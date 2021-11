ไบเทค พร้อมให้บริการไร้โควิด 1 พ.ย. นี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) หนึ่งในสถานที่จัดงานมาตรฐานระดับนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขานรับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเตรียมการเพื่อรองรับนโยบายเปิดประเทศของภาครัฐ ประกาศเปิดให้บริการศูนย์ฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมสร้างความมั่นใจการให้บริการในพื้นที่ด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 เต็มพิกัด หวังกระตุ้นภาคธุรกิจงานไมซ์ของประเทศรับเทศกาลช่วงปลายปีสืบเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ รวมถึงแผนงานรองรับการเปิดประเทศไทยเพื่อต้อนรับนักเดินทางจากต่างชาติเข้ามาในเดือนพฤศจิกายน นี้ ไบเทค มีความพร้อมในการให้บริการจัดงานไมซ์ทุกรูปแบบตามกำหนดอนุญาตของทางภาครัฐ ภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย We care for you ที่เคร่งครัด ทั้งในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลักการ Covid-free Setting และUniversal Prevention การพัฒนาการให้บริการทั้งในส่วนพนักงานและสถานที่ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากลปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กล่าวว่า “ไบเทค ในฐานะผู้ให้บริการสถานที่จัดงานมีการประเมินสถานการณ์และปรับการดำเนินงานเพื่อให้รับกับนโยบายของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องนับแต่การระบาดเริ่มต้นขึ้น โดยระหว่างที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ไบเทคได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดให้บริการอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการปรับการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไป”สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปิดให้บริการภายในศูนย์ฯ นั้น นอกจากการตรวจคัดกรอง และการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานทั่วไปแล้ว ไบเทคยังเพิ่มระดับการป้องกันโดยพนักงานของไบเทคได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว 100% ได้รับการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน รวมทั้งลดการสัมผัสทางกายภาพด้วยบริการทางเลือกการจัดประชุม และการชำระค่าบริการต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ โดยเลี่ยงการใช้เงินสดนอกจากนี้ ไบเทค ยังเพิ่มโอกาสและสนับสนุนการทำธุรกิจให้แก่ลูกค้า โดยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานในโครงการ “ประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า เฟส 3” ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ (TCEB) ที่ผู้จัดงานสามารถขอรับการสนับสนุนทุนจาก TCEB ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564 นี้ อีกด้วย“ไบเทค ยินดีต้อนรับผู้จัดงานและผู้มาร่วมงานทุกท่านอย่างเต็มที่ โดยพร้อมประเดิมการเปิดให้บริการด้วยงานแฟร์มากมายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป และถือเป็นการเตรียมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขในช่วงปลายปี ที่นับว่าเป็นการเริ่มต้นเพื่อให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศได้กลับมาเดินหน้าต่อไปได้” ปนิษฐา กล่าวปิดท้ายศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เป็นสถานที่จัดงานยอดนิยมหนึ่งในห้าของศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก การันตีด้วยรางวัลมาตรฐานที่รับรองโดยองค์กรด้านมาตรฐานระดับสากลและระดับประเทศ อาทิ รางวัลมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard: TMVS) รางวัลมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของครัวผลิตอาหารสำหรับคนหมู่มาก ระดับโกลด์คลาส (Gold Class Food Safety in Mass Catering Standard) มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: ISO 14001:2015) มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (MICE Security Management System: TIS 22300:2551) และอีกหลายมาตรฐานรับรองที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ ไบเทคมีพื้นที่ให้บริการขนาดใหญ่ครอบคลุมกว่า 70,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จอดรถในอาคารรองรับได้มากกว่า 4,000 คัน รวมถึงอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค โครงการสำนักงานให้เช่าสุดพรีเมียมแห่งแรกในย่านบางนา ทั้งยังสะดวกสบายในการเดินทางโดยรถไฟฟ้า ลงที่สถานีบางนา ทางออก E13และเข้าสู่ไบเทคทางอาคารภิรัชทาวเวอร์ด้วยทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส (Sky walk bridge)