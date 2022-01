Taiwan Excellence ประกาศผู้ชนะโครงการเพื่อสังคม Sharing is Caring

Sharing is Caring เป็นโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในรูปแบบดิจิทัลระดับโลก จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT), MOEA ประกาศโครงการที่ชนะรางวัล Sharing is Caring 3 ลำดับ ได้แก่ โครงการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนพื้นเมืองชาวเมารี (นิวซีแลนด์) โครงการให้ความรู้และการสร้างพลังแก่ชุมชนผ่านโมบายล์คาร์ท (ฟิลิปปินส์) และโครงการทัวร์บริการทางการแพทย์หนึ่งวันและจัดส่งฟันปลอมในวันเดียว - คลินิกทันตกรรมฟันปลอมดิจิทัลเคลื่อนที่และบริการดูแลสุขภาพช่องปาก (ไต้หวัน)Cynthia Kiang อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน BOFT กล่าวในโอกาสมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะในพิธีมอบรางวัลโครงการ Sharing is Caring ว่า โครงการ Sharing is Caring จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2564 เปิดโอกาสให้บุคคล องค์กร หน่วยงานทั่วทุกมุมโลกได้นำเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน โดยนำผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ เครื่องจักรกลอัจฉริยะ อุตสาหกรรมโลหะ การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ในครัวเรือนมาร่วมใช้ในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น โดยผู้ชนะในโครงการจะได้รับเงินทุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการที่นำเสนอมา เพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชนและประเทศของผู้เสนอโครงการให้เกิดขึ้นจริงCynthia กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ Sharing is Caring ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีถึงแม้จะจัดขึ้นเป็นปีแรก แสดงให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์มีอยู่ทุกที่ในโลกโดยมีผู้ให้ความสนใจส่งโครงการทั้งหมด 781 โครงการ จาก 61 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทางโครงการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมคัดเลือกแผนงานข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเหลือโครงการที่มีความเป็นไปได้ และสามารถดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงจำนวน 12 โครงการ และได้ผู้ชนะจำนวน 3 โครงการในวันนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชนะทั้ง 3 โครงการจะนำน้ำใจและความปรารถนาดีส่งต่อถึงชุมชนท้องถิ่นและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผนโครงการที่วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทได้รับรางวัล Taiwan Excellence จะยังคงมุ่งมั่นผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ผ่านโครงการ Sharing is Caring ต่อไปMarareia Hamilton หนึ่งในสมาชิกของโครงการที่ได้รับรางวัลจากหัวข้อโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนพื้นเมืองชาวเมารี จากนิวซีแลนด์ ได้ทุ่มเทการพัฒนาชุมชนพื้นเมืองชาวเมารีมายาวนาน และช่วยสร้างโมเดลธุรกิจที่ใช้ได้จริงกับคนในท้องถิ่น เนื่องจากชุมชนพื้นเมืองชาวเมารีหลายแห่งตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกลและมีแหล่งจ่ายไฟที่ขาดเสถียรภาพ ดังนั้นทีมงานเสนอการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จากผลิตภัณฑ์ Taiwan Excellence เพื่อสร้างระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวแบบยั่งยืนภายในชุมชน Marareia แสดงความขอบคุณต่อ Taiwan Excellence ในพิธีจุดไฟให้กับชุมชนพื้นเมืองชาวเมารี และมีความเชื่อว่าโครงการนี้จะทำไต้หวันและนิวซีแลนด์ใกล้ชิดกันมากขึ้นJonathan J.Cartilla ผู้นำเสนอโครงการให้ความรู้และการสร้างพลังแก่ชุมชนผ่านโมบายล์คาร์ท จากฟิลิปปินส์ อีกหนึ่งผู้ชนะโครงการ Sharing is Caring กล่าวขอบคุณโครงการฯ ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่พื้นที่ชนบท ด้วยรถโกคาร์ทเคลื่อนที่ ที่ขับเคลื่อนด้วยแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้งแล็ปท็อป และอินเทอร์เน็ตกลายเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับสิ่งใหม่ๆ โมบายล์คาร์ทจะทำให้ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้อีกต่อไปอีกหนึ่งข้อเสนอที่ชนะโครงการมาจากเมือง Yilan ไต้หวัน คือโครงการทัวร์บริการทางการแพทย์หนึ่งวันและจัดส่งฟันปลอมในวันเดียว-คลินิกทันตกรรมฟันปลอมดิจิทัลเคลื่อนที่และบริการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยใช้รถที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ดูแลรักษาทางทันตกรรมสำหรับตรวจวัด biodata เข้าดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชนบท ซึ่งทีมงานชี้ให้เห็นว่าคุณภาพการบริการทันตกรรมของเขาได้รับการยอมรับโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัล Taiwan Excellence ซึ่งรถคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่จะนำความปรารถนาดีของ Taiwan Excellence ไปสู่พื้นที่ห่างไกลของไต้หวันศาสตราจารย์ ChuJou-Juo หนึ่งในคณะกรรมการคัดเลือก กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในเจตนาดีที่แฝงอยู่ในข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามาประกวด แต่แนวคิดเพื่อการกุศลที่สร้างสรรค์เพียงอย่างเดียวไม่พอ ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงด้วย เพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดที่ดีให้เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจริงได้นอกจากนี้ โครงการ Sharing is Caring ยังจับฉลากผู้โชคดีที่ทายผลผู้ชนะโครงการและลงคะเนนให้กับโครงการผู้ชนะทางออนไลน์ โดยผู้โชคดี 3 ท่านจะได้รับรางวัลมูลค่า NT$50,000 หรือประมาณ 50,000 บาท สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ https://share-care.taiwanexcellence.org/