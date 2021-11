ปีทองของสตาร์ทอัพไทย ล่าสุดมี “ยูนิคอร์น” ถึง 3 ตัว Flash, Ascend Money ตามด้วยล่าสุด Bitkub

“Ascend Money”

Bitkub

ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของสตาร์ทอัพไทย เพราะทุกสตาร์ทอัพ เป้าหมายใหญ่คงหนีไม่พ้นการไปให้ถึงระดับยูนิคอร์น (Unicorn) ซึ่งถูกนำมาใช้เรียกสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจแค่ 3-5 ปี แต่ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด จนมีมูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 33,000 ล้านบาทเริ่มด้วยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏการณ์ยูนิคอร์นสัญชาติไทยรายแรก “คมสันต์ แซ่ลี” ถือได้ว่าปั้น “ยูนิคอร์น” รายแรกของไทยนับเป็นสตาร์ทอัพไทยรายแรกที่สามารถระดมทุนรวมได้มากที่สุด ในระยะเวลาเพียงแค่ 3 ปี ซึ่งทำให้ธุรกิจมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 30,000 ล้านบาท กลายเป็นยูนิคอร์นรายแรกของไทยตามมาด้วยเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประเทศไทยเพิ่งประกาศยูนิคอร์นตัวใหม่มูลค่าทะลุ 1.5 พันล้าน ตั้งเป้าดัน TrueMoney สู่แอปฯ การเงินระดับภูมิภาค “Ascend Money” ขึ้นแท่นยูนิคอร์น หลังบริษัทได้รับเงินลงทุน Series C มูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้มูลค่าบริษัทในปัจจุบันทะลุ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเรียบร้อย สำหรับการลงทุนในรอบล่าสุดมาจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Ascend Money ร่วมกับ Bow Wave Capital Management และ Ant Group ของอาลีบาบา โดย Ascend Money เผยว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนรอบใหม่นี้ไปสร้างการเติบโตให้กับ TrueMoney แอปพลิเคชัน e-Wallet ของทางค่าย รวมถึงจะนำไปขยายบริการทางการเงินดิจิทัล เช่น การทำ Digital Lending และ Digital Investment รวมถึงการโอนเงินข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาวันนี้ SCBX เข้าถือหุ้นใหญ่มูลค่า 17,850 ล้านบาท ดัน Bitkub เป็นยูนิคอร์นตัวใหม่ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหนึ่งในธุรกิจการเงินแห่งโลกอนาคตมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว การที่ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” เข้าไปลงทุนใน “บิทคับ ออนไลน์” (Bitkub Online Co., Ltd.) ซึ่งให้บริการแพลตฟอร์มด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา จะช่วยให้ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” สามารถสร้างคุณค่าใหม่ที่สามารถเติบโตในระยะยาวไปกับโลกใหม่ได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยานแม่ SCBX ในการยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภค และสามารถเข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็วในอีก 3-5 ปีข้างหน้า