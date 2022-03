ซิงเกอร์ผนึก FN ผุด SINGER x FN Living Space

ซิงเกอร์ผนึก FN ผุด SINGER x FN Living Spaceลุยตลาดค้าปลีก ขยายฐาน เจาะคนกรุงเทพฯ ตั้งเป้าสาขาแรก 50 ล้านบาทในปีนี้ซิงเกอร์ผนึกกำลัง FN เปิดตัว SINGER x FN Living Space ขนาด 2,000 ตารางเมตร บนแลนด์มาร์กใหม่ แจ๊ซ กรีน วิลเลจ เจาะใจกลางทำเลศักยภาพ วงแหวน-รามอินทรา ศูนย์รวมที่อยู่อาศัยสำคัญ หนึ่งในกลยุทธ์ขยายธุรกิจค้าปลีกรอบด้าน พร้อมเจาะลูกค้ากรุงเทพฯ ชูเป็นศูนย์รวมสินค้าตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น จุดประกายไอเดียตกแต่งบ้านได้ไม่รู้จบ พร้อมบริการชำระเงินแบบ Smart Pay รองรับการจ่ายเงินทุกรูปแบบ และบริการผ่อนชำระสินค้าด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ตั้งเป้าหมายยอดขาย 50 ล้านบาทในปีแรก และมีความเป็นไปได้ในการขยายสาขาในอนาคต นำร่องสร้างแบรนด์ใหม่ตีตลาดรอบกรุงเทพฯ สาขาภายใน 3 ปีนายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมาซิงเกอร์ทำกำไรสุทธิ 701 ล้านบาท เติบโต 58% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยซิงเกอร์วางกลยุทธ์ผนึกกำลังกับพันธมิตรสร้างการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ล่าสุดซิงเกอร์ได้จับมือกับ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า เครื่องนอน เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในบ้าน ที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 20 ปี ร่วมเปิดตัว SINGER x FN Living Space ศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว ช่วยสร้างประสบการณ์และจุดประกายไอเดียใหม่เพื่อการออกแบบตกแต่งบ้าน บนเนื้อที่ 2,000 ตารางเมตร ณ แจ๊ซ กรีน วิลเลจ คอมมูนิตีมอลล์ ใหม่ล่าสุดบนถนนคู้บอนและย่านรามอินทรา ที่มีพื้นที่ 50% เป็นสีเขียวรายล้อมด้วยธรรมชาติ ในรูปแบบ Open-Air Lifestyle Mall บนพื้นที่ 40 ไร่ แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางทำเลศักยภาพ วงแหวน-รามอินทรา เป็นอีกทำเลที่อยู่อาศัยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีโครงการบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟิศ จำนวนมาก ผู้อยู่อาศัยเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ ที่พร้อมด้วยศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิต ใกล้สถานที่ราชการ ขณะเดียวกันก็เป็นย่านที่มีความสงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ เดินทางสะดวกด้วยถนนสายหลัก ทั้งยังมีทางด่วนให้ใช้บริการเพื่อย่นระยะเวลาไป-กลับระหว่างที่ทำงานกับที่บ้านเนื่องจากทั้ง SINGER และ FN ต่างมีฐานธุรกิจที่แข็งแรงในต่างจังหวัดมายาวนาน การเปิดตัว SINGER x FN Living Space นับเป็นการนำร่องขยายธุรกิจค้าปลีกเจาะกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นช่องทางการนำเสนอสินค้าของทั้งสองแบรนด์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคใหม่ที่มองหาไอเดียในการชอปปิ้งของใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และของตกแต่งบ้าน รวมทั้งของแฟชั่นและไอเท็มไลฟ์สไตล์ โดยสามารถสัมผัส ทดลองใช้งานได้จริง ครบจบทุกอย่างในที่เดียว สามารถไปได้ทั้งครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่สนใจสินค้าซิงเกอร์ แต่นึกไม่ออกว่าจะไปหาซื้อจากที่ไหน รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงสินค้าซิงเกอร์ ได้เข้ามาเปิดประสบการณ์ทดลองสินค้า ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป เย็บปักผ้า ทำอาหาร ที่ SINGER x FN Living Space มีสินค้าซิงเกอร์วางจำหน่ายกว่า 200 รายการ แบ่งเป็นหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ตู้แช่ ตู้ไวน์ หม้อทอด เตาอบ เครื่องบดสับ หม้อหุงข้าวลดน้ำตาล เครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของสินค้าได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบผ่อนชำระสินค้าจากซิงเกอร์ที่เลือกผ่อนได้ในรูปแบบที่ต้องการ และด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว และมีแผนที่จะขยายสาขาออกไปในทำเลสำคัญๆ ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีกในอนาคตนายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) หรือ FN เปิดเผยว่า ปัจจุบัน FN เป็นแบรนด์ที่มีฐานลูกค้าแข็งแกร่งในจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ของประเทศ เช่น เพชรบุรี หัวหิน พัทยา ระยอง โดยฐานแฟนของแบรนด์กว่าเกือบ 50% เป็นกลุ่มลูกค้าจากกรุงเทพฯ ที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดดังกล่าว โดยความร่วมมือกับ SINGER ด้วยการเปิด SINGER x FN Living Space ครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเดิมของ FN สามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น พร้อมกับเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มองหาเครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน รวมทั้งสินค้าแฟชั่น ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบและอยากทดลองใช้สินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยคอนเซ็ปต์การตกแต่งที่น่าสนใจสร้างแรงบันดาลใจแปลกใหม่ในการตกแต่งบ้าน ทั้งนี้ FN ได้นำสินค้ากว่า 3,100 รายการ แบ่งออกเป็นหมวดสินค้า ได้แก่ สินค้าเครื่องนอน สินค้าใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องแต่งกายมารวมไว้ที่ SINGER x FN Living Space แห่งนี้อนึ่ง ภายใน SINGER x FN Living Space ประกอบด้วย 8 โซนไฮไลต์ คือ1. SINGER Sewing Studioห้องเย็บปักถักร้อย สร้างแรงบันดาลใจ รังสรรค์งานตัดเย็บ เสื้อผ้า (Outfit) งานประดิษฐ์ (Handicraft) แสนง่าย พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอป ทุกอาทิตย์ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า 35 ปี2. SINGER Kitchenให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การทำอาหาร เครื่องดื่ม หรือการทำขนมง่ายๆ สนุกสนานกันทั้งครอบครัว พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอป กับเชฟมืออาชีพ แนะนำเทคนิคการทำอาหาร และสร้างสรรค์ไอเดีย เมนูต่างๆ ตามฤดูกาล สำหรับมือใหม่ทุกๆ ท่านไปจนถึงท่านที่อยากพัฒนาฝีมือการทำอาหารของตัวเอง3. โซนเครื่องนอน "คิดถึงเครื่องนอน ให้คิดถึง FN"นำเสนอแนวคิดการจัดห้องนอนด้วยศาสตร์การนอนแบบญี่ปุ่น หัวเย็น เท้าอุ่น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของฟูกแต่ละประเภท การเลือกฟูกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ช่วยให้นอนแบบไม่ปวดหลังอีกต่อไป เมื่อเปลี่ยนที่นอนให้ถูกต้องกับสรีระ นำเสนอสินค้าที่เหมาะกับคนเป็นภูมิแพ้ เพื่อการนอนที่มีคุณภาพ4. ห้อง BEDROOM THEATERการตกแต่งบ้านในแบบฉบับของคนชอบอยู่บ้าน ไม่ชอบออกไปโรงภาพยนตร์ อัดแน่นด้วยอุปกรณ์โฮมเธียเตอร์ประสิทธิภาพสูงของซิงเกอร์ พร้อมที่นอนและเฟอร์นิเจอร์คุณภาพของ FN สะท้อนความสบายเวลาอยู่บ้าน ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เพียบพร้อม เช่น เครื่องกรองอากาศ เครื่องปรับอากาศ หรือ แม้แต่ตู้แช่ไวน์ที่แบ่งส่วนการจัดเก็บในอุณหภูมิแตกต่างกัน ระหว่างไวน์ขาว ไวน์แดง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในขณะรับชมภาพยนตร์ กับเพลิดเพลินกับไวน์ในวันสบายๆ ที่บ้าน5. FENG SHUI Bedding & Dining roomออกแบบตกแต่งเอาใจกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญเรื่องฮวงจุ้ย จัดห้องนอนตามองศาและทิศที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ลายผ้าปูที่นอนให้โชค พร้อมของสะสมที่มีความหมายมงคลวางของตกแต่งเพื่อความเป็นมงคลตามจุดต่างๆ ในห้องนอน6. Bedding is Coming to Townออกแบบตกแต่งสะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนชอบตกแต่งบ้านและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในห้องนอน แต่อยู่ทาวน์โฮมขนาดเล็ก จึงจัดพื้นที่แบบมัลติฟังก์ชัน ใช้ที่นอนขนาด single โครงเตียงเป็นแบบ Day bed เพื่อมีพื้นที่เหลือสำหรับของตกแต่งอื่นๆ เช่น กระถางต้นไม้, โต๊ะทำงาน, เก้าอี้นั่งเล่น เป็นต้น7. J-Mart shop or cornerนำเสนอ Smartphone Gadget, iOT และมีโน้ตบุ๊ก พร้อมความหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกระดับกลุ่มลูกค้า โดยรูปแบบการจัดวางสินค้า หรือ Merchandising Display “การวางสินค้าไม่จำกัดแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแต่เป็นลักษณะอีโคซิสเต็มส์ คือ การที่แต่ละแบรนด์จะมีสมาร์ทโฟน และสมาร์ทวอตช์ และหูฟัง ในที่เดียวกันเพื่อสร้างประสบการณ์ของ Connecting Device เข้าด้วยกัน”8. FN fashionเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่สะท้อนตัวตนในความเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดา มีความพิถีพิถันในการออกแบบและตัดเย็บด้วยความเข้าใจในสรีระของผู้สวมใส่อย่างมืออาชีพ เน้นความลงตัวในสไตล์ที่สอดคล้องกับปัจจุบัน ด้วยคุณภาพของเนื้อผ้าเกรดพรีเมียม ในราคาที่คุ้มค่าและจับต้องได้ ใครใส่ก็ดูดี มั่นใจได้แม้ไซส์เปลี่ยน เสื้อผ้าสตรีมีไซส์ตั้งแต่ XS - 2XL และเสื้อผ้าบุรุษมีไซส์ S - 6XL