ลาซาด้าเอาใจนักชอปไทย จัดแคมเปญสุดคุ้มตลอดเดือนกุมภาพันธ์

ลาซาด้า ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งแคมเปญสุดคุ้มกระตุ้นเศรษฐกิจไทย พร้อมมอบความสุขตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ เริ่มต้นด้วยเทศกาลตรุษจีนต้อนรับเข้าสู่ปีขาลอย่างเป็นทางการ ภายใต้แคมเปญ “Chinese New Year Sale ช้อปเฮงๆ ต้อนรับตรุษจีน” มอบส่วนลดถึง 88% เรียกได้ว่าเงินในกระเป๋ากำลังฟูจากเงินเดือนที่เพิ่งออกพร้อมอั่งเปาซองแดงที่ได้มาแบบจัดเต็ม ตามมาติดๆ กับเทศกาล Double Digit แรกของปีอย่าง “Lazada 2.2 ลดแรง หลายต่อ” ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยสินค้าและดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมส่วนลดท็อปปิ้งให้นักชอปแบบจัดเต็มมากถึง 6 ต่อ ถัดมากับแคมเปญเอาใจสาวๆ “Chic and Shop Festival โดนทุกฟีลดีลปังปีเสือ” รวบตึงสินค้าสุดเทรนดี้ ครบครันทั้งสายแฟชั่น สายบิวตี้ และไลฟ์สไตล์ต่างๆ ในราคาสุดคุ้ม ให้สาวๆ แปลงโฉมรับปีขาลไม่มีวันเบื่อ ปิดท้ายกับอีกหนึ่งแคมเปญที่คนมีคู่ต่างตั้งตารอกับ “Lazada Valentine’s Day ช้อปของขวัญที่ใช่ ให้คนที่ชอบ!” พร้อมแจกไอเดียของขวัญสุดฟินไปแบบจัดหนัก พลาดไม่ได้แล้วกับแคมเปญสุดปังต่อแถวกันมาแบบนอนสตอป พิเศษ! ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ความพิเศษของแคมแปญสุดปังต่างๆ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ถือโอกาสวันเงินเดือนออกพร้อมต้อนรับวันตรุษจีนที่กำลังจะถึงนี้ ประเดิมแคมเปญแรกกับ “Chinese New Year Sale ช้อปเฮงๆ ต้อนรับตรุษจีน” ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ จัดเต็มความเฮงและขบวนสินค้าต้อนรับปีขาลในหลากหลายหมวดหมู่ พร้อมขนดีลโปรโมชันและสิทธิพิเศษมากมายบนแพลตฟอร์มให้แก่นักชอป ได้แก่• สินค้าลดสูงสุด 88%• ส่วนลดสินค้าแฟลชเซล เริ่มต้นเพียง 8 บาท• สินค้ารับตรุษจีนที่ลาซาด้าจัดมาให้เติมพลังต้อนรับปีขาลนักชอปคนไหนอยากปังรับปีขาลพร้อมมาละลายทรัพย์กับลาซาด้า ห้ามพลาด!! รายละเอียดแคมเปญ “Chinese New Year Sale ช้อปเฮงๆ ต้อนรับตรุษจีน” คลิก https://bit.ly/3fGRVh1ถัดมากับแคมเปญประจำเดือนอย่าง “Lazada 2.2 ลดแรง หลายต่อ” ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 เดือน 2 นี้ นักชอปจะได้พบกับความคุ้มค่าแบบจัดเต็ม เช่น• ส่วนลดท็อปปิ้งจากลาซาด้ามากถึง 6 ต่อ• ลาซาด้าโบนัส ลด 30 บาท ทุกๆ 500 บาท ­­• คูปองส่งฟรีทั่วไทย• Crazy Brand Mega Offers ระหว่างช่วงเวลาเที่ยงคืน-ตี 2 กับสินค้าแบรนด์ดังจาก LazMall ลดแรงสูงสุด 90%รายละเอียดแคมเปญ Lazada 2.2 ลดแรงหลายต่อ คลิก https://bit.ly/3GQytdDตามมาติดๆ กับอีกหนึ่งแคมเปญสำหรับสาวๆ ให้ลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยรับความปังตั้งต้นต้นปี ในแคมเปญ “Chic and Shop Festival โดนทุกฟีล ดีลปังปีเสือ” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์นี้ งานนี้ลาซาด้ามัดรวมสินค้ามาแต่ละประเภทครบครันเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่แฟชั่น บิวตี้ หรืออุปกรณ์เสริมความงามสำหรับสาวๆ พบกับ• คูปองส่วนลดมากถึง 15%• ไอเท็มเด็ดลดสูงสุดถึง 80%• เซตของขวัญจากแบรนด์ดังอีกเพียบมากไปกว่านั้น ยังรวบรวมสินค้า Co-Branding จากท็อปแบรนด์ต่างๆ เช่น Sabina x Vistra, Calvin Klein x The Body Shop, Banila Co x Nestlé Health Science, Nivea x Skechers และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย เพื่อมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้สาวนักชอปตัวจริง เตรียมชอปกันแบบสับๆ เฉพาะที่ลาซาด้าที่เดียวเท่านั้น รายละเอียดแคมเปญ Chic and Shop Festival โดนทุกฟีล ดีลปังปีเสือ คลิก https://www.lazada.co.th/chic-shopปิดท้ายด้วยแคมเปญสำหรับนักชอปคลั่งรักกับเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ “ Lazada Valentine’s Day ช้อปของขวัญที่ใช่ ให้คนที่ชอบ!” ระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์นี้ ลาซาด้าจัดโปรฯ เต็มพิกัดให้สำหรับหนุ่มสาวที่กำลังอินเลิฟ จะเลือกของขวัญไปสารภาพรักกับคนที่ชอบ หรือมอบของขวัญให้คนรู้ใจเพิ่มความหวานให้มดขึ้นไปอีกขั้น กับดีลเด็ดมากมาย ได้แก่• ดีลคลั่งรักลดแรงกว่า 80%• คูปองส่งฟรีทั่วไทย• ไอเดียของขวัญในงบสุดปัง ราคาไม่เกิน 499 บาทใครกำลังมองหาของขวัญสุดประทับใจ ในราคาสุดฟิน มารวมกันตรงนี้ให้พร้อม กับแคมแปญ Lazada Valentine’s Day ช้อปของขวัญที่ใช่ ให้คนที่ชอบ! คลิก https://bit.ly/33AdvkS#LazadaChicShopFest #LazadaValentinesDay ##LazadaDealsYouFallinLove #LazadaTH​ #Lazadaมีทุกสิ่งที่ใจค้นหา