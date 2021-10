โรงพยาบาลพานาซี-ยูนิคอร์นฯ ร่วมสร้างนักธุรกิจผุดโปรเจกต์ “Panacee finds Health and Wealth Unicorns”

โรงพยาบาลพานาซี และยูนิคอร์นฯ ประกาศจับมือร่วมสร้างนักธุรกิจที่มั่งคั่งและแข็งแรงผุดโปรเจกต์ “Panacee finds Health and Wealth Unicorns”ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเติบโตในแบบก้าวกระโดดของสองนักการตลาด ระหว่างโรงพยาบาลพานาซี กับยูนิคอร์นฯ ที่จับมือร่วมสร้างนักธุรกิจที่มั่งคั่งและแข็งแรง ผุดโปรเจกต์ “Panacee finds Health and Wealth Unicorns” ที่หวังให้ทุกคนเข้าใจความหมายของ “Health is new wealth” ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เชื่อว่า ความแข็งแรง คือความมั่งคั่ง โดย นางสาวศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริหาร เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารโรงพยาบาลพานาซี หนึ่งในผู้นำด้าน anti-aging หรือเวชศาสตร์ชะลอวัย จับมือร่วมมือกับบริษัท Unicorn Business Corporation จำกัด โดย ดร.ภัทร์พิชาภา ธนะลีละผลิน CEO บริษัท ยูนิคอร์น บิซิเนสคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสร้างความแข็งแรงนำไปสู่ความมั่งคั่งให้นักการตลาดทุกคนนางสาวศิริญา ผู้บริหารพานาซี กล่าวว่า “บริษัทเวิลด์ เมดิคอลฯ และโรงพยาบาลพานาซีของเราเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน anti-aging หรือเวชศาสตร์ชะลอวัย เรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการด้านการรักษาโรคต่างๆ ทางพานาซีมีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสร่วมมือกันกับยูนิคอร์นฯ ที่เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในเรื่องการสร้างนักการตลาด การร่วมมือเพื่อสร้างสุขภาพความแข็งแรง ให้นักการตลาดภายใต้ความดูแลของบริษัทยูนิคอร์นฯ ทุกท่าน เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรง ทำให้เรามีความสามารถที่จะป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น สุขภาพที่แข็งแรงทำให้เรามีพลังสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน และที่สำคัญ สุขภาพที่แข็งแรงทำให้เราเกิด progressive mindset หรือความคิดแบบหัวก้าวหน้า และทำสิ่งใหม่ๆ ได้อีกมากมาย”ดร.ภัทร์พิชาภา ธนะลีละผลิน CEO บริษัท ยูนิคอร์น บิซิเนสคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ยูนิคอร์นของเรามีทีมบริหารที่เข้าใจอุตสาหกรรมเครือข่าย และเอไอ-ดิจิทัล มาร์เกตติ้ง เราจึงพัฒนาทิศทางธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาด Multilevel Social Commerce พัฒนาหลักสูตรทางธุรกิจโดย Unicorn Business Academy ที่จะเพิ่มทักษะ และความรู้ให้คุณเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้จริง เรียนรู้ Skill set และ mind set เพื่อให้ธุรกิจเติบโตในทุกสถานการณ์ การที่เราจับมือกับโรงพยาบาลพานาซีเพื่อสนับสนุนด้านการตลาดในครั้งนี้ เพราะเรามั่นใจว่า รพ.พานาซีเป็นผู้นำด้าน anti-aging หรือเวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นการแพทย์ทางเลือก นอกจากนี้ พานาซียังมีผลิตภัณฑ์ด้านดูแลบำรุงสุขภาพที่โดดเด่น มีคุณภาพ ที่ผ่านขั้นตอนการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ และการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสากล มีการคิดค้น วิจัย ออกแบบด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์ และยังคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก ยิ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของพานาซีที่จะส่งต่อสู่ประชาชนผ่านนักการตลาดในทีมยูนิคอร์น คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงทั้งนี้ การจับมือร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจครั้งนี้ยังร่วมมือไปถึงการดูแลทีมนักการตลาด นักธุรกิจในโครงการต่างๆ ของยูนิคอร์นเราเพื่อช่วยส่งเสริม และเสริมสร้างให้เป็นนักธุรกิจที่แข็งแรง มีสุขภาพดี นำไปสู่โหงวเฮ้งที่ดี นำไปสู่ความสำเร็จของพวกเขาต่อไป ด้วยความเชื่อมั่นว่าโครงการความร่วมมือ Panacee finds Health and Wealth Unicorns ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Health is the New Wealth” จะทำให้เกิดความแข็งแรง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนได้