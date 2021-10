โคเวย์ (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเครื่องกรองน้ำแบบ Subscribe นำทีมประกาศความสำเร็จ คว้ารางวัลด้านผลิตภัณฑ์อุปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี 2021

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับรางวัลแห่งความสำเร็จชิ้นแรกในประเทศไทยของ COWAY ในฐานะ “สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” จากนิตยสาร Business+ ซึ่งร่วมกันคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพสูงและนวัตกรรมชั้นเยี่ยมโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคจนประสบความสำเร็จสูงสุดในวันนี้ COWAY ได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นแบรนด์ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของ COWAY สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างหลากหลายจนสามารถติดอันดับผู้นำตลาดด้านเครื่องกรองน้ำ ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ผลักดันให้แบรนด์ COWAY เป็นที่ยอมรับทั้งจากตลาดในประเทศไทย และระดับสากลCOWAY ได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการออกแบบมากมาย ดังจะเห็นได้จากการขึ้นรับรางวัลด้านการออกแบบยอดเยี่ยมซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 12 จากเวที 'IDEA (International Design Excellence Awards)' ในสหรัฐอเมริกา รางวัล CES Innovation Award เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกันด้วยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม การรับรางวัล Red Dot Award ไว้มากถึง 15 ปีติดต่อกัน และรางวัล iF Design Award เป็นปีที่ 14 ซึ่งถือเป็นการยอมรับอย่างแท้จริงต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของ COWAY โดยทุกรางวัลมีการประเมินและให้รางวัลแก่นวัตกรรมการออกแบบ ประสบการณ์จากผู้ใช้ และการสนับสนุนทางสังคมอย่างครอบคลุม เรียกได้ว่า COWAY ได้กลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม ที่มีการรวบรวมสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดไว้มากกว่า 5,200 รายการสำหรับประเทศไทย โมเดลธุรกิจเครื่องกรองน้ำ “SUBSCRIPTION” หรือบริการ “เครื่องกรองน้ำรายเดือน” ถือเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ท้าทายความสามารถในการขับเคลื่อนให้เป็นจริงและเติบโตอย่างประสบความสำเร็จ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก นั่นคือประสิทธิภาพของสินค้าที่ต้องทำงานด้วยตัวเองผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้ถูกคิดค้นและพัฒนามาเป็นอย่างดี และเมื่อนำมารวมกับการให้บริการจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี จึงสามารถทำให้ COWAY รุดหน้าเดินทางสู่ความสำเร็จที่เกินเป้าหมายได้อย่างเต็มภาคภูมิคุณปาร์ค ชุนยง เผยว่า “ระยะเวลาที่ COWAY ได้ก่อตั้งขึ้น บริษัทฯ พยายามคิดค้นนวัตกรรม การออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค อะไรเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคดีขึ้น COWAY มุ่งเน้นเอาใจใส่และนำมาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เช่น เครื่องกรองน้ำ COWAY รุ่น Neo Plus เครื่องกรองน้ำดีไซน์สวย ทันสมัย ผลิตน้ำดื่มระบบ RO เป็นระบบที่ได้รับมาตรฐานจาก NSF มาพร้อมไส้กรองถึง 4 ชั้น ผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความสะอาดของน้ำ Neo Plus สามารถจุน้ำดื่มได้สูงสุด 6 ลิตร ปรับอุณหภูมิน้ำได้ถึง 3 ระดับ มีฟังก์ชัน Eco Mode ที่ช่วยประหยัดพลังงาน หากถามว่า Neo Plus ตอบโจทย์ใคร ก็ถือเป็นโมเดลที่ได้รับการตอบรับจากหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่สนใจในสุขภาพ ลูกค้าคอนโดฯ หรือครอบครัวขนาดเล็กไปจนถึงครอบครัวขนาดกลาง พร้อมบริการ Subscribe ดูแลทำความสะอาด ที่เป็นเอกลักษณ์ของ COWAY”เกียรติภูมิความสำเร็จกับรางวัลอันทรงเกียรติ “สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี 2021”เพราะความมุ่งมั่น ตั้งใจ และไม่เคยหยุดยั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการ ในวันนี้ COWAY รุ่น NEO PLUS ได้รับเกียรติผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยามหิดล ร่วมกับนิตยสาร Business+ ให้ได้รับรางวัล “สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปโภคยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” จากเวทีงานประกาศรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2564 (PRODUCT INNOVATION AWARDS 2021) เพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่น จนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ที่มอบให้แก่ COWAY NEO PLUS นี่เป็นครั้งแรกของการได้รับรางวัลนี้ในประเทศไทย เราสัญญาว่าจะเดินหน้ามอบสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการที่ดีให้แก่คนไทยตลอดไปครับ การพัฒนานวัตกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ถือเป็นหัวใจในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า COWAY ต้องการมอบโซลูชันชีวิตที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราให้มีน้ำดื่มสะอาด อากาศบริสุทธิ์ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยหวังว่าจะเติมเต็มประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้าได้ในทุกวันครับ” คุณปาร์ค ชุนยง เผยความรู้สึกแห่งความปลื้มปีติที่ได้ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้นับจากนี้ไป COWAY จะยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย การได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ นอกจากจะเป็นการการันตีถึงคุณภาพของสินค้าและการให้บริการด้วยหัวใจที่ทางแบรนด์มีมาโดยตลอดแล้ว ยังคงเป็นการรับประกันถึงการเดินหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้ลูกค้าทุกคนของ COWAY ได้รับสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมตลอดไป