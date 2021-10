ซีพีเอ็น-บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เสิร์ฟโปรฯแรง

เซ็นทรัลพัฒนา และ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เสิร์ฟโปรฯแรง“มื้อนี้ดีลดี” อิ่มรับเครดิตเงินคืน 100 บาท กับร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 5 สาขา กรุงเทพฯ​บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จัดแคมเปญ “มื้อนี้ดีลดี” อิ่มครบ 800 รับเครดิตเงินคืน 100 บาท ไม่ว่าจะนั่งกินที่ร้าน หรือ หิ้วกลับบ้าน อิ่ม คุ้ม กับเมนูเด็ดให้เลือก กว่า 1,000 เมนู จากร้านอาหารชื่อดังตั้งแต่ Street food ไปจนถึงร้านดังระดับโลกการันตีด้วยมิชลินสตาร์ และมิชลินไกด์ อาทิ Tsuta, สมบูรณ์โภชนา, TP TEA, PEAK CHOCOLATE, แหลมเจริญ, The Coffee academic, Hua Seng Hong, ขมิ้น, Spaghetti Factory, แสนยอด, On the table, Kobe Steak, Nara Thai Cuisine, SUSHIRO, ล่าเมียว, AKA, Sukishi Buffet, Oishi Eaterium, Eat Pot, MK, Zen, ส้มตำนัว, Pepper Lunch, Osaka Ohsho, Mos Burger, Red Diamond, Kyo roll en, Garrett Popcorn, Haagen dasz, Pancake café และอื่นๆอีกมาก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 5 สาขา ในกรุงเทพฯ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, พระราม9 และเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ แคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 14 พฤศจิกายน 2564 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3iadh80​รายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน• สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เท่านั้น• รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปเฉพาะร้านค้าในหมวดร้านอาหารเท่านั้น• จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อบัญชีบัตรหลักต่อสัปดาห์ (จำกัดสิทธิ์ 900 สิทธิ์ ต่อสัปดาห์) สามารถตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือได้ที่จุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์การค้า