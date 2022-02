SCC พบนายกฯ เวียดนาม หารือขยายโครงการ LSP2

SCC เข้าพบนายกรัฐมนตรีเวียดนามเพื่อหารือแนวทางการขยายโครงการลองเซิน ปิโตรเคมิคอลส์ 2 (LSP2) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับการเติบโตของภูมิภาคอาเซียนนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCC) เปิดเผยหลังจากเข้าพบ นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการใหม่ ประกอบด้วย การขยายโครงการ LSP ระยะที่ 2 หรือ LSP2 ที่จังหวัดบ่าเหรี่ยะ-หวุงเต่า ทางตอนใต้ของเวียดนาม และโครงการขยายกำลังการผลิต (debottlenecking) ที่ LSP เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศเวียดนาม รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนโครงการ LSP2 บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงาน และเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products and Services - HVA) เช่น เอสซีจี กรีน พอลิเมอร์ (SCG GREEN POLYMERTM) หรือนวัตกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงการ LSP2 ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับโครงการ LSP จึงมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการขยายโรงงาน ทั้งนี้ จะดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไปส่วนความคืบหน้าโครงการ LSP คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์บางส่วนภายในปี 2565 และดำเนินการเต็มรูปแบบในต้นปี 2566ทั้งนี้ โครงการ LSP มีกำลังการผลิตโอเลฟินส์อยู่ที่ 1.35 ล้านตันต่อปี และโพลิโอเลฟินส์อยู่ที่ 1.4 ล้านตันต่อปี“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้โอกาสเข้าพบในครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการใหม่ ประกอบด้วย การขยายโครงการ LSP ระยะที่ 2 หรือ LSP2 และโครงการขยายกำลังการผลิต (debottlenecking) ที่ LSP” นายรุ่งโรจน์กล่าว