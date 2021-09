อินฟลูเอนเซอร์ใช้ IG มากสุด แต่บน”ทวิตเตอร์-ยูทูป”พุ่ง2 เท่า

ผู้จัดการรายวัน 360 - AnyMind Group เผย Instagram ครองอันดับหนึ่งแพลตฟอร์มที่ถูกใช้มากที่สุด สำหรับการทำแคมเปญการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์ แต่อัตราเติบโตต่ำสุดในปีที่ผ่านมาส่วนแคมเปญที่ทำบน YouTube และ Twitter เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วAnyMind Group ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจครบทุกขั้นตอน (End-to-end Commerce Enablement Platform) สำหรับแบรนด์ อินฟลูเอนเซอร์ และผู้เผยแพร่โฆษณา ในวันนี้ได้เปิดตัวรายงาน State of Influence in Asia 2021 ซึ่งเป็นรายงานเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดด้านอินฟลูเอนเซอร์และเศรษฐกิจของครีเอเตอร์ในเอเชียประจำปี 2564 โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากรายงาน State of Influencer Marketing in Asia 2020 ที่เผยแพร่ไปเมื่อเดือนกันยายน 2563 ด้วยโดยในรายงานปี 2564 ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจของครีเอเตอร์ในภาพกว้าง โดยระบุถึงแนวโน้มสำคัญ 5 ประการพร้อมวิธีที่แบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์สามารถใช้ประโยชน์จากเทรนด์เหล่านี้ได้ และยังรวมสองชุดข้อมูลเกี่ยวกับการทำการตลาดด้านอินฟลูเอนเซอร์:1. แนวคอนเทนต์ของอินฟลูเอนเซอร์ยอดนิยมอย่างสายแฟชั่น/ความงาม และสายศิลปะ/ความบันเทิง2. เปรียบเทียบระหว่างการทำแคมเปญการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์ที่ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Performance-driven) และแบบเพิ่มการรับรู้ (Awareness-driven) แยกแบบต่อเดือนต่อประเทศจากแคมเปญการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 2,000 รายการที่ดำเนินงานบนแพลตฟอร์มด้านอินฟลูเอนเซอร์มาเกตติ้งอย่าง AnyTag ในปี2563ที่ผ่านมา พบว่า Instagram คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ถูกใช้ทำแคมเปญการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์มากที่สุด คิดเป็น 37.08% จากแคมเปญทั้งหมด ตามมาด้วยลำดับที่สองอย่าง Facebook (27.53%) YouTube เป็นลำดับที่สาม (19.44%) และ Twitter เป็นอันดับสุดท้าย (15.95%) แต่ในทางกลับกันเมื่อดูอัตราการเติบโตในการทำการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์ในแต่ละแพลตฟอร์ม แคมเปญบน Twitter มีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 165.03% บน YouTube 117.92% ตามมาด้วย Facebook +68.56% และ Instagram +44.43%รายงานได้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของอินฟลูเอนเซอร์ (44.08%) คือ micro-influencers (ผู้ติดตาม 10,000 ถึง 100,000 คน) แต่ macro-influencers (ผู้ติดตาม 100,000 ถึง 1ล้านคน) กลับมีอัตราการเติบโตในปีที่ผ่านมาสูงถึง 4.3 เท่า อยู่ที่ 65.65% เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของ micro-influencer ซึ่งอยู่ที่ 15.05%ในรายงาน State of Influence in Asia 2021 ได้ครอบคลุมเนื้อหาข้อมูลของทั้ง 11 ประเทศ ตั้งแต่สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น และอินเดีย ด้วยการนำข้อมูลของอินฟลูเอนเซอร์กว่า 200,000 คน พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ และแคมเปญการตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์กว่า 2,000 แคมเปญ ในแพลตฟอร์มของ AnyTag มาทำการวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดสำหรับการทำการตลาดด้านอินฟลูเอนเซอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น