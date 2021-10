เจาะลึกแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ฟีเจอร์ดีไซน์ร่วมสมัยที่ เซ็นทรัล ศรีราชา เปิดตัว 27 ต.ค. 64 นี้

านหน้าศูนย์การค้า ที่ได้แนวคิดมาจากสะพานเชื่ อมเกาะลอยในอดีต โดยตัววัสดุที่ใช้ทำ Signage ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก หินอ่างศิลา ซึ่งเป็นหินแกรนิตที่มีลั กษณะโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่ น โดยจะมีสีขาวนวลและสีเหลืองมั นปู เนื้อหินเป็นเกล็ดเพชรแวววาว อันเป็นเอกลักษณ์ของครกหินอ่ างศิลา เราได้นำความพิเศษดังกล่ าวมาออกแบบสร้างให้เป็นสัญลั กษณ์ภาพ (Pictogram) ที่ต่างสี ต่างลวดลาย ให้เป็นรูปร่างที่สื่อถึงลั กษณะความเป็นเอกลักษณ์ สลักออกมาในหินแต่ละแผ่น ทั้งรูปคลื่น, เกาะลอย และพระอาทิตย์ เป็นต้น จากนั้นจึงมาประกอบรวมกันเป็นตั วอักษรคำว่า ‘ศรีราชา’





2. Si Racha Textile บริเวณทางเข้าศูนย์การค้า ชั้น G ที่ตกแต่งด้วยลวดลาย ‘ผ้าทอคุณย่าท่าน’ ซึ่งได้แนวคิดมาจากการทอผ้าด้ วยมือแบบโบราณของชาวบ้านปึก-อ่ างศิลา อันมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ได้เเก่ ลายไส้ปลาไหล ลายนกกระทา ลายสมุก ลายดอกพิกุล (เต็มดอกและครึ่งซีก) ลายหางกระรอก ลายตาหมากรุก ลายราชวัตร ลายผ้าเชิง ลายทางรอบตัว ลายทางลง ลายตากระแกรง ลายลิ้นโป้ว โดยโซน Si Racha Textile นี้ได้ถูกออกแบบโดยการปรั บและลดทอนเครื่องทอผ้าให้เป็นชุ ดงานแขวน และเป็นการจำลองขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการทอผ้าขณะกำลังทอผ้ าลายดอกพิกุล





3. House of Carpenter บริเวณโซน Si Racha Village ชั้น G จุดหมายสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยบรรยากาศกึ่ง Semi-Outdoor ที่ผ่อนคลายท่ามกลางพื้นที่สี เขียว ซึ่งได้รับแรงบั นดาลใจมาจากการจำลองซุ้มไม้ที่ เสมือนเป็นที่นั่งผ่ อนคลายกลางป่า ตัวโครงสร้างซุ้มและที่นั่ งจำลองรูปแบบมาจากไม้ หมอนทางรถไฟ อันได้แนวคิดมาจากโรงเลื่อยไม้ ศรีราชา และเส้นทางรถไฟศรีมหาราชา จุดเริ่มต้นจากโครงการรถไฟเล็ กลากไม้สายตะวั นออกสายแรกของประเทศไทย โดยมีการเพิ่มการหยดสีโทนฟ้าเพื่ อสื่อความหมายถึงท้องทะเลของศรี ราชา





4. Tiger + Neko Sculpture บริเวณโซน Asian Village ชั้น 1 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของคนศรีราชา ซึ่งเป็นรูปปั้นที่ได้รับแรงบั นดาลใจจากสัตว์สองชนิด คือ ‘เสือ’ ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ และ ‘แมว’ ในรูปแบบรูปปั้นแมวกวัก-Maneki Neko ที่ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าจะนำเงิ นทองและโชคลาภมาให้แก่เจ้าของ และหากเอาไปตั้งในร้านค้าก็จะช่ วยดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านเช่ นเดียวกับนางกวักของไทย



เซ็นทรัล ศรีราชา ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Innovation Oasis - ต้นแบบชีวิตสุขล้ำอย่างลงตัว’ เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 35 ของเซ็นทรัลพัฒนา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท บนทำเลศักยภาพที่ดีที่สุ ดใจกลางเมือง และเป็นโครงการแบบมิกซ์ยูสที่ ใหญ่ที่สุดและครบครันที่สุ ดในภาคตะวันออก ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ เดสติเนชันแห่งอนาคต และ Center of Life หรือศูนย์กลางการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่ ครอบคลุมทุกมิติสำหรับชาวศรี ราชา ผสานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเข้ ากับศูนย์กลางกิจกรรมทุกประเภท ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ของคนเมืองศรีราชาอย่างแท้จริ งด้วยพื้นที่และสิ่ งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัย ประกอบด้วย ศูนย์การค้ารูปแบบ Semi-Outdoor แห่งแรกนอกกรุงเทพฯ, คอนเวนชันฮอลล์, โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์, อาคารสำนักงาน และ Education Center



ไม่แปลกใจที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลถือเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกจังหวัด โดยทุกแห่งที่ไปในจังหวัดต่างๆ จะดึงเอาอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจของเมืองหรือย่านนั้นๆ มาผสมผสานอย่างลงตัว และเช่นเดียวกันกับโครงการมิกซ์ยูสที่ใหญ่และครบครันที่สุดแห่งแรกในภาคตะวันออก (The First and Largest Fully Integrated Mixed-use Development) ที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่ 27 ต.ค. 64 นี้ โดยภายในโครงการจะมีศูนย์การค้าแบบ Semi-Outdoor ใกล้ชิดธรรมชาติ และเป็นต้นแบบศูนย์การค้าสีเขียว Eco-Friendly Mall แห่งแรกในภาคตะวันออก โดยมีการสื่อถึงอัตลักษณ์มนต์เสน่ห์และความภาคภูมิใจของศรีราชาและชลบุรี หรือ Si Racha’s Charm ในรูปแบบของดีไซน์ฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลต์สำคัญต่างๆ ได้แก่ฟีเจอร์ชื่อเมืองที่ตั้งตระหง่