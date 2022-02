ขบ.รับรอง 2 แอปฯ แท็กซี่ "Hello Phuket Service" และ "Bonku" แล้ว ส่วน Grab ยังไม่ผ่านเงื่อนไข

ขบ.เผยรับรอง "แอปฯ เรียกรถแท็กซี่" แล้ว 2 ราย "Hello Phuket Service" และ "Bonku" เร่งขึ้นทะเบียนรถสมาชิกครบ ก.ค. ส่วน Grab ยังไม่ผ่าน ขีดเส้น 31 มี.ค. แอปฯ ที่ไม่ยื่นถือว่าผิดกฎหมายนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันว่า หลังจากกระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 รวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันที่จะใช้สำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกก่อนออกให้บริการประชาชน เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน รวมทั้งมีการให้บริการในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสารนั้นโดยได้ประกาศเปิดรับคำขอรับรองแอปพลิเคชันตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้มีแอปพลิเคชันแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการเข้ามาทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service, Bonku และ Grab ซึ่งหลังจากได้มีการประชุมพิจารณาและปรับแก้ไขรายละเอียดของแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 2 ราย ได้แก่ Hello Phuket Service ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการหลักในเขตจังหวัดภูเก็ต และ Bonku ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการหลักในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลทั้ง 2 บริษัทฯ จะต้องวางเงินหลักประกันความเสียหายต่อผู้ขับรถหรือผู้โดยสารภายใน 30 วัน โดยในระยะแรกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องนำรถที่ให้บริการอยู่ในระบบมาขึ้นทะเบียนให้ครบถ้วนทุกคันภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ผ่านการสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ แจ้งดำเนินการทางทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบก และติดเครื่องหมาย “รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” จึงจะสามารถออกให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว จะเริ่มมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับรถที่ไม่ขึ้นทะเบียนต่อไปสำหรับแอปพลิเคชันที่อยู่ระหว่างพิจารณา คือ Grab ยังคงต้องหารือร่วมกัน เพื่อปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขกฎหมายต่อไป@ขีดเส้น 31 มี.ค. 65 ผู้ให้บริการแอปฯ ไม่ยื่นรับรอง ถือว่าผิดกฎหมายทั้งนี้ แอปพลิเคชันอื่นที่ให้บริการอยู่แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับรองตามกฎหมาย ต้องยื่นขอรับรองภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งกับผู้ขับรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และผู้ให้บริการระบบในฐานะผู้ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป@แนะประชาชนใช้บริการผ่านแอปฯ ถูกกฎหมาย ทั้งปลอดภัย-เป็นธรรมทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรอง ซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ชัดเจนโดยละเอียด ในอัตราที่เป็นธรรม ภาครัฐสามารถตรวจสอบได้ มีประกันครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ กำหนด รองรับการเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์ ส่งเสริมการใช้รถยนต์รับจ้างไฟฟ้าทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบผู้ขับรถกิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่เก็บค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันกำหนด ใช้งานรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมขับรถประมาทหวาดเสียว สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน “1584” ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง