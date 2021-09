ไม่ฮาตรงไหนเอาปากกามาวง "โอปอล์ - ปุ๊กกี้" แท็กทีม LINE ส่งรายการ ‘โอป ชี้ กี้ ช้อป’ ชี้เป้าให้นักช้อป

ต๊าซซซซซซซ อีกแล้วแม่ รายการบนยูทูปเรตติ้งพุ่งไม่หยุด เพราะนอกจากมุขฮาต่าง ๆ ของสองเพื่อนซี้กับแล้ว ในทุก Ep. ทั้งคู่ก็ยังมีข้อมูลเด็ดๆ ในการช้อปสินค้ามาฝากผู้ชมกันแบบจุก ๆ อีกด้วย ล่าสุด ร่วมด้วยช่วยกันในกิจกรรมจากภายใต้แคมเปญเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง ด้วยการให้พื้นที่โปรโมทร้านเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัล งานนี้ชาว WFH เลิฟเลยแม่สำหรับรายการเป็นรายการรีวิวสินค้าที่หลากหลายจากร้านค้าต่าง ๆ บน LINE Official Account (LINE OA) และ LINE SHOPPING ดำเนินรายการโดย สองตัวแม่สายฮาอย่างกับแน่นอนเน้นความสนุก ดูเพลิน ผสานความฮา ไปพร้อมกับการชี้เป้าร้านค้าเด็ด น่าสนใจ ให้ผู้ชมสามารถแอดไลน์ไปพูดคุยพร้อมช้อปกับร้านได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากบ้าน เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันสุด ๆ แถมยังได้มีส่วนร่วมในการช่วยร้านเล็กให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงเวลานี้ไปได้ โดยจะออกอากาศรวม 4 ตอนด้วยกัน ซึ่งผู้ชมจะได้ช้อปเพลินเพลินไปกับร้านค้าเล็กกว่า 40 ร้าน ทั้งสินค้าแฟชั่น อาหาร บิวตี้ เครื่องประดับ ฯลฯใครที่ไม่อยากเอ้าท์ สามารถมาสนุกกันได้ทุกวันศุกร์ ในรายการส่งท้ายวัน WFH แบบคูล ๆ ไปกับสองสาวคู่ซี้แต่อย่ามัวแต่ฮาจนเพลินนะจ๊ะ เตรียมตัวกด CF สินค้าชิ้นโปรดจากหลากหลายร้านค้ากันให้ดี แม่แม่เค้ารับประกันว่าเด็ด และดีต่อใจแน่นอน และห้ามพลาด!! กับ Ep. ถัดไปวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคมนี้ ทางช่องยูทูป “นางแมวป่า” หรือรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://lin.ee/6eR3s6R/wcvn โดยสามารถดูลิสต์ร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกมาให้คุณช่วยช้อปในแคมเปญ WE LOVE YOU ทั้งหมดได้ที่ https://lin.ee/MfUdgrB/izkl/PR #WELOVEYOU #LINEอาสาพร้อมสู้ไปกับคุณ #LINEThailand