่านฟีเจอร์ต่างๆ มากมาย โดย Lotus’s SMART App เข้ามาแทนที่แอปพลิเคชันทั้งหมดที่เราเคยมีโดยนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผล big data เพื่อให้สามารถสร้างคูปองส่วนลด โปรโมชัน สิทธิพิเศษ เสนอแนะสินค้าที่ตรงใจลูกค้าแต่ละคน นอกจากนั้น เรายังได้เปิดตัวรีวอร์ดโปรแกรมใหม่ My Lotus’s (มายโลตัส) แทนที่โปรแกรมเดิม โดยปรับให้ประสบการณ์การใช้งาน ทั้งการสะสมและการแลก ง่ายขึ้น ทันใจขึ้น คุ้มขึ้น และตรงใจขึ้นกว่าเดิม โดยโปรแกรม My Lotus’s จะมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันและ 100% paperless ไม่มีการส่งสเตทเมนต์และคูปองไปยังบ้านของลูกค้า ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเป้าหมายของเราคือการให้ลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการโลตัสเป็นสมาชิกมายโลตัส เพื่อความคุ้มค่าของทุกการใช้จ่าย นอกจากนั้น เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ดาวน์โหลด Lotus’s SMART App เราได้ร่วมมือกับศิลปิน NFT ในการสร้างชิ้นงานศิลปะที่เป็นทรัพย์สินดิจิทัล เพื่อแจกให้ลูกค้าฟรี โดยลูกค้าสามารถเริ่มเก็บ ticket บนแอปฯ ตั้งแต่ 1-30 เมษายนนี้เพื่อแลก NFT Art”จุดเด่นของ My Lotus’s ง่ายขึ้น ทุกการใช้จ่าย 100 บาท สมาชิกจะได้รับ 1 โลตัสคอยน์ทันใจขึ้น 1 โลตัสคอยน์ = 1 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ทันที ทั้งในสาขาและในแอปพลิเคชัน ไม่ต้องรอการส่งสเตทเมนต์รายเดือนและคูปองอีกต่อไปคุ้มขึ้น ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง สมาชิกจะสามารถแลก 50 โลตัสคอยน์ เป็นคูปองเงินสด 100 บาท เพิ่มความคุ้มค่า 2 เท่าตรงใจขึ้น คูปองเงินสด ส่วนลด ดีลรู้ใจกว่า 200 รายการ จากการประมวลผลของ AI ตรงใจลูกค้าแต่ละรายอีกส่วนสำคัญของ Lotus’s SMART App คือแพลตฟอร์มออนไลน์ชอปปิ้ง ที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ O2O ของโลตัสนายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ กลุ่มโลตัสส์ เอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน กล่าวว่า “หนึ่งในเป้าหมายของโลตัสคือการขยายธุรกิจ O2O เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมการชอปปิ้งของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย เติบโตอย่างก้าวกระโดดมาอย่างต่อเนื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็เป็นปัจจัยเร่งสำคัญที่ทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์ในปี 2021 โตขึ้นกว่า 30% ทั้งจากความจำเป็นจากการปิดให้บริการของศูนย์การค้าและความกังวลของประชาชนในเรื่องสุขภาพ ในส่วนของธุรกิจออนไลน์ของโลตัสในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมาเติบโตกว่า 250% จากปัจจัยข้างต้น ประกอบกับการขยายช่องทางและเครือข่ายการจัดส่งสินค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายใน 5 ปีข้างหน้า คือการเพิ่มสัดส่วนยอดขายออนไลน์ต่อธุรกิจโลตัสโดยรวม จากเลขหลักเดียว (single digit) เป็นเลขสองหลัก (double digit) ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตนี้คือ Lotus’s SMART App ที่เราได้มีการพัฒนาออนไลน์ชอปปิ้งให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายกว่าเดิมในการใช้งาน”“จุดแข็งของธุรกิจออฟไลน์ของเราคือการมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ เข้ามาช่วยเติมเต็มธุรกิจออนไลน์ ในการให้สาขาทั้งไฮเปอร์มาร์เกตและโลตัส โก เฟรช รวมกว่า 2,300 สาขา เป็นจุดกระจายสินค้า ส่งสินค้าตรงถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยระยะทางที่ใกล้บ้านลูกค้ามากขึ้น เรามีการจับมือกับพันธมิตรแพลตฟอร์ม delivery ต่างๆ และฟลีตขนส่งของเราเอง ทำให้สามารถจัดส่งในวันเดียวกัน (same day delivery) และจัดส่งในวันถัดไป (next day delivery)นอกจากนี้ Lotus’s SMART App ยังมีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง สินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งในอนาคตยังสามารถสั่งอาหารจากร้านในพื้นที่ศูนย์การค้าโลตัส ผ่านฟังก์ชัน Lotus’s Eat ได้อีกด้วย นับว่าเป็นจุดเด่นที่แอปพลิเคชันอื่นไม่มีครบครันเท่า และยังเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทุกการใช้จ่ายบนช่องทางออนไลน์ลูกค้าสามารถสะสมและแลกใช้โลตัสคอยน์ได้อย่างไร้รอยต่อภายในแอปพลิเคชันเดียว” นายธรินทร์กล่าวสรุปSMART features ของระบบออนไลน์ชอปปิ้งบน Lotus’s SMART App• สินค้ากว่า 30,000 รายการ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น• อัปเดตสต๊อกสินค้าแบบ real-time• สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้• เชื่อมต่อกับ Google Maps ทำให้มีพิกัดในการจัดส่งแม่นยำ• การจัดส่งหลายรูปแบบ ทั้งส่งภายในวันเดียวกัน และส่งวันรุ่งขึ้น โดยค่าจัดส่งสมเหตุสมผล เนื่องจากจัดส่งจากสาขาที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่จัดส่งของลูกค้าที่สุด• เชื่อมต่อกับ My Lotus’s สะสมและแลกโลตัสคอยน์ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย• คูปองและโค้ดส่วนลดพิเศษ