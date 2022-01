พบคนขี้อ้อน “แต้ว” ทำใจละลาย กับซิงเกิลใหม่ BABYBOO ที่แปลว่าน่ารัก มอบให้สำหรับทุกคนที่แต้วรัก

พบคนขี้อ้อน 1 อัตรา หลังซิงเกิ้ลแรกในชีวิต “BABYBOO” ของนางเอกมากฝีมือ แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ ในนามศิลปิน ‘TAEW’ มาแรงไม่มีแผ่ว ทะลุ 2.5 ล้านวิว ภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมติดเทรนด์มาแรงไปเรียบร้อย ล่าสุด “แต้ว” มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษ แจกความสดใสให้แฟน ๆ ใน JOOX ROOMS เลยได้เปิดอกคุยสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังของการจับไมค์ครั้งแรก พร้อมร้องเพลงและสอนเต้นกันสด ๆ หน้าไมค์ งานนี้เจ้าตัวยังเล่าให้ฟังว่าเรียก แทนหวานใจ ว่า “เบบี้บู” โอ้ย...เรียกได้ว่าน่ารักสุด ๆ ไปเลยจ้าเบื้องลึกเบื้องหลังของเพลง BABYBOO?“ถ้าใครฟังแล้ว เพลงนี้จะเป็นเพลงของคนขี้อ้อนอีกหนึ่งเพลง “BABYBOO” ก็เป็นคำที่เราเรียกแทนคนที่เรารักว่า เบบี้ หรือ บู ซึ่งแต้วว่าก็น่าจะโดนใจใคร หลาย ๆ คนที่กำลังมีความรัก ชอบทำตัวเป็นเด็ก ตัวเล็ก แล้วใน MV ที่เห็น เราก็จะตีความคำว่า “เด็ก” ว่ามีจินตนา สมมติตัวเองเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเลยจะได้เห็นแต้วในหลาย ๆ ลุค ได้ทำอะไรสนุก ๆ และอะไรใหม่ ๆ ซึ่งสะท้อนความเป็นตัวแต้วมาก ๆ เพราะเราก็ชอบทำโน่นทำนี่ตลอด”ตอนร้องภาพในหัวนึกถึงอะไรบ้าง?“ตอนที่ร้องเพลง เรานึกถึงตอนที่เรามีความสุข ไม่ว่าจากเหตุการณ์ไหนก็ตาม เพราะว่าเพลงสดใสมากเลย เนื้อเพลงมีทั้ง ไปเที่ยวทะเล ดูหนัง ฟังเพลง เป็นเวลาที่เราไม่ได้มีความกังวลอะไร ก็จะนึกถึงคนที่เรารัก นึกถึงเวลาที่เรารู้สึกแฮปปี้ ถึงแม้ตอนนี้แต้วอายุ 30 แล้วเนอะ (หัวเราะ)”ร่วมงาน Feat.กับ Gavin D?“เป็นการร่วมงานกันครั้งแรก แต่เราประทับใจมากเลย เพราะท่อนที่กวินร้องเจ๋งมากๆ เขาสามารถดึงความเป็นตัวเราออกมาได้ แต่งปุ๊บก็ดูคนร้องสวยขึ้น (ยิ้ม) มีความน่ารัก มีการเล่นคำต่าง ๆ ก็ขอบคุณมากเลย ตอนนี้แต้วกลายเป็นแฟนคลับกวินไปเลย เพราะเขาใช้เวลาแต่งแค่แปบเดียวเอง”มีส่วนร่วมในโปรเจ็กต์เพลงนี้ยังไงบ้าง?“เราก็เชื่อใจให้คนที่เป็นโปรเฟสชั่นนอลช่วยเรา แต่เราก็มีส่วนร่วมเหมือนกัน อย่างตอนที่พี่ “แทน ลิปตา” ส่งเนื้อร้องมา แต้วก็บอกว่า พี่แทนคะ แต้วว่าตรงนี้อาจจะดูเรียบไปนิดหนึ่ง ขอทำให้ดูหวือหวากว่านี้ได้ไหมคะ ก็แก้มา แต่ปรากฏว่า ที่พี่แทนคิดมาตอนแรกดีแล้วค่ะ คือเราอยากจะได้พูดว่า เนี่ยค่ะ...ท่อนนี้แต้วแต่งเอง แต่สรุปว่าไม่เวิร์ค (หัวเราะ)”แต้วชอบท่อนไหนที่สุดในเพลงนี้?“แต้วชอบ ท่อนที่ร้องว่า “ดูหนังฟังเพลงด้วยกัน ถ่ายรูปและหัวเราะกัน Call me your BABYBOO I know you love me too” เป็นท่อนหลังฮุค แต่แต้วรู้สึกว่าท่อนนี้มาขยี้เพลงนี้ให้เห็นภาพความสุข และโมเมนต์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นแค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขแล้ว”แต้วเรียกหวานใจด้วยชื่อจริง หรือนิคเนม?“เรียกนิคเนมค่ะ อารมณ์แบบ เบบี้ หรือ บู เรียกอะไรก็ได้หมดเลยที่แทนคำว่าน่ารักค่ะ (ยิ้มเขิน)”สุดท้ายฝากอะไรถึงแฟน ๆ หน่อย?“วันนี้แต้วมาในฐานะอาร์ตทิส เป็นศิลปินมาฝากผลงานด้วย แล้วก็มาในจังหวะที่คนดูยอดวิวหลักล้านด้วย ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุก ๆ คน เมดมายเดย์มาก ๆ ค่ะ ไว้มีโอกาสแล้วเจอกันนะคะ”บอกเลยว่าความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้ ปักหมุดรอได้เลย เพราะ JOOX ขอส่งความสนุกแบบรัว ๆ กับหลากหลายความบันเทิงตลอดทั้งสัปดาห์ พร้อมแขกรับเชิญสุดปังอย่างต่อเนื่องจะมาจอยห้อง JOOX ROOMS แบบใกล้ชิดกับแฟน ๆ อีกครั้งอย่าพลาดความสนุก…และเซอร์ไพรส์เด็ด ๆ จาก JOOX ที่เตรียมขนมาให้ทุกคนได้ร้องว้าวอีกเพียบตลอดปี !!!