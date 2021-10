“ออโต้บอท”คว้า”ทิเนโค่”เสริมพอร์ต รุกเครื่องดูดฝุ่น Wet & Dry ดันยอด

ผู้จัดการรายวัน360- ‘ออโต้บอท’ (AUTOBOT) โตสวนกระแส ขยายพอร์ตเดินหน้ารุกตลาดเครื่องดูดฝุ่น Wet & Dry จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ ‘ทิเนโค่’ (TINECO)เสริมแกร่งปี 2565 ดันเป้า 500 ล้าน เติบโต 100% จ่อเข้าตลาดหุ้นภายในสองปีนายธรรมสร มีรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรบอท เมคเกอร์ จำกัด หรือ ‘ออโต้บอท’ (AUTOBOT) ผู้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่น เปิดเผยว่า แนวโน้มไตรมาส 4/64 เป็นไปตามเป้าหมาย คาดจบที่ 250 ล้านบาท โตจากปีที่แล้ว 40% ล่าสุด ‘ออโต้บอท’ ขยายพอร์ตผนึกกำลังแบรนด์ระดับโลก ‘ทิเนโค่’ (TINECO) ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนระดับพรีเมี่ยม เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบความสะดวก สบาย ทันสมัย คุณภาพเยี่ยม และราคาสมเหตุสมผล คาดว่าเมื่อเสริมพอร์ตสินค้ากลุ่ม Wet & Dry Vacuum Cleaner จาก ทิเนโค่ มั่นใจดันยอดขายโตขึ้น 100% จากปีนี้ และจะสามารถเติบโตแตะ 500 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้ทิเนโค่ เป็นผู้เล่นแถวหน้าในตลาดเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ กลุ่ม Wet & Dry Vacuum Cleaner เป็นแบรนด์ระดับโลกมีมากกว่า 25 ปี ได้พัฒนาเครื่องดูดฝุ่นให้มีความแตกต่าง บวกกับสุดยอดเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย จนทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับ โดยยกให้เป็น First ever smart vacuum cleaner ที่สำคัญ...สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และตรงกลุ่มลูกค้าของเรา ใช้เวลาเจรจากันอยู่พอสมควร จนในที่สุด ออโต้บอท ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือเป็น Exclusive Distributor แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย“เรามองลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง อะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการและสามารถแก้ pain point ของลูกค้า เราก็อยากจะมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราพัฒนาเองได้ รวมถึงสินค้าที่เราสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ได้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับลูกค้า และเป็นส่วนต่อยอดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ Gadget ทำความสะอาด ซึ่งบางจุดจะไม่สามารถใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้ หรือเป็นงานที่ไม่สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำไร้สายอย่างเดียวได้จบ แต่เป็นงาน Heavy Duty หนักๆ อย่างเช่น งานในห้องครัวที่มีความมันหรือคราบเลอะจากการทำอาหาร, บ้านที่มีสัตว์เลี้ยง, บ้านที่มีเด็กต้องมีเลอะมีเปียก หรือบ้านที่มีลูกเล็กที่ต้องการความสะอาดมากกว่าปกติ ก็สามารถช่วยทุ่นแรงการทำงานบ้าน อีกทั้งยังครอบคลุมกลุ่มร้านอาหาร คาเฟ่ และออฟฟิศสำนักงาน”ทิเนโค่ นำร่อง 2 รุ่น ให้เลือกแมทช์กับความต้องการ ได้แก่• TINECO รุ่น Floor One S3: สุดยอดเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำแบบไร้สายไฮเทคโนโลยี ปฏิเครื่องเดียวทั้งดูดฝุ่นและขัดถูพื้น ครบจบในตัว สามารถเชื่อมต่อและควบคุมการทำงานแบบเรียลไทม์ผ่านโมบายล์แอปพลิเคชัน โดดเด่นด้วยระบบอัจฉริยะ (ai) ที่สามารถเซ็นเซอร์วัดความสกปรกของพื้นได้เองพร้อมคำนวนการทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ แสดงผลผ่านจอแอลอีดี มาพร้อมระบบ Self-Cleaning ทำความสะอาดตัวเอง หมดกังวลเรื่องแปรงขัดสะสมเชื้อโรค สะอาด ปราศจากสิ่งตกค้างในแปรงขัด ครบทุกฟังก์ชั่น การันตีคุณภาพด้วยรางวัลนวัตกรรมชั้นนำโลกและการออกแบบ อาทิ CES 2020 Innovation Award และ Reddot winner 2020• TINECO รุ่น iFloor 2: เครื่องดูดฝุ่นถูพื้นแบบไร้สาย ในราคาที่เข้าถึงง่าย คุณภาพมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ตัวช่วยสำคัญที่จะขจัดปัญหาเลอะเทอะ และลดความยุ่งยากในการทำความสะอาด ด้วยระบบ 3-in-1 ดูดถูขัดเก็บฝุ่นในครั้งเดียว สามารถทำความสะอาดพื้นผิวได้หลากหลาย อาทิ ไม้เนื้อแข็ง ไวนิล ลามิเนต เสื่อน้ำมัน กระเบื้อง หินอ่อน ฯลฯ มาพร้อมถังคู่แยกน้ำสะอาดและน้ำใช้แล้ว และทำความสะอาดแปรงได้ด้วยระบบแฮนด์ฟรีสำหรับแผนธุรกิจจากนี้ไป ออโต้บอท มีแผนเปิดสาขาในรูปแบบ Standalone shop ตามหัวเมืองใหญ่ในจังหวัดต่างๆ ตั้งธงไว้ที่ 10 สาขา ในไตรมาส 4/64 - ไตรมาส 1/65 นำร่องเปิดสาขาแรกภายในเดือนตุลาคมนี้ที่หาดใหญ่ และเดือนพฤศจิกายนจะเปิดสาขาที่ขอนแก่น ในรูปแบบช็อปของเราเองไม่ได้อยู่ในตัวห้างสรรพสินค้า โดยจะมีสินค้าให้เลือกครบครันตลอดจนการบริการหลังการขายต่างๆ เพื่อช่วยเสริมโมเมนต์ของลูกค้าที่ต้องการความประทับใจและสัมผัสสินค้าก่อนการซื้อจริงภาพรวมปีหน้า(2565) ยังคงเป็นปีที่ท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 โดยสินค้ากลุ่มนวัตกรรมเพื่อการทำความสะอาดยังคงมีความแข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่อยู่บ้าน WFH และครอบครัวที่มีเด็กอยู่บ้านเรียนออนไลน์ เทรนด์ของสินค้ากลุ่มทำความสะอาดจึงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีโอกาสเติบโตในระยะยาวสินค้าหลักที่ทำยอดขายให้กับ ออโต้บอท คือ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นคิดเป็นยอดขาย 80% อัตราการเติบโตปี 2021 สูงถึง 50% คาดจบไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะแตะที่ 250 ล้านบาท โตจากปีที่แล้วถึง 40% ประกอบกับการได้พันธมิตรอย่าง ทิเนโค่ เข้ามาเติมพอร์ตสินค้าในเซ็กเมนต์ Wet & Dry Vacuum Cleaner มั่นใจว่าจะสามารถดันยอดขายให้ถึง 500 ล้าน/ปี ตามที่วางไว้ สอดรับกับแผนที่จะเข้า IPO ภายในอีก 2 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน, ธรรมสร มีรัตน์ กล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีผลกระทบกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แต่กลับเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความต้องการในเรื่องของการทำความสะอาด เพื่อสุขอนามัยของตนเองและคนในครอบครัวโดยทาง AUTOBOT X TINECO จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง SHOPEE พร้อมส่ง 2 แคมเปญฉลองเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ! ในวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2564แคมเปญที่ 1 : “ทดลองใช้ฟรี 10 วัน” สอบถามรายละเอียดและจองเครื่องได้ที่ Line: @autobotsaleแคมเปญที่ 2 : สินค้าราคาพิเศษเฉพาะวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2564TINECO รุ่น FLOOR ONE S3: ราคาปกติ 22,900 บาท >> ราคาพิเศษ 16,900 บาท และทุกการสั่งซื้อรุ่น Floor One S3 รับฟรี หุ่นยนต์ดูดฝุ่น AUTOBOT mini-Lite (สีขาว) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 3,900 บาท, TINECO รุ่น iFloor 2: ราคาปกติ 16,900 บาท >> ราคาพิเศษเพียง 9,990 บาท