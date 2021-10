“ราชประสงค์ฯ”ชูเทคโนโลยี VR จัดไหว้ 8องค์เทพรักษาฐาน”นทท.”

Episode#1 :วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม เวลา19.00-21.00 น. พบกับอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Episode#2 :วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม เวลา19.00-21.00 น. พบกับ ผศ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านปรัชญาอินเดียและศาสนาฮินดู และอาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

Episode#3 :วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน เวลา19.00-21.00 น. พบกับอาจารย์พิทักษ์ โค้ววันชัย นักเทววิทยาผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ และซินแสหมอเอก เศวตฉัทร์ ล้อประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ การไหว้พระเสริมมงคลจากดวงชะตาทั่วทุกมุมโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 -ราชประสงค์ จับมือ TCEB และ TIEFA เตรียมยกระดับ ปั้นงานเทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ สู่ระดับโลก ผสานเทคโนโลยี VR บนพื้นที่พลังศรัทธาแห่งแรกของโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Land of wisdom” เตรียม Kick off “เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ” 9 พ.ย.นี้สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) เปิดมิติใหม่แห่งการเข้าถึงพื้นที่ราชประสงค์ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) การสักการะองค์เทพ 24 ชั่วโมง สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก “ย่านราชประสงค์-ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” (Land of Wisdom) พร้อมเปิดตัว “เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ” ด้วยพิธีบวงสรวงองค์ท่านท้าวมหาพรหม “เทพผู้สร้าง” 9 พฤศจิกายนนี้นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมเเละนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า “ในฐานะขององค์กรที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมไมซ์ต่าง ๆ อาทิกิจกรรมประชุมและนิทรรศการ รวมถึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศน์ของเศรษฐกิจผ่านการสร้างงานเทศกาลต่างๆ ภายใต้นโยบายหลัก Festival Economy ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจ กระจายรายได้ กระจายความเจริญ และก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภายในพื้นที่ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านและสามารถต่อยอดให้ยั่งยืนได้ ซึ่งการสร้างเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาลทีเส็บได้เล็งเห็นพื้นที่ต้นแบบอย่าง “ย่านราชประสงค์” ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เรื่องราวความน่าสนใจในแง่มุมที่แตกต่าง และหาไม่ได้จากย่านอื่นๆ ผสมผสานความเป็นย่านเศรษฐกิจกับย่านที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนเดินทางจากทั่วโลกมาสักการะองค์เทพฮินดูทั้ง 8 อย่างไม่ขาดสาย สามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าย่านราชประสงค์ไปสู่การสร้างมรดกทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับพื้นที่นี้ดังนั้น ทีเส็บจึงพร้อมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดงานเทศกาลในย่านราชประสงค์ สร้างผลเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างโอกาสกลับมาของเศรษฐกิจภายในชุมชน พร้อมสร้างพื้นที่ต้นแบบสำคัญของกรุงเทพมหานครและทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) กล่าวว่า “ราชประสงค์เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์และมีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงเทพฯ มายาวนาน มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยของศูนย์กลางเศรษฐกิจประเทศกับความศรัทธาบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ระดับโลกที่ชาวต่างชาติให้การเคารพ เกิดการหล่อหลอมอัตลักษณ์ตัวตนและเรื่องราวต่างๆผสานเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ “eat-pray-stay-shop” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เห็นได้จากการที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะเวียนมาอยู่เสมอ ทำให้ย่านราชประสงค์เป็น “Land of Wisdom” อย่างแท้จริง และเริ่มต้นจุดประกายปีนี้ด้วยการจัดงาน “เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ” เพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยว Fanbase ทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เกิดการรับรู้ว่าย่านยังคงมีความเคลื่อนไหวและสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นระหว่างย่านฯกับนักท่องเที่ยวไม่ให้ขาดหายไปสมาคมฯ ได้นำเทคโนโลยี VR360 ในการเข้าถึงย่านตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาที่ยังเดินทางมาไม่ได้ ให้สามารถสักการะองค์เทพได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน www.bkkdowntown.com และสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสมือนได้มาอยู่บนพื้นที่จริง โดยเปิดงานเทศกาลวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ กับครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดพิธีบวงสรวงประจำปีท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ ผู้ศรัทธาจากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมพิธีเพื่อรับพรเป็นสิริมงคลพร้อมกันได้ทาง Facebook “We Love Ratchaprasong”นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย หรือ TIEFA กล่าวว่า “สมาคม TIEFA มีส่วนร่วมตั้งแต่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานร่วมกันกับพื้นที่ย่านราชประสงค์ ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล้วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งย่านราชประสงค์มีกระบวนการบ่มเพาะตัวตนของพื้นที่มาอย่างยาวนาน ทำให้การออกแบบงานเทศกาลมีความชัดเจนกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ ซึ่งโจทย์หลักที่เราช่วยคิดคือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของย่านราชประสงค์ในการตอกย้ำ DNA ของพื้นที่ โดยการใช้เอกลักษณ์ของย่านในเรื่อง 8 องค์เทพ สู่การสร้าง Content ที่เข้มแข็ง ผ่านผู้เชี่ยวชาญต่างๆโดยเริ่มจาก Special Exclusive Talk Series 3 สัปดาห์ กับ 5 กูรูคนดังของเมืองไทย หยิบยกเรื่องราวมิติต่างๆ ที่น่าสนใจตั้งแต่ความเป็นมาในอดีตถึงปัจจุบัน และมุมมองเรื่องความเชื่อและการบูชาที่เกี่ยวข้องกับย่าน มาจุดประกายทั้งต่อนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามารับประสบการณ์ในพื้นที่ราชประสงค์ รวมทั้งผู้ประกอบการที่จะนำ Content ที่จะเกิดขึ้นจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบพื้นที่ สินค้า และบริการที่เกี่ยวโยงกับภูมิความรู้ที่จะเกิดขึ้น เพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจต่อไป”ภายในงานแถลงข่าวยังได้รับเกียรติจาก ซินแสหมอเอก เศวตฉัทร์ ล้อประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ การไหว้พระเสริมมงคลจากดวงชะตาทั่วทุกมุมโลก ที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจ-เซเลบริตี้มากมายทั้งไทยและฮ่องกง หนึ่งในแขกรับเชิญจากกิจกรรม Exclusive Talk Series 3ตอนพิเศษ “เจาะลึกเรื่ององค์เทพจากมุมมองผู้เชี่ยวชาญตัวจริง”มาร่วมแชร์ประสบการณ์และบอกเล่าเคล็ดลับการไหว้เทพและขอพรให้สมปรารถนา ซึ่งExclusive Talk Series 3 ตอนพิเศษนี้สามารถติดตามรับชมและร่วมพูดคุยแบบไลฟ์สดได้ทาง facebook “We Love Ratchaprasong”