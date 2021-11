บีเทรนด์ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัด “บีเทรนด์ กิ๊ฟ เฟสต์ 2022” ส่งความสุขรับปีใหม่ กับไอเทมหลากสไตล์ แฮปปี้ได้ทุกวัน

ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข บีเทรนด์ (BETREND) เดอะมอลล์ กรุ๊ป แหล่งรวมสินค้า ไลฟ์สไตล์ ตอกย้ำ NO.1 ONE STOP SHOPPING FOR CREATIVE & LIFESTYLE STORE สร้างปรากฏการณ์ส่งมอบความสุขฉลองศักราชใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ จัดแคมเปญ “บีเทรนด์ กิ๊ฟ เฟสต์ 2022” (BETREND GIFT FEST 2022) คัดสรรไอเทมสินค้าอินเทรนด์สุดชิค ทั้งเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน แกดเจ็ต ตุ๊กตาและสินค้าคาแรคเตอร์ รวมถึงของขวัญและอุปกรณ์ตกแต่งหลากสไตล์จากแบรนด์ชั้นนำ ลดสูงสุด 70% พร้อมดับเบิ้ลความฟินกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีอีกมากมาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นัก ช้อป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 5 มกราคม 2565 ที่ BETREND เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์งาน “บีเทรนด์ กิ๊ฟ เฟสต์ 2022” จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “BE HAPPIER” ส่งต่อความสุขมากขึ้นกว่าเดิม ให้ทุกวันได้แฮปปี้ ผ่านรอยยิ้มและหลากหลายไอเทม การันตีด้วยคุณภาพที่ BETREND คัดสรรมาให้ พร้อมฟังก์ชั่นและดีไซน์สุดอินเทรนด์ ตอบโจทย์ทุกวัยกับสินค้า 6 ไลฟ์สไตล์คอนเซ็ปต์HAPPIER JOURNEY พบกับไอเทมไฮเทคสุดล้ำที่พลพรรครักการท่องเที่ยว ต้องห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเป้ TRAVELOGUE รวมถึงสินค้า GADGET อย่างลำโพงบลูทูธ MARSHALL, B&O, นาฬิกา GARMIN, AMAZFIT, หูฟัง BEATS, โดรน DJI, กล้อง GO PRO ฯลฯHAPPIER HOBBIES เติมเต็มความสุขกับกิจกรรมโปรดในวันพักผ่อนสบายๆ เอาใจคนชอบครีเอททั้งงานศิลปะ ปลูกต้นไม้ ตกแต่งบ้าน ที่พร้อมจะสร้างบรรยากาศคลายเครียดให้กลายเป็นกิจกรรมยามว่าง ผ่านไอเทมที่มาช่วยเติมความสุขแบบทวีคูณ อาทิ โกคาร์ท NINEBOT, GADHOUSE เครื่องเล่นแผ่นเสียง, กระถางต้นไม้ LEGROW, แก้วเซรามิค KITCH & CO กลุ่มสีจาก DERWENT, CARAN D’ACHE รวมถึง MONTHLY PLANNER จาก SWEET SUMMER และ LIVE OUT LOUD ฯลฯHAPPIER CHARACTER พบกับไอเทมสินค้าที่มีคาแรคเตอร์สุดน่ารัก ที่คัดสรรมาสร้างความสุข ความประทับใจให้กับทุกคน ผ่านกองทัพตุ๊กตาและเหล่าฮีโร่การ์ตูนดังตัวโปรด เอาใจนักสะสมตัวยง อาทิ FUNKO, WE BARE BEARS, CARE BEARS, ESTHER BUNNY, MR.BEAR AND HIS CUTIE CAT, LINE FRIENDSHAPPIER WORK เปิดโหมดทำงานให้พร้อม ทั้งอยู่บ้านและที่ออฟฟิศ พบกับผู้ช่วยสร้างความสุขและความสะดวกสบาย ที่มาช่วยดูแลและสร้างแรงบันดาลใจบนโต๊ะทำงานให้แฮปปี้มากขึ้น อาทิ อุปกรณ์เครื่องเขียนออฟฟิศ, เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ BEWELL, HARA CHAIR รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ต้องมีติดไว้บนโต๊ะทำงานอย่าง ANKER , HP และ MICROSOFTHAPPIER YOURSELF กับหลากหลายไอเทมที่คัดสรรมาส่งมอบความสุข แทนความห่วงใย มอบเป็นของขวัญให้กับตัวเอง และคนรอบข้างให้แฮปปี้และปลอดภัยตลอดปี กับการรวบรวมสินค้าดีไซน์พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานสุดล้ำ เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิ แก้วน้ำพับได้ STOJO หรือสินค้าเพื่อสุขภาพ (HYGIENE) อาทิ หน้ากากอนามัย จากแบรนด์ AIRINUM, KENKOU, DOUBLE A ฯลฯHAPPIER SHARING เปิดศักราชใหม่ต้อนรับเดือนแห่งความสุขและการแบ่งปัน พบกับของขวัญความหมายดีๆ มอบให้กับคนที่รัก ตอบแทนตลอดทั้งปี ที่อยู่เคียงข้างกันเป็นอย่างดี อาทิ BE PARTY กับลูกโป่ง, บอลลูนหลากสีสัน หรือปากกาพรีเมี่ยมมัลติฟังก์ชั่นแบรนด์ดัง PARKER, KAWECO, TROIKA, SHEAFFER รวมถึงสมุดจดบันทึกแบรนด์ ZEQUENZ, MOLESKINE, LEUCHTTURM1917 และพรีเมี่ยมกิ๊ฟเซ็ทต่างๆนอกจากนี้ BETREND ยังมอบความสุขด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มแห่งปี กับสินค้าแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 70% สมาชิกบัตร M CARD แลก 400 M POINT รับคูปองส่วนลด 100 บาท (รับสิทธิ์ผ่าน M CARD APPLICATION (ลด 100 บาท เมื่อช้อปสินค้า BETREND ครบ 500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ) พร้อมแบ่งชำระ 0% ทุกชิ้น นานสูงสุด 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พิเศษ!! พบกับ HAPPIER ECO BAG ถุงดีไซน์ใหม่สุดอินเทรนด์ลิมิเต็ด อิดิชั่นจาก BETREND มูลค่า 39 บาท และรับฟรีทันที! เมื่อช้อปสินค้าในแผนก BETREND ครบ 1,200 บาทขึ้นไป (เฉพาะวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2564)ร่วมส่งความสุข รับดับเบิ้ลความฟิน ส่งต่อความสุขให้มากขึ้นกว่าเดิม ให้ทุกวันได้แฮปปี้ ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ในแคมเปญ “บีเทรนด์ กิ๊ฟ เฟสต์ 2022” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 5 มกราคม 2565 ที่ BETREND เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ หรือช้อปผ่าน MONLINE.COM