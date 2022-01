เซ็นทรัล ลุยต่อ คาถาโอเกะ รับตรุษจีน

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ได้เปิดศักราชใหม่ต้อนรับปีเสือทองด้วยการปล่อยหมัดเด็ด ส่งกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ที่เรียกว่า Retailtainment ยกระดับการทำแบรนด์ดิ้งที่มาในรูปแบบความบันเทิง โดยใช้เพลงเป็นสื่อ (Music Marketing) แคมเปญนี้ ได้นักแสดงชื่อดัง กลัฟ- คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ และ อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยและฮวงจุ้ย มาร่วมสร้างสีสันในคอนเซ็ปต์ “New Year New Start” ร้อง คาราโอเกะ เต้นไปกับเพลงที่เป็นเหมือนคาถาเรียกความสุข ใช้ส่งต่อเสมือนการ์ดปีใหม่แบบดิจิทัล จนได้รับกระแสตอบรับถล่มทลายและประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำยอดวิวรวมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สูงทะลุ 16 ล้านวิว ในระยะเวลาเพียง 3 วัน พร้อมขึ้นเทรนด์อันดับ 1 บน Twitter ใน 3 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย ใน 1 ชั่วโมงแรกที่ออกแคมเปญ จากความสำเร็จในครั้งนี้ เซ็นทรัล รีเทล ได้ต่อยอดแคมเปญรับตรุษจีนในชื่อ “New Year New Luck” ให้ทุกคนได้เริ่มต้นปีดี ๆ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยคาถานำความสุข ความเฮง ความสมหวัง เข้ามาในชีวิตรับปีใหม่จีน อัดกลยุทธ์การตลาดแบบ Retailtainment อย่างต่อเนื่อง ตรงใจผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่าง Gen Y และ Gen Zนางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของ เซ็นทรัล รีเทล ที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ Retailtainment เพื่อสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคผ่านรูปแบบ Music Marketing กับแคมเปญ “คาถาโอเกะ” ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับ engagement ที่ดีจากคนไทยและได้เพิ่มการเข้าถึงกลุ่ม New customer ที่เป็นชาวต่างชาติผ่านฐานแฟนคลับของน้องกลัฟ – คณาวุฒิ อีกด้วย เป็นการเปิดโอกาสให้ เซ็นทรัล รีเทล สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและสร้างการรับรู้แบรนด์ได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเราเดินมาถูกทางกับกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ที่ตรงใจลูกค้า และในช่วงตรุษจีนนี้ เซ็นทรัล รีเทล ก็ได้ปล่อยแคมเปญคาถาโอเกะคอนเซ็ปต์ “New Year New Luck” ออกมาเป็นซีรี่ส์ต่อเนื่อง โดยปรับเนื้อเพลงให้เหมาะสมกับเทศกาลมากขึ้น ให้ทุกคนสามารถร้อง เล่น เต้น สนุก และแชร์ต่อให้กันได้ เพื่อเป็นการส่งคำอวยพรและความสุขในเทศกาลตรุษจีนนี้”“แคมเปญ “คาถาโอเกะ” นี้ Go Viral อย่างรวดเร็ว และช่วยสร้าง Brand Love ให้กับเซ็นทรัล รีเทล เพราะการนำนักแสดงมากฝีมืออย่าง กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ มาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ผู้มีภาพลักษณ์ในการเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ซึ่งสื่อถึงแบรนด์ของ เซ็นทรัล รีเทล ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเนื้อเพลงที่มีความสร้างสรรค์ และจดจำง่าย ทำให้กลายเป็นเพลงที่มีความหมายดี เหมาะแก่การอวยพรและส่งต่อความสุข ความโชคดี และปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้แคมเปญนี้ยิ่งประสบความสำเร็จ คือการนำเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับโชคและดวงชะตา ผสานเข้ากับแคมเปญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกจริตกับคนไทยอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงตรุษจีน ทาง เซ็นทรัล รีเทล จึงได้เชิญ อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ไทยและฮวงจุ้ย มาช่วยส่งคำอวยพรเพิ่มความเฮง พร้อมออกแบบ E-Card เสริมความมงคลในด้านต่างๆ ทั้งหมด 8 แบบ คือ ร่ำรวยเงินทอง, รักดีตลอดปี, ก้าวหน้ารุ่งเรือง, โชคดีมีสุข, สิริมงคล, โชคลาภหลั่งไหล, สุขภาพดี มีอายุยืน เเละสมบูรณ์พูนสุข ให้ผู้บริโภคได้เลือกนำไปส่งต่อคำอวยพร และความสุข โดย E-Card เซ็ทตรุษจีนนี้จะถูกปล่อยในวันที่ 28 มกราคมนี้ และเตรียมพบเซอร์ไพรส์ปิดท้ายจาก กลัฟ และอ.ช้าง ในวาเลนไทน์ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะคะ” นางสาวปิยวรรณ กล่าวปิดท้ายด้าน อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา กล่าวว่า “สำหรับแคมเปญคาถาโอเกะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ผมและน้องกลัฟ- คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ยังคงเป็นตัวแทนความสุขและส่งต่อความเป็นสิริมงคลผ่านเพลงที่ฟังสนุกติดหู กับท่าเต้นที่น่าเต้นตาม โดยมีการปรับเนื้อเพลงและท่าเต้นใหม่ให้เข้ากับเทศกาล ซึ่งยังคงเป็นคำอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ทุกคนโชคดีและร่ำรวยในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ฉะนั้นสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นปีที่ดี ด้วยการพูดดี คิดดี ทำดี ก็จะทำให้มีแต่สิ่งที่ดีและโชคดีเข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปี เช่นเดียวกับแคมเปญของ เซ็นทรัล รีเทล ที่ในครั้งนี้มากับคอนเซ็ปต์ “New Year New Luck” ที่มาอวยพรให้ทุกคนโชคดีในเทศกาลตรุษจีนนี้เช่นเดียวกัน กงซีฟาไฉ รวยรุ่งพุ่ง เฮง ขอให้โชคดีร่ำรวยเงินทอง เฮง เฮง เฮง กันทุกคน แต่ถ้าอยากได้ตัวช่วยเสริมความเฮงขึ้นไปอีกขั้น ก็มี E-Card ที่สามารถส่งต่อความเป็นสิริมงคลและโชคดีให้กับคนที่คุณรัก โดยดาวน์โหลดฟรีได้เลยครับ”สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมคลิป VDO อวยพร ร้อง เล่น เต้นสนุกในสไตล์หนุ่มกลัฟของแคมเปญ คาถาโอเกะ by อ.ช้าง #NewYearNewLuck ได้แล้ววันนี้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www. facebook.com/CentralRetail และยูทูป Central Retail พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมส่งต่อความสุขและแชร์สิ่งดีดีเพื่อสร้างพลังรับปีเสือทอง ด้วยการดาวน์โหลด E-Card เสริมความมงคล พร้อมติดตามความสนุกได้ทางเฟซบุ๊ก ww.facebook.com/ CentralRetail