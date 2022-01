SCC ตั้งเป้ายอดขายปี 65 โต 10% จ่อลงทุนโครงการปิโตรฯ ครบวงจร LSP เฟส 2 ที่เวียดนาม

SCC ตั้งเป้าปีนี้ยอดขายโตขึ้น 10% จากปีก่อนที่มียอดขาย 5.3 แสนล้านบาท มาจากการปรับขึ้นราคาสินค้าสะท้อนต้นทุนพลังงาน วัตถุดิบและเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยบริษัทเร่งทรานส์ฟอร์มทุกธุรกิจรับ 3 เมกะเทรนด์ แย้มจ่อขยายการลงทุนโครงการปิโตรเคมีครบวงจร LSP เฟส 2 ที่เวียดนามหลังจากโครงการ LSP เฟส 1 แล้วเสร็จกลางปีหน้านายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทตั้งเป้ายอดขายเติบโตขึ้น 10% จากปีก่อนที่มีรายได้การขายรวม 530,112 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ทำให้บริษัทต้องปรับราคาสินค้าขึ้นสะท้อนต้นทุนราคาพลังงานและวัตถุดิบที่เพิ่ม ขณะเดียวกันความต้องการสินค้าก็จะสูงขึ้นด้วยตามกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น“ประเภทสินค้าที่จะปรับขึ้นราคานั้นไม่สามารถตอบได้ คงต้องขึ้นกับตลาดว่าจะยอมรับการปรับขึ้นราคามากน้อยแค่ไหน แม้ว่าต้นทุนสินค้าจะปรับขึ้นแล้วก็ตาม”ทั้งนี้ บริษัทได้วางงบลงทุนในปีนี้ไว้ที่ 8 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 40% จะใช้ในโครงการปิโตรเคมีครบวงจร Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP 1) ประเทศเวียดนาม โดยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วราว 90% คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิต (COD) ได้ในช่วงครึ่งกลางปี 2566 ส่วนงบลงทุนที่เหลือจะใช้ในส่วนของ Organic และ Inorganic Growth ต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจที่มีการวางแผนไว้ โดยยังไม่มีแผนการลงทุนตั้งโรงงานในอินเดีย เพียงแต่มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนโครงการ LSP เฟส 2 ซึ่งได้มีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับการขยายโครงการไว้แล้ว เพื่อสนองความต้องการบริโภคปิโตรเคมีในเวียดนามที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2565 จำเป็นที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมรับมือจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นหลังก้าวข้ามวิกฤตโควิด-18 โดยปีนี้ธุรกิจมีปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนทั้งพลังงานและวัตถุดิบสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนการเงินก็เพิ่มขึ้นด้วย เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนจะต้องรับมือ แม้ว่าความต้องการสินค้าจะเพิ่มขึ้นก็ตาม พร้อมทั้งสร้างวินัยทางการเงินเพื่อเตรียมรับอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปให้ทันท่วงทีที่ผ่านมา SCC ได้เร่งทรานส์ฟอร์มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถรักษาการเติบโตในปี 2564 เป็นที่น่าพอใจ โดยปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับ 3 เมกะเทรนด์ ได้แก่ ชู ESG ในการดำเนินธุรกิจ - ใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า - พัฒนานวัตกรรมโซลูชันรับเทรนด์การรักษ์สุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตการชู ESG (Environmental, Social and Governance) ในการดำเนินธุรกิจ ใช้ ESG 4 Plus“มุ่ง Net Zero - Go Green - Lean เหลื่อมล้ำ - ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส” เป็นกรอบพัฒนาที่เป็นมาตรฐานการดำเนินธุรกิจระดับโลกสอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ของสหประชาชาติและ BCG Economy ของภาครัฐ ซึ่งบริษัทเตรียมเงินลงทุนเบื้องต้น 70,000 ล้านบาทภายในปี 2573 เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ ให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 (Net Zero 2050)การใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น เทคโนโลยี Digital Twin ที่ช่วยประเมินผลเพื่อปรับรูปแบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ CPAC Green Solution ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลใช้บริหารการจัดจำหน่ายซึ่งมีเครือข่ายใหญ่ที่สุด อาทิ ‘Prompt Plus’ แพลตฟอร์มสั่งซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างสำหรับร้านค้ารายย่อยกว่า 9,000 ร้านค้าทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาโซลูชันใหม่รับเทรนด์การรักษ์สุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น กลุ่มนวัตกรรมพลาสติกเพื่อการแพทย์ เช่น แคปซูลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ถุงซักผ้าละลายน้ำ ลดความเสี่ยงติดเชื้อจากเสื้อผ้าผู้ป่วย Smart Building Solution นวัตกรรมบริหารระบบอาคาร เพื่อปรับคุณภาพอากาศและประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยี IoT นวัตกรรมผนังสมาร์ทบอร์ด Ultra Clean Wall Solution ทำให้ห้องมีความสะอาด ปลอดเชื้อโรค ระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ SCG Bi-Ionization Air Purifier และระบบหลังคา SCG Solar Roof Solutions ที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากหลังคาบ้าน ช่วยลดค่าไฟ เป็นต้นนายรุ่งโรจน์กล่าวถึงผลประกอบการบริษัทปี 2564 ว่า บริษัทมีรายได้จากการขาย 530,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อน สาเหตุจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกธุรกิจ ส่วนใหญ่จากราคาและปริมาณขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยมีกำไรสำหรับปี 47,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมิคอลส์ ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงานปกติ (Normalized Profit) เท่ากับ 48,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปีก่อนโดยบริษัทมียอดขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ปี 2564 อยู่ที่ 182,510 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของยอดขายรวม ทั้งนี้ ยังมีสัดส่วนของการพัฒนาสินค้าใหม่ (New Products Development - NPD) คิดเป็นร้อยละ 15 และ Service Solution คิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดขายรวม ส่วนรายได้จากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมการส่งออกจากประเทศไทยในปี 2564 อยู่ที่ 242,886 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากปีก่อนนายรุ่งโรจน์กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ได้อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เกินร้อยละ 25.2 ของทุนชำระแล้วของเอสซีจี เคมิคอลส์ โดยคาดว่าจะจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-emptive Right) ไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้น IPO ทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อระดมทุนเดินหน้าขยายธุรกิจศักยภาพสูง สร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอาเซียน ตอบโจทย์ตลาดโลกในปี 2564 ธุรกิจเคมิคอลส์มีรายได้จากการขาย 238,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 จากปีก่อน เนื่องจากราคาและปริมาณขายสินค้าสูงขึ้น รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่าลง โดยมีกำไรสำหรับปี 28,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จากปีก่อน