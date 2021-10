MEAT ZERO จัดเต็ม! จับมือคู่ค้าร้านอาหาร ขนทัพเมนูเจอิ่มบุญ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเอาใจสายเฮลท์ตี้

ในยุคที่เทรนด์ของโลกเปลี่ยนไป ผู้บริโภคหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีกลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยม รวมถึงประเทศไทย ในเทศกาลกินเจปีนี้ จึงเกิดการโปรตีนจากพืชมารังสรรค์จนเกิดเป็นอาหารเจ ที่สามารถรับประทานได้ง่ายหรือร่วมกับธุรกิจในเครือ ได้แก่รวมถึงร้านอาหารคู่ค้า อาทิและจัดโปรโมชั่นอาหารเจ หลากหลายเมนู โดยใช้วัตถุดิบหลักจากแบรนด์เนื้อจากพืช ที่ผลิตด้วยนวัตกรรมทำให้ได้เนื้อทางเลือกที่มีความเหมือนเนื้อสัตว์จริง ทั้งลักษณะ รสชาติ กลิ่น ตลอดจนเนื้อสัมผัส เอาใจผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ให้ได้อิ่มอร่อยกับเมนูต่างๆ ในราคาที่เหมาะสมเริ่มที่กับเมนูเจอิ่มอร่อยที่มีให้เลือกมากมาย อาทิ ส้มตำเจ, หมูกรอบคั่วพริกเกลือเจ คะน้าหมูกรอบเจ, น้ำตกหมูกรอบเจ และต้มยำเจ ส่วนรสชาติยังคงความอร่อยตามแบบฉบับของทางร้าน เด็กรับประทานทานได้ ผู้ใหญ่ทานดี สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ต่างๆ และช่องทางเว็บไซต์ https://nittayakaiyang.foodie-delivery.com/ ตั้งแต่วันนี้ - 16 ต.ค. 2564ถัดมาที่ ร้านออกแบบเมนูเจแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ด้วยการนำเนื้อบด MEAT ZERO มาทำมีทบอลเจ จนกลายเป็นเมนู 'เคบับมีทบอลเจ' ชิ้นโต แป้งนุ่มห่อพร้อมผักหลากหลายชนิด ชิ้นละ 139 บาท และมักกะโรนีมีทบอล ซอสปรุงครบรสราดบนมักกะโรนี สัมผัสความอร่อยง่ายๆ ในราคาเพียง 139 บาท นอกจากนี้ยังมึ ไส้กรอกผงกระหรี่เจ ราคา 119 บาท และมักกะโรนีซอสเนื้อเจ ราคา 109 บาท สามารถรับประทานได้ที่ ร้าน Wrap God ทุกสาขา ทั้ง เจริญกรุง บางรัก, เดอะมอลล์งามวงค์วาน และเดอะมอลล์บางกะปิ รวมถึงช่องทางแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ Grab, Foodpanda, LineMan และ Robinhood ตั้งแต่วันนี้ - 18 ตุลาคม 2564 ติดตามรายละเอียด ตลอดจนโปรโมชั่นเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/wrapgodthailand ขณะที่ ร้านแกะกล่องเมนูใหม่สำหรับเทศกาลกินเจปีนี้โดยเฉพาะ ได้แก่ ‘ข้าวกะเพราหมูกรอบ ZERO และ สปาเก็ตตี้กะเพราหมูกรอบ ZERO’ พร้อมโปรโมชั่น ชุดข้าวกะเพราหมูกรอบ ZERO พิเศษ 129 บาท (จากราคาปกติ 209 บาท) อิ่มอร่อยพร้อมเฟรนช์ฟรายส์ขนาดปกติ และเป๊ปซี่ 22 ออนซ์ 1 แก้ว และชุดสปาเก็ตตี้กะเพราหมูกรอบ ZERO พิเศษ 129 บาท (จากราคาปกติ 209 บาท) อร่อยฟิน คู่กับเฟรนช์ฟรายส์ขนาดปกติ กับเป๊ปซี่ 22 ออนซ์ 1 แก้ว สำหรับโปรโมชั่นนี้ เฉพาะสั่งช่องทางเชสเตอร์เดลิเวอรี่ ผ่าน www.chesters.co.th หรือโทร 1145 เท่านั้น หากใครที่ต้องการสั่งแบบอาหารจานเดี่ยวมีให้บริการเช่นกัน เพียงจานละ 105 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 13 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมดเป็นนวัตกรรมเนื้อจากพืช ที่ ซีพีเอฟทุ่มเทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อทางเลือกมาเป็นเวลามากกว่า 2 ปี โดย CPF RD Center ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไต้หวัน จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารอาหารอันเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ให้เส้นใยอาหารสูง ดีต่อลำไส้และกระเพาะอาหาร ทั้งยังไม่มีโคเลสเตอรอล ดีต่อระดับไขมันในเลือด ขณะเดียวกันยังดีต่อใจของผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ มีวางจำหน่ายแล้วใน เซเว่นอีเลฟเว่น แม็คโคร โลตัส และห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำทั่วประเทศ