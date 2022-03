“ทูตพาณิชย์โตเกียว” เผยไทยมีโอกาสส่งออก “เนื้อสัตว์ทดแทน” เจาะตลาดญี่ปุ่น

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว เปิดเผยถึงการติดตามโอกาสทางการค้าของไทยในตลาดญี่ปุ่น ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ว่า สำนักงานฯ ได้ติดตามตลาดเนื้อสัตว์ทดแทนจากถั่วเหลืองในญี่ปุ่น พบว่ามีความคึกคักเป็นอย่างมาก โดยเมื่อเร็วๆ นี้ห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายแห่ง เช่น Takashimaya สาขา Yokohama ได้จัดเทศกาลออกเมนูพิเศษที่ทำจากเนื้อสัตว์ทดแทนจากถั่วเหลืองของ Next Meats Co., Ltd. บริษัทสตาร์ทอัพผู้ผลิตเนื้อสัตว์ทดแทนจากถั่วเหลือง โดยออกเป็นเมนูพิเศษถึง 40 รายการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เทศกาลอาหารจากเนื้อสัตว์ที่ทำจากถั่วเหลืองที่ช่างเหมือนเนื้อมาก แถมยังอร่อยมากอีกด้วย” และยังร่วมมือกับร้านอาหารชื่อดัง 30 แบรนด์จำหน่ายในพื้นที่โซนอาหารและกับข้าวในห้างสรรพสินค้า และเมนูบางส่วนของบริษัท Yoshimoto Kogyo Co., Ltd. กว่า 20 เมนูก็อยู่ภายใต้การดูแลของดารานักแสดงตลกชื่อดัง ผู้มีชื่อเสียงด้านการทำอาหาร Robert BABA ด้วยทั้งนี้ ที่ผ่านมาผู้บริโภคในญี่ปุ่นทั่วไปมักจะมีความรู้สึกว่าเนื้อสัตว์ทดแทนนี้น่าจะมีรสชาติที่ด้อยกว่าเนื้อสัตว์แท้ๆ แต่นาย Robert BABA ได้ให้ความเห็นว่า เนื้อสัตว์ทดแทนนี้มีคุณภาพสูงมาก ผลการตอบรับสำหรับเมนูในงานนี้ดีมาก ผู้คนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความหลากหลาย และอร่อย เราเชื่อมั่นว่าจะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปพอใจได้แน่นอนนอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้า Isetan Shinjuku ได้มีการจัดเทศกาลในลักษณะคล้ายกันระหว่างวันที่ 9-22 มี.ค. 2565 ภายใต้แคมเปญ “ความอร่อยยกระดับ! เนื้อสัตว์ทดแทนจากพืช เมนูที่พลาดไม่ได้” ซึ่งนำเนื้อสัตว์ทดแทนของบริษัท Next Meats Co., Ltd. มาสร้างสรรค์เป็นเมนูพิเศษกว่า 21 เมนู โดยได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารชื่อดังในโซนจำหน่ายอาหารและกับข้าว 18 ร้าน ตั้งแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิม อาหารจีน อาหารเกาหลี และอาหารไทย รวมทั้งยังมีเมนูกับแกล้ม ซึ่งเป็นเมนูรมควันที่ไม่เคยวางจำหน่ายมาก่อนด้วยนายกิตติวัฒน์กล่าวว่า จากข้อมูลผลการสำรวจมูลค่าตลาดเนื้อสัตว์ทดแทนจากถั่วเหลืองในญี่ปุ่นของ MDB Digital Search ซึ่งให้บริการโดย JMA Research Institute Inc พบว่ามูลค่าตลาดในญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าขยายตัวไปอยู่ที่ 4 พันล้านเยน (ประมาณ 1.1 พันล้านบาท) ในปี 2568 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดนี้ในอนาคต แต่ภาพลักษณ์ของเนื้อสัตว์ทดแทนสำหรับผู้บริโภคในญี่ปุ่นยังคงไม่ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนัก บ้างก็มีความคิดว่า ไม่ค่อยอร่อย ไม่ค่อยเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆ ทำเมนูได้ไม่หลากหลาย แถมบางครั้งยังหาซื้อได้ยากอีกด้วยอย่างไรก็ตาม เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ดังกล่าว บริษัท Next Meats ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ทดแทนในญี่ปุ่นซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากอุตสาหกรรมอาหารในญี่ปุ่น จึงได้ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารชื่อดังทำเมนูพิเศษขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวความคิดของผู้บริโภค ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และคาดว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของเนื้อสัตว์ทดแทนในตลาดญี่ปุ่นดีขึ้นตามลำดับในอนาคตอันใกล้นี้ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเนื้อสัตว์ทดแทนของบริษัทไทยที่จะทำตลาดในญี่ปุ่นได้