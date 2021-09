'ท็อปส์' เปิดทางสินค้า 'วัตสัน" ขึ้นเชลฟ์

อุตสาหกรรมโมเดิร์นเทรดร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อ 2 ยักษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลีกของไทย “ท็อปส์” ผู้นำค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือเซ็นทรัล รีเทล และ “วัตสัน” ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย ประกาศผนีกกำลังเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ พร้อมรุกตลาด Health & Beauty ที่วัตสันเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน นำ “สินค้าตราวัตสัน” ที่เป็น Best Seller จาก 5 แบรนด์ยอดนิยมกว่า 200 รายการ วางจำหน่ายนอกร้านวัตสันเป็นครั้งแรก เติมเต็มประสบการณ์ช้อปแบบ Omni Channel ประเดิม 30 สาขา ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ เดลี่ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พร้อมช้อปผ่านท็อปส์ ออนไลน์นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “นับเป็นปรากฎการณ์ความร่วมมือครั้งสำคัญในโอกาสท็อปส์ ฉลองครบรอบ 25 ปี เพื่อเสริมความแกร่งและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดเพื่อสุขภาพและความงามระหว่าง “ท็อปส์” ผู้นำค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ต และ “วัตสัน” ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพื่อรองรับเทรนด์ Health & Beauty ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 ก็ไม่ได้กระทบในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ความสวยงามของคนไทย เพราะในบิวตี้คอมมูนิตี้ยังคงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (Personal care) กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณหรือสกินแคร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มทำความสะอาดร่างกาย ซึ่งผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์โควิด ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกก็ต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับผู้บริโภคเช่นกันการผนึกกำลังของทั้ง 2 บริษัท โดยใช้จุดแข็งของ “ท็อปส์” ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ต มีฐานลูกค้าจำนวนมาก มีความสามารถด้านการจัดจำหน่ายแบบ Omni Channel ครบครันทั้งแพลตฟอร์มออฟไลน์ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายในขณะที่ “วัตสัน” มีความเข้มแข็งด้านสินค้าตราวัตสัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงามครอบคลุมทุกความต้องการ ซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับและเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนานการร่วมมือกับวัตสันในครั้งนี้จึงถือเป็นการขยายฐานลูกค้า เติมเต็มความต้องการให้กับลูกค้าของท็อปส์และวัตสัน เพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าสุขภาพและความงามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นคัดเลือกสินค้า Best Seller ที่ได้รับความนิยมมาวางจำหน่ายที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ เดลี่ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ 30 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี สระบุรี สุราษฎร์ธานี และ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ www.tops.co.th , Personal Shopper ผ่านไลน์ @TopsThailand และ แอปพลิเคชั่น Grab เลือก GrabMart ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าของเราอย่างแน่นอนด้าน นายพสิษฐ์ มั่นคงขันติวงศ์ Managing Director วัตสัน ประเทศไทย เผยว่า “วัตสันในฐานะผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะมอบทางเลือกพร้อมการเข้าถึงที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคอยู่เสมอ ด้วยสินค้าคุณภาพระดับสากลที่ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับสูง ไม่ทดลองกับสัตว์ ใส่ใจและคำนึงถึงความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้ การันตีด้วยยอดขายใน 27 ตลาดในเอเชียและยุโรป“วัตสัน” รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับ “ท็อปส์” ซึ่งเป็นรีเทลชั้นนำ รายใหญ่ของไทย โดย “วัตสัน” และ “ท็อปส์” มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกัน ให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองทั้งเรื่องสุขภาพและความงาม มองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ การร่วมมือกับท็อปส์ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าตราวัตสันที่มีคุณภาพและความคุ้มค่าได้สะดวกมากขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา และนับเป็นครั้งแรกที่เราจำหน่ายสินค้าตราวัตสันที่ร้านค้าปลีกอื่น โดยเลือกสินค้า Best Seller กว่า 200 รายการ จาก 5 แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยม ได้แก่ แบรนด์ Watsons, Arome by Watsons, Bella by Watsons, Naturals by Watsons และ Garden of Love โดยมุ่งเน้นสินค้าในกลุ่ม Body care มากที่สุด รองลงมาคือ Hair care , Oral care, Baby care & Accessories และเราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของ วัตสันได้ง่ายขึ้น และรู้จักสินค้าของเราเพิ่มมากขึ้น”พบกับ “สินค้าตราวัตสัน” ได้แล้ววันนี้ที่ร้านท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ 30 สาขา และ ช่องทางออนไลน์ที่ www.tops.co.rh , Personal Shopper ผ่านไลน์ @TopsThailand และ แอปพลิเคชั่น Grab เลือก GrabMart สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก TopsThailand, Central Food Hal, แอปพลิเคชั่นไลน์ @TopsThailand และ เฟซบุ๊ก Watsons