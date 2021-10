ชู “8 เทพราชประสงค์” สู่ระดับโลก “Land of wisdom”

Land of Wisdom





ไหว้ 8 เทพราชประสงค์

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) จับมือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) เปิดมิติใหม่แห่งการเข้าถึงพื้นที่ราชประสงค์ด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) การสักการะองค์เทพ 24 ชั่วโมง สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก “ย่านราชประสงค์-ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” (Land of Wisdom) พร้อมเปิดตัว “เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ” ด้วยพิธีบวงสรวงองค์ท่านท้าวมหาพรหม “เทพผู้สร้าง” 9 พฤศจิกายนนี้โครงการ “Land of Wisdom หรือ ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” คือการบ่งบอกตัวตนใหม่ของย่านราชประสงค์ ที่มากไปด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมจากหลายมิติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยของศูนย์กลางเศรษฐกิจประเทศกับความศรัทธาบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ระดับโลกที่ชาวต่างชาติให้การเคารพ และต้องมาเยือนเพื่อสักการะองค์เทพทั้ง 8 ณ ย่านราชประสงค์อย่างสม่ำเสมอโครงการนี้เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในรูปแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาท่องเที่ยวและสักการะองค์เทพยังสถานที่จริง หรือท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี VR ที่สามารถสักการะองค์เทพได้เสมือนจริงทุกมุมแบบ 360 องศา ตลอด 24 ชม. เป็นครั้งแรก ทำให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่ย่านราชประสงค์ ทั้งแบบ Online และ Onsite ใน Land of Wisdom แห่งนี้ จึงไม่เพียงสร้างความสนุกสนานบันเทิงในจิตใจ แต่ยังเติมเต็มความศรัทธาทางจิตวิญญาณได้อีกด้วยนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมเเละนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เปิดเผยว่า ทีเส็บได้เล็งเห็นพื้นที่ต้นแบบที่มีความเข้มแข็งของเนื้อหา อย่าง “ย่านราชประสงค์” ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เรื่องราวความน่าสนใจในแง่มุมที่แตกต่าง และหาไม่ได้จากย่านอื่นๆ มีการผสมผสานความเป็นย่านเศรษฐกิจกับย่านที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนเดินทางจากทั่วโลกมาสักการะองค์เทพฮินดูทั้ง 8 อย่างไม่ขาดสาย และมองว่า 2 สิ่งนี้กลับอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว สามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าย่านราชประสงค์ไปสู่การสร้างมรดกทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับพื้นที่นี้ดังนั้น ทีเส็บจึงพร้อมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดงานเทศกาลในย่านราชประสงค์ สร้างผลเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Impact) เพื่อสร้างโอกาสกลับมาของเศรษฐกิจภายในชุมชน พร้อมสร้างพื้นที่ต้นแบบสำคัญของกรุงเทพมหานครและทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก”นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) กล่าวว่า “ราชประสงค์เป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์และมีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงเทพฯ มายาวนาน มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยของศูนย์กลางเศรษฐกิจประเทศกับความศรัทธาบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ระดับโลกที่ชาวต่างชาติให้การเคารพ เกิดการหล่อหลอมอัตลักษณ์ตัวตนและเรื่องราวต่างๆผสานเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ “eat-pray-stay-shop” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เห็นได้จากการที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะเวียนมาอยู่เสมอ ทำให้ย่านราชประสงค์เป็น “Land of Wisdom” อย่างแท้จริงนายชาย กล่าวต่อว่า ปีนี้ย่านราชประสงค์ เริ่มต้นจุดประกายด้วยการจัดงาน “เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ” เพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยว Fanbase ทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เกิดการรับรู้ว่าย่านยังคงมีความเคลื่อนไหวและสร้างengagement ให้เกิดขึ้นระหว่างย่านฯกับนักท่องเที่ยวไม่ให้ขาดหายไป สมาคมฯ ได้นำเทคโนโลยี VR360 ในการเข้าถึงย่านตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธาที่ยังเดินทางมาไม่ได้ ให้สามารถสักการะองค์เทพได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านwww.bkkdowntown.com และสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสมือนได้มาอยู่บนพื้นที่จริง โดยเริ่มต้น เปิดงานเทศกาลในวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ กับครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดพิธีบวงสรวงประจำปีท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ ซึ่งครั้งนี้มีดาราดัง “แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์” เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและร่วมถวายรำชุดพิเศษด้วย ผู้ศรัทธาจากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมพิธีเพื่อรับพรเป็นสิริมงคลพร้อมกันได้ทาง Facebook “We Love Ratchaprasong”นายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย หรือ TIEFA กล่าวว่า “โจทย์หลักที่เราช่วยคิดคือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของย่านราชประสงค์ในการตอกย้ำ DNA ของพื้นที่ โดยการใช้เอกลักษณ์ของย่านในเรื่อง 8 องค์เทพ สู่การสร้าง Content ที่เข้มแข็ง มาจุดประกายทั้งต่อนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามารับประสบการณ์ในพื้นที่ราชประสงค์ รวมทั้งผู้ประกอบการที่จะนำ Content ที่จะเกิดขึ้นจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบพื้นที่ สินค้า และบริการที่เกี่ยวโยงกับภูมิความรู้ที่จะเกิดขึ้น เพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจต่อไป”ย่านราชประสงค์ได้ชื่อว่าเป็น “แยกเทพเจ้า” ซึ่งเป็นสถานที่รวมเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดย่านหนึ่งของเมืองไทยปัจจุบัน (2564) ย่านราชประสงค์มีเทพเจ้าสำคัญอยู่ 8 องค์ ตั้งอยู่ตามจุดต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถเดินเท้าไปสักการะองค์เทพต่าง ๆ ได้ ภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ 30 นาที (แต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้เวลาขอพรกราบไหว้นานกว่านั้น)สำหรับการไหว้เทพที่แยกราชประสงค์ ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เราควรเริ่มต้นสักการะพระพิฆเนศวรเป็นองค์แรก จากนั้นก็ไล่เรียงไหว้องค์ต่าง ๆ ไปตามเส้นทาง ดังนี้-เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตันเดิม)-ขอเรื่องความสำเร็จ และความราบรื่นในทุกเรื่องของชีวิต-เซ็นทรัลเวิลด์ (ติดกับพระพิฆเนศวร)-ขอเรื่องความรัก และความสุขสมหวังทุกประการ-บิ๊กซี ราชดำริ-ขอเรื่องหน้าที่การงาน ชนะอุปสรรค เสริมอำนาจบารมี-เกษรวิลเลจ ชั้น 4-ขอเรื่องความร่ำรวย โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง-เกษรวิลเลจ ชั้น 4-ขอเรื่องอำนาจบารมี คุ้มครองให้พ้นจากภัยทั้งปวง-รร.อินเตอร์คอนติเนนตัล-ขอเรื่องธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข-อัมรินทร์ พลาซ่า-ขอเรื่องช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไป-รร.แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯพระพรหมสามารถไหว้ขอพรได้ทั้ง 4 ทิศ ดังนี้• ทิศเหนือ-เรื่องอาชีพ หน้าที่การงาน การศึกษา• ทิศใต้-เรื่องยศตำแหน่ง ชื่อเสียง เงินทอง• ทิศตะวันตก-เรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว• ทิศตะวันออก-เรื่องโชคลาภ การขอบุตร