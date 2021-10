ช่อง 7HD เสิร์ฟเกมโชว์สุดว้าว 2 รายการดังเรตติ้งแรง

ช่อง 7HD รุกเกมโชว์ สองรายการดัง “ร้องต้องรอด” และ “GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย”กระแสตอบรับ และเรตติ้งแรงดีต่อเนื่องรายการต่าง ๆ ของ ช่อง 7HD ยังคงได้รับความนิยมอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งหลังจากเสิร์ฟรายการ ร้องต้องรอด เกมการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ที่ตัดสินด้วยระบบ AI สุดล้ำ วัดค่าความแม่นยำในทุกตัวโน้ต ผู้ชนะเท่านั้นที่จะอยู่รอด ส่วนคนแพ้ต้องร่วงจากเวทีนี้ไป ให้ลุ้นกันจุใจทั้ง 3 วัน จันทร์-พุธ เวลา 18.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 ผลิตและสร้างความสุขโดย บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัดโดยมี “เอ-วราวุธ เจนธนากุล” รับหน้าที่พิธีกร พร้อม 2 คอมเมนเตเตอร์ตัวแม่ “ตั๊ก-ศิริพร อยู่ยอด”และ “เป็กกี้ ศรีธัญญา” พร้อมศิลปินรับเชิญที่หมุนเวียน เปลี่ยนกันมาร่วมคอมเมนต์ผู้เข้าแข่งขันในรายการ ด้วยจุดเด่นด้านบทเพลง ที่นำมาแข่งขัน ล้วนเป็นเพลงระดับตำนานของครูเพลง ทำให้แฟนรายการต่างชื่นชอบและชื่นชม เพราะได้ฟังบทเพลงสุดไพเราะตามต้นฉบับ จนได้รับเรตติ้งดีทุกเทปการออกอากาศ โดยมีเรตติ้งสูงสุดถึง 2.7 ทั้งนี้มีแนวโน้มว่าจะมีเรตติ้งสูงขึ้นเรื่อย ๆอีกหนึ่งรายการ ผลิตโดย บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เช่นเดียวกัน คือ รายการ GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย เกมโชว์ที่ง่ายที่สุดในประเทศไทย แค่เห็นหน้าแล้วทายว่าอายุเท่าไหร่? กับกติกาการแข่งขัน เพียงทายอายุปรัศนีให้ถูกต้องทั้งหมดรับเงินรางวัลสะสมกลับไปได้เลยทันทีโดยพิธีกรคนเดิม “เอ วราวุธ” ที่มาพร้อมแก๊งสายสืบส่องหน้า อาทิ เอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์, แอร์-ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, หมอริท-เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช และ แจ็ค-เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ ที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลกันอย่างสนุกสนาน ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี และ ศุกร์ เวลา 18.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนรายการ จนได้เรตติ้งสูงถึง 1.9 และมีหลายเทปที่ถูกพูดถึงอย่างมาก จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ ประเทศไทย อีกด้วยและทั้งนี้ ล่าสุดได้มีการฉลองครบรอบ 2 ปี ของรายการ ด้วยการจัดทำตอนพิเศษ “GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย…สู้ภัยโควิด” เปลี่ยนตัวเลขอายุให้เป็นเงินบริจาคในการส่งต่อน้ำใจ สู้ภัยโควิดด้วยการให้แก๊งสายสืบขาประจำ เอกกี้, แอร์,หมอริท และ แจ็ค ชวนเพื่อนซี้เดาอายุปรัศนีมากหน้าหลายวัย พร้อมดึง “ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม” และ “นุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร” ร่วมแจมเป็นสายสืบคนพิเศษ ที่ได้มาช่วยสร้างสีสันสร้างความสนุก เพื่อสะสมเงินรางวัล และมอบให้กับโครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย.