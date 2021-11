เมเจอร์ฯชี้หนังฟอร์มยักษ์ปลุกตลาด “Fast & Furious 9” 7 วันทะลุ 80 ล.

ผู้จัดการรายวัน360 - เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป คาดเป็นสัญญาณที่ดีของการกลับมาชมภาพยนตร์ในโรงเริ่มคึกคักมากขึ้น หลังภาพยนตร์เรื่อง “Fast & Furious 9 เร็ว...แรงทะลุนรก 9” จากค่ายยูไอพี ประเทศไทย กระแสเปิดตัวแรงเกินคาดกวาดรายได้กว่า 80 ล้านบาท จากการฉายแค่ 7 วัน นับเป็นรายได้ที่สูงสุดของภาพยนตร์ที่เข้าฉายในช่วงการเปิดโรงภาพยนตร์ตั้งแต่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา หนังฟอร์มยักษ์อีกหลายเรื่องทั้ง Spider-Man: No Way Home, Venom: Let There Be Carnage, The Matrix Resurrections, The King's Man จะปลุกตลาดได้นายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของภาพยนตร์ Fast & Furious 9 ถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าในการกลับมาใช้บริการ เป็นสัญญาณที่ดีที่ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ของความบันเทิงสำหรับคนไทย นอกจากนี้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้มีการจัดแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่น ตลอดจน ได้ร่วมมือกับพันธมิตรคืนกำไรให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้จะมีภาพยนตร์ที่เป็นคอนเทนต์หลักที่น่าสนใจเข้าฉายในช่วง 2 เดือนส่งท้ายปี ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 จะมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เข้าฉายอีกหลายเรื่องให้ได้ชมอย่างต่อเนื่อง อาทิ Spider-Man : No Way Home, Venom : Let There Be Carnage, The Matrix Resurrections, The King's Man คาดจะดึงคอหนังเข้ามาชมในโรงภาพยนตร์ได้อย่างดีนายปัณณทัต พรหมสุภา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส (ฟาร์อีสต์) จำกัด กล่าวว่า Fast & Furious 9 เป็นภาพยนตร์มหาชนที่มีผู้ชมชาวไทยรอชมอยู่ทั่วประเทศ แม้ว่าจะออกฉายในโรงภาพยนตร์หลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้ว และมีบริการ พรีเมี่ยมวิดีโอออนดีมานต์ รวมถึง มีการวางจำหน่ายดีวีดีในต่างประเทศแล้ว แต่ฟาสต์ก็ยังเป็นหนังที่แฟนๆ ต้องรอดูในโรงภาพยนตร์ เพราะให้อรรถรสทั้งภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบ และมอบความสนุกให้กับผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ โดยเฉพาะหนังพากย์ไทยที่เราได้ทีมพากย์มืออาชีพ ที่ทำให้หนังทั้งสนุกและมันส์อย่างเต็มที่ล่าสุดผลการสำรวจพบว่า รายได้จากหนังพากย์ไทยมีสัดส่วนมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และได้รับการสนับสนุนจากแฟนฟาสต์ในต่างจังหวัดอย่างเกินความคาดหมาย เราคาดการณ์ว่าในปีนี้ บริษัทฯ จะสามารถทำรายได้รวมมากกว่า 200 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 130% จากปี 2563) จากหนังที่เข้าฉายมาตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งหนังภาคต่อสุดฮิตอย่าง A Quiet Place 2 ดินแดนไร้เสียง 2 ที่ทำรายได้จากการเข้าฉายเฉพาะในต่างจังหวัดและปริมณฑลได้มากกว่า 15 ล้านบาท รวมถึงหนังระทึกขวัญอย่าง Halloween Kills และ Last Night in Soho รวมถึงหนังสำหรับครอบครัวอย่าง Paw Patrol : The Movie, The Boss Baby : Family Business, The Addams Family 2 และ Sing 2 รอคิวฉายในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้