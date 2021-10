ไอคอนสยาม จับมือ เกรท วอลล์ มอเตอร์  เปิด “GWM Experience Center แห่งแรกในไทย

ไอคอนสยาม ผู้นำวงการค้าปลีกไทย จับมือ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิด “GWM Experience Center แห่งแรกของประเทศไทย” ณ ชั้น 3 และ ชั้น 4 ไอคอนสยามตอกย้ำศักยภาพและความแข็งแกร่งของไอคอนสยามในฐานะแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยก้าวสำคัญของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการยนตรกรรมของประเทศv แบรนด์ดังระดับโลกมากมายมั่นใจ ร่วมพาเหรดเตรียมเปิดสาขาและแฟล็กชิปสโตร์ที่ไอคอนสยามไอคอนสยาม แลนด์มาร์คริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำผู้นำวงการค้าปลีกไทย โชว์ศักยภาพของธุรกิจย่านฝั่งธนบุรี จับมือ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิด “GWM Experience Center แห่งแรกของประเทศไทย” ณ ชั้น 3 และ ชั้น 4 ไอคอนสยาม โดยตั้งเป้าเป็นพื้นที่ที่ 4 (The 4th Space) ของประสบการณ์ความสุข สนุก และหย่อนใจ นอกเหนือจากบ้าน ที่ทำงาน และสถานที่ไลฟ์สไตล์ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งใหม่ให้คนไทยได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และใช้ช่วงเวลาดีๆ ไปด้วยกัน ผ่านกิจกรรมสุดพิเศษที่หลากหลาย พร้อมพื้นที่ทำงาน พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ คาเฟ่ และสไลเดอร์ขนาดใหญ่ รวมไปถึงการจัดแสดงสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์อันล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมส่งมอบความประทับใจ ความสะดวกสบาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์ของไทยและผู้ที่มาเยี่ยมชมได้อย่างครบครันนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “3 ปีที่ผ่านมา “ไอคอนสยาม” ได้สร้างปรากฏการณ์อย่างยิ่งใหญ่ และนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของไทยและของโลกอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นอภิมหาโครงการเมืองสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จนเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของโลก (global destination) ที่คนมากมายต้องการมาเยี่ยมเยือน ทำให้เราเป็นตัวเลือกอันดับแรกของแบรนด์ชื่อดังที่สุดของโลกมาเปิดเป็นแฟล็กชิพสโตร์มากมาย และภายในไอคอนสยามยังมีร้านค้าต่างๆที่มาเปิดร้านเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย และล่าสุดกับการเปิดพื้นที่สร้างประสบการณ์แห่งใหม่ GWM Experience Center เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับชาวไทยในการมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และช่วงเวลาดีๆ ผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมและสุดยอดเทคโนโลยียนตรกรรมอันล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ ผ่านการจัดแสดงรถยนต์ การออกแบบอันสวยงาม และอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ บนพื้นที่ชั้น 3 และ 4 ของ ไอคอนสยาม”“เกรท วอลล์ มอเตอร์ ผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและไฮบริดจ์ และผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่มีจำหน่ายมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เป็นพันธมิตรล่าสุดของไอคอนสยามที่จะมาช่วยเสริมสร้างและตอกย้ำความแข็งแกร่งของสถานภาพของไอคอนสยามในฐานะแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการยนตรกรรมของประเทศ โดยน่าจะผลักดันประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางในการผลิตและส่งออกรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์พลังงานใหม่ให้กับภูมิภาคอาเซียนได้อีกด้วย” คุณสุพจน์ กล่าวนายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวถึงการเลือกมาเปิด GWM Experience Center ครั้งแรกในประเทศไทย ว่า “ด้วยทำเลที่ตั้งของโครงการไอคอนสยาม นับเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ไอคอนสยามเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญย่านฝั่งธนบุรี ถือเป็นทำเลที่มีศักยภาพสามารถเป็นแลนด์มาร์คสำคัญระดับโลก ที่จะช่วยดึงดูดคนไทยจากทั่วประเทศมาเยี่ยมชม ซึ่งทางเราก็ต้องขอขอบคุณทางไอคอนสยามเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือกับเราในการเปิด GWM Experience Center แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นพื้นที่แห่งใหม่สำหรับชาวไทยในการมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และช่วงเวลาดีๆ ผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมและสุดยอดเทคโนโลยียนตรกรรมอันล้ำสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ ผ่านการจัดแสดงรถยนต์ การออกแบบอันสวยงาม และอัดแน่นไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ บนพื้นที่ชั้น 3 และ 4 ของของที่นี่ ที่พร้อมส่งมอบความประทับใจ ความสะดวกสบาย และเป็นพื้นที่แห่งใหม่ที่จะช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม”“การเปิดให้บริการ GWM Experience Center ในประเทศไทย นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่ให้เราได้มีโอกาสเปิดพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีที่สุดให้กับคนไทย พร้อมทั้งนำเสนอเรื่องราว ผลิตภัณฑ์ และการบริการของเราในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น โดย GWM Experience Center แห่งนี้ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “User-centered” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคทุกคนจะได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ การบริการ และประสบการณ์อันยอดเยี่ยม ภายใต้แบรนด์คอนเซ็ปต์ “New Energy” “New Intelligence” และ“New Experience” ซึ่ง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ตั้งใจให้ที่แห่งนี้เป็น The 4th Space หรือ พื้นที่ที่ 4 สำหรับทุกคน นอกเหนือจากบ้าน ที่ทำงาน และสถานที่บันเทิงอื่นๆ ให้ GWM Experience Center เป็นพื้นที่ในดวงใจที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ ทำกิจกรรมที่สนใจ พักผ่อนหย่อนใจ หรือปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่” นายณรงค์ กล่าวนอกจากนี้ หลังจากรัฐบาลคลายล็อคดาวน์ไอคอนสยามยังคงนำเสนอสินค้าและประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากแบรนด์ชั้นนำของไทยและทั่วโลกมากมายที่ได้เปิดกิจการเพิ่มเติมท่ามกลางวิกฤตโควิดในปีนี้บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ โดยมีร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกมาเปิดในปี 2564 นี้มากมาย อาทิ· ร้าน Starbucks Reserve Chao Phraya Riverfront (สตาร์บัคส์ รีเสิร์ฟ เจ้าพระยา ริเวอร์ฟร้อนท์) ชั้น 7 ไอคอนสยาม เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พื้นที่ 1,260 ตารางเมตร· ร้าน MUJI ตั้งอยู่บนชั้น 3 ไอคอนสยาม บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 1,300 ตารางเมตร ครบครันด้วยทุกกรุ๊ปไอเท็มสินค้ากว่า 6,193 รายการ และครบทุกบริการ· ภายในเดือนธันวาคมนี้ พบกับร้าน Bang & Olufsen Flagship store (B&O) อย่างเต็มรูปแบบจาก บริษัท บุญลาโภ จำกัด สุดยอดแบรนด์เครื่องเสียงระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร์ก ที่มีประวัติยาวนานกว่า 95 ปี ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทั้งผลิตภัณฑ์หูฟังและลำโพง รวมไปถึงชุดโฮมเธียเตอร์· นอกจากนี้ ยังมีผู้เช่าร้านอาหารที่จะเปิดบริการ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไอคอนสยาม อาทิ YUZU SUKI ซึ่งจะมาเปิดที่ชั้น 6 ไอคอนสยาม อีกหนึ่งร้านอาหารในเครือ Yuzu ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยขอสุกี้พรีเมียมสไตล์คันไซ ให้ได้ลิ้มลองกัน· ในปีพ.ศ. 2565 พบกับ Mega HarborLand สนามเด็กเล่นในร่มที่ได้มาตรฐานระดับโลก ที่ชั้น 6 ไอคอนสยาม บนพื้นที่ 4,438 ตารางเมตร ออกแบบโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่นชั้นนำของโลก ในคอนเซ็ปต์สนุกสนาน Little Thailandสำหรับ GWM Experience Center เปิดให้บริการทุกวัน ที่ชั้น 3 และ 4 ของไอคอนสยาม สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.30 น. โดยจะมี Experience Center Specialist คอยอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และทุกคนสามารถเช็คกิจกรรมดีๆ พร้อมจองการเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ ได้ผ่าน GWM Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com