KISS ส่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากกัญชง ดัน ‘โรจูคิส’ แผ่นมาส์กบำรุงผิว ชิมลาง

ผู้จัดการรายวัน360-โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ KISS ชูแผนทยอยเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ผลิตภัณฑ์จากกัญชง รุกตลาดความงามและสุขภาพไตรมาส 4 จับมือพันธมิตรร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำอย่างวัตสัน และบุกช่องทาง E-Commerce เต็มรูปแบบทั้งร้านออนไลน์ Rojukiss Official Stores ใน Shopee และ Lazada รวมทั้ง Social Commerce พร้อมปลุกตลาดปลายปีฟื้นตัวหลังภาครัฐกดปุ่มเปิดประเทศ หนุนบรรยากาศการกลับไปทำงานออฟฟิศ เชื่อมั่นกลุ่มวัยทำงานมีความพร้อมในการซื้อสินค้าเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพิ่มมากขึ้น คาดยอดขายเติบโตตอบรับความคึกคักหลังเปิดประเทศนางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS ผู้พัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Rojukiss, Best Korea, Wonder Herb และ Sis2Sis เปิดเผยว่า จากแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ KISS ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพโดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงบริษัทฯ จึงได้พัฒนาสินค้าสุขภาพและความงามจากกัญชงหลากหลายตัว สอดคล้องเมกะเทรนด์ของสินค้ากัญชงกัญชาที่มีทั่วโลก โดย KISS พร้อมที่จะปลุกและรุกตลาดความงามที่คาดว่าจะมีการฟื้นตัวในไตรมาส 4 ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำแหล่งวัตถุดิบกัญชงที่มีคุณภาพ รวมถึงกลางน้ำในการทำการศึกษาวิจัยและพัฒนากับสถาบันวิจัยชั้นนำของประเทศ จนถึงปลายน้ำอย่างพันธมิตรด้านร้านค้าปลีกทุกช่องทางทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และมีเดียคอมเมิร์ซ บริษัทฯ มีแผนทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ จากกัญชงหลายรายการในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อผลักดันการเติบโตแบบก้าวกระโดดรองรับกับตลาดที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้(2564)เป็นต้นไปล่าสุด KISS เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ ‘โรจูคิส โอเมก้า พอร์เลส 5X อินเทนซีฟ มาส์ก’ (Rojukiss Omega Poreless 5X Intensive Mask) แผ่นมาส์กบำรุงผิวหน้าเข้มข้นด้วยเซรั่ม 5 เท่า กับครั้งแรกที่นำเอาเทอร์ปีนอโรมา มาเป็นส่วนผสม ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์โรจูคิสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดบำรุงผิว โดยเฉพาะการเป็นผู้นำในตลาดมาส์กบำรุงผิวหน้าซึ่งยังมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงาม ร้านวัตสันทุกสาขา ช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shoppee และ Lazada ก่อนใคร นอกจากนี้ ยังสามารถหาซื้อได้ที่ Line Store, Facebook และ www.Rojukiss.com“การพัฒนา โรจูคิส โอเมก้า พอร์เลส 5X อินเทนซีฟ มาส์ก เป็นก้าวแรกในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมกะเทรนด์อย่างกัญชง ซึ่งโรจูคิสทำงานอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาสินค้าร่วมกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นสินค้าความงามตัวแรกของ KISS ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพที่ใช้สารสกัดจากกัญชง โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากกัญชงซึ่งเป็นพืชมากคุณค่าและมีประโยชน์สูงตอบโจทย์ด้านความงามและสุขภาพ โดยในเร็วๆ นี้ บริษัทฯ จะทยอยส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาหลายรายการเพื่อสร้างสีสันให้กับตลาดด้านสุขภาพและความงามผ่านแบรนด์ต่างๆ ของ KISS และผ่านช่องทางที่หลากหลายครบถ้วนร่วมกับพันธมิตรที่เข้มแข็งของเรา เพื่อขยายฐานลูกค้าของแบรนด์ต่างๆ ของเรา” นางวรวรรณ กล่าวสำหรับแนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพในช่วงไตรมาส 4 คาดว่าน่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หลายองค์กรเริ่มให้พนักงานกลับเข้าทำงานตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ อาทิ กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวให้กลับมาคึกคักมากขึ้น รวมถึงการประกาศเปิดประเทศที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกที่สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยมั่นใจว่าด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จะผลักดันให้ KISS มีการเติบโตในไตรมาสสุดท้ายของปี