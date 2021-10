โลตัส เปิดพื้นที่ 119 สาขา ฟรีสำหรับSME

โลตัส เปิดพื้นที่ฟรีในศูนย์การค้า 119 สาขาทั่วประเทศ จัดตลาดนัด Food and Art Free Market สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ขยายช่องทางการตลาดผ่านสาขาของโลตัส วางจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของกิน ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เอาใจสายช้อป สายกิน สายอาร์ตทั่วประเทศ โดย Food and Art Free Market จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2564นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส กล่าวว่า “โลตัส ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรายย่อยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เราได้เปิดพื้นที่ในศูนย์การค้าทั่วประเทศให้ผู้ประกอบการ SME เข้ามาขายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น โครงการ Food and Art Free Market เป็นอีกหนึ่งความพยายามของเราในการสนับสนุน SME และผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้สามารถเปิดหน้าร้านจำหน่ายสินค้าภายในพื้นที่ศูนย์การค้าโลตัส 119 สาขาทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยในครั้งนี้ โลตัส ได้ร่วมกับ 11 มหาวิทยาลัย กล่าวคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อพ่อค้า แม่ค้ารุ่นใหม่ เพื่อร่วมเปิด Food and Art Free Market ขึ้น ใน 119 สาขา ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้ทดลองลงพื้นที่ขายจริง ทดลองตลาดแบบออฟไลน์ และได้รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าได้โดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ต่อไป ซึ่งผู้ที่สนใจนำสินค้ามาวางจำหน่ายใน Food and Art Free Market สามารถติดต่อได้โดยตรงที่สาขาที่จัดกิจกรรมโลตัส หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนา เสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปข้างหน้า พาคนไทยก้าวเดินต่อไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ได้โลตัส ขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนที่สนใจอุดหนุนพ่อค้า แม่ค้ารุ่นใหม่ ได้ ที่โลตัส 119 แห่งทั่วประเทศที่จัดกิจกรรม โดยภายในงาน Food and Art Free Market จะมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งของกิน ของใช้ และของตกแต่งบ้าน วางจำหน่าย อาทิ หมวกถัก กระเป๋าสาน สร้อยข้อมือ ชานมไข่มุก ขนมหวาน และของคูลๆ ชิคๆ มากมาย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมลุ้นรับ iPhone 13 จำนวน 10 เครื่อง เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 พฤศจิกายน 2564”